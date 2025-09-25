こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国際協力イベント「グローバルフェスタJAPAN 2025」への出展について
ヤマハ発動機株式会社は、2025年9月27(土)、28日(日)に開催される国際協力イベント「グローバルフェスタJAPAN 2025」（同実行委主催）に参加します。当社は製品のジオラマや解説パネルなどを出展＊1します。
本イベントは、外務省、独立行政法人国際協力機構（JICA）、特定非営利活動法人国際協力NGOセンター（JANIC）の共催。国際協力、社会貢献活動、SDGsなどに取り組む官民様々な団体が一堂に会する国内最大級の国際協力イベントです。毎年、NPO/NGO、国際機構、青年海外協力隊、大使館、大学、財団法人、企業など、官民様々な団体が参加し、国際協力の日（10月6日）に近い週末に開催されています。
34回目となる今年は、「世界を変える、あなたの一歩～プラス１の国際協力～」をテーマに、リアル（対面形式）会場とオンライン（配信形式）会場を両立したハイブリッド型で開催されます。
当社からは海外市場開拓事業部(OMDO)＊2がブースを出展。水道設備のない新興国や村落向けに導入している浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム」のジオラマのほか、高速警備艇やFRP船などの解説をする6種類のパネルを展示します。
＊1 当社はリアル会場の新宿住友ビル三角広場(屋内)の協賛企業ブース(番号「A3」)へ出展します
＊2 開発途上国を中心に政府機関や国際機関との国際協力活動を行っている当社の事業部門です。アフリカ、中東、中央アジア、南アジア、南太平洋、中米、カリブなど、140を超える新興国・途上国を担当し、多岐にわたる製品とサービスを、現地特約店を通じて提供しています。
■イベント概要
開催日程： 2025年9月27日（土）・9月28日（日）
開催時間： 10:00～17:00(9月28日は17:30まで)
会 場： 新宿住友ビル 三角広場
オンライン会場「グローバルフェスタJAPAN2025」オンライン会場リンク（後述）より
入 場 料： 無料
主 催： グローバルフェスタJAPAN2025実行委員会
共 催： 外務省、独立行政法人国際協力機構（JICA）、特定非営利活動法人国際協力NGOセンター（JANIC）
後 援： 内閣府、総務省、法務省 出入国在留管理庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、東京都、新宿区、一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法人日本新聞協会、一般社団法人日本民間放送連盟、NHK、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、公益社団法人青年海外協力協会、国際連合広報センター（UNIC）、国際連合難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所、国際連合世界食糧計画（WFP）日本事務所、国際労働機関（ILO）駐日事務所、国際移住機関（IOM）駐日事務所、国際連合人道問題調整事務所（OCHA）神戸事務所、国連防災機関（UNDRR）神戸事務所、国連人口基金（UNFPA）駐日事務所、UN Women 日本事務所、国際連合児童基金（UNICEF）東京事務所、国際連合開発計画（UNDP）駐日代表事務所、OECD東京センター
本件に関するお問合わせ先
(当社出展に関して)
海外市場開拓事業部企画推進部事業企画グループ
電話番号： 0538-37-1515
関連リンク
「グローバルフェスタJAPAN 2025」オンライン会場
https://gfjapan2025.jp/
ヤマハ発動機 海外市場開拓事業部 （OMDO）
https://www.yamaha-motor.co.jp/omdo/