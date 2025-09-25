こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
エディオン女子陸上競技部 藤井 菜々子選手「東京2025世界陸上」で銅メダル！日本女子競歩史上初のメダル獲得！自身の日本記録も更新
エディオン女子陸上競技部の藤井 菜々子選手が、2025年9月20日に開催された「東京2025世界陸上競技選手権大会」女子20km競歩に出場し、1時間26分18秒の日本新記録で見事、銅メダルを獲得しました。これは、日本の女子競歩界において史上初となる、メダル獲得という快挙です。
今回で4度目の世界選手権出場となった藤井選手は、大声援を力に変え、レース序盤から世界の強豪が集う先頭集団で積極的にレースを進めました。終盤まで続いた熾烈なメダル争いのなか、大接戦を最後まで粘り強く制し、自身の持つ日本記録を15秒更新して見事に表彰台に上がりました。
この快挙は、日本の陸上界に新たな歴史を刻むとともに、日本中に大きな感動を与えました。
＜ 藤井 菜々子選手のコメント＞
「いつも温かいご声援をいただきありがとうございます。自国開催の世界陸上で女子競歩初のメダルを獲得することができ、大変嬉しく思います。どこを歩いても声援が途切れず、たくさん名前を呼んで応援していただきました。最後のメダル争いでも皆様の声援が力になりました。応援してくださったファンの皆様に心から感謝申し上げます。この結果に満足することなく、さらなる高みを目指して精進してまいります。」
（写真：本大会への切符を掴み取った、第108回日本陸上競技選手権大会での藤井選手 撮影：エディオン）
【 エディオン女子陸上競技部について 】
エディオン女子陸上競技部は、「地域社会への貢献」「世界へのチャレンジ」「夢の共有」を活動の柱とし、選手一人ひとりが常に世界を視野に入れながら高い目標へ挑戦しています。私たちの挑戦が、応援してくださる皆様の活力となり、夢や感動を共有できる存在でありたいと考えています。
スポーツの力を通じて地域社会に貢献できるよう、これからも取り組んでまいります。
関連リンク
エディオン女子陸上競技部
https://athlete.edion.co.jp/
