エディオン女子陸上競技部 藤井 菜々子選手「東京2025世界陸上」で銅メダル！日本女子競歩史上初のメダル獲得！自身の日本記録も更新

（写真：本大会への切符を掴み取った、第108回日本陸上競技選手権大会での藤井選手 撮影：エディオン）【 エディオン女子陸上競技部について 】エディオン女子陸上競技部は、「地域社会への貢献」「世界へのチャレンジ」「夢の共有」を活動の柱とし、選手一人ひとりが常に世界を視野に入れながら高い目標へ挑戦しています。私たちの挑戦が、応援してくださる皆様の活力となり、夢や感動を共有できる存在でありたいと考えています。スポーツの力を通じて地域社会に貢献できるよう、これからも取り組んでまいります。