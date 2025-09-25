多種多様な早稲田文化・芸術を体感！

早稲田文化芸術週間 2025開催【10/10～10/21】



早稲田大学には、本学の歴史や魅力を学内外に発信する「早稲田大学歴史館」、多彩な美術品を一堂に集めた「會津八一記念博物館・125記念室」、世界的にも希少な演劇専門総合博物館「演劇博物館」、早稲田スポーツの栄光と歴史をたどる「早稲田スポーツミュージアム」、「国際文学館（村上春樹ライブラリー）」）のミュージアム・文化施設があります（全館入場無料）。またキャンパス内のいたるところには絵画、銅像を始めとする様々な芸術作品が設置されており、キャンパスそのものをミュージアム化するプロジェクトも進んでいます。

この早稲田大学の 多種多様な文化・芸術を発信するイベント「早稲田文化芸術週間」。今年は10月10日（金）から10月21日（火）まで開催します。コンサート、ライブ、講演会、展示、プレゼント企画など、約30もの企画を一斉開催します。ぜひ「早稲田文化」の魅力を体感してください。

イベント内容の詳細は、早稲田大学HPをご覧ください。

イベントカレンダー





イベントマップ





注目イベント

※詳細はＨＰをご覧ください。

早大サークルが早稲田文化芸術週間を盛り上げるスペシャルライブ。多彩なパフォーマンスをお楽しみください！（総合演出・MC放送研究会）

開催日時・場所

2025年10月13日（月・祝）17:30-19:00 （開場17:00）大隈記念講堂・無料

※公演中の録音・録画は固くお断りいたします。

申込はこちらから（先着順）。

※詳細はＨＰをご覧ください。

本庄早稲田の杜ミュージアム開館５周年を記念し、日本テレビアナウンサー市來玲奈さんが母校の本庄高等学院に凱旋！本庄早稲田の杜ミュージアムで開催中の、演劇博物館出張展示『昭和100年 演劇・映画ポスター展』にあわせて、話題の映画「国宝」の原作監修もつとめた児玉竜一教授（演劇博物館長）との特別対談「舞台芸術の魅力～歌舞伎・演劇・映画のたのしみ」を開催します。

日時・会場

2025年10月11日（土）14:30～15:30（開場13:30）早稲田大学本庄高等学院 稲稜ホール

・JR本庄早稲田駅より徒歩約13分。

・稲稜ホールに専用駐車場はありません。

申込はこちらから（先着順）。

地域連携イベント

早稲田スポーツ新聞会（通称早スポ）は、本学の体育各部全44部の活動を取材し、新聞をはじめ、WEBサイトやSNSで、早稲田スポーツを熱く発信しています。

『早稲田スポーツ展』では、大学周辺の店舗にご協力いただき、早稲田スポーツ新聞会が撮影した数々の写真を展示しています。早稲田の街全体で、早稲田文化・早稲田スポーツを盛り上げます！ぜひご覧ください。

※詳細はＨＰをご覧ください。

ライブ・コンサート

早稲田の誇るミュージアムの前で、早大生が大迫力のステージをお届けします。（総合演出・MC放送研究会）

開催日時・場所

2025年10月10日(金) 12:30-13:00 會津八一記念博物館前 ※雨天17日(金)に順延

※詳細はＨＰをご覧ください。

早大サークルが、ミュージアムの特別な空間で生演奏を披露します。今回は、マンドリン楽部、津軽三味線愛好会三津巴、ニューオルリンズジャズクラブが出演。それぞれ異なる魅力を持った音楽を、ミュージアムの特別な空間でお楽しみください。演劇博物館前コンサートでは、楽しいサプライズも！？

※詳細はＨＰをご覧ください。

◆ 早稲田大学マンドリン楽部

2025年10月15日（水）16:00-16:30国際文学館 橙子猫 -Orange Cat- （地下1階）

◆ 早稲田大学津軽三味線愛好会 三津巴

2025年 10月18日（土） 15:30-16:00本庄早稲田の杜ミュージアム 特設会場（2階）

◆ 早稲田大学ニューオルリンズジャズクラブ

2025年 10月20日（月） 12:30-13:00演劇博物館前広場

絶対に負けられない戦いを前に、両校の応援部が博物館前に集います。神宮球場での勝利にエールを送りましょう。

出演団体：早稲田大学応援部・明治大学応援団

開催日時・場所：2025年 10月16日（木） 12:35-13:05 會津八一記念博物館前 ※雨天中止

※詳細はＨＰをご覧ください。

早稲田大学演劇博物館で、古典芸能に触れる第一歩を踏み出してみませんか！常設展示室を中心に、エンパク展示の面白さをわかりやすく解説します。みなさんとワクワクする古典芸能の世界へ出発！

第1回目は、演劇博物館長の児玉竜一先生をお迎えし、学生アドバイザーがエンパク展示の魅力を伺います。

開催日時

①2025年10月10日(金)15:30～16:00 ガイド：児玉竜一（演劇博物館長）、文化推進学生アドバイザー

②2025年10月15日(水)13:00～13:30 ガイド：文化推進学生アドバイザー2名

※詳細はＨＰをご覧ください。

※各回とも、開始時間に演劇博物館正面入り口集合 先着30名

皆さんの感性をつなぎ合わせて、一つの作品を完成させましょう！展示に関する感想を付箋に書き、あるシルエットに沿って貼っていくと・・・何の形になるかは当日のお楽しみ。感じて、つながる新しいアート体験をぜひ！

期間：2025年10月11日（金）～21日（火）予定

会場：早稲田大学歴史館

※詳細はＨＰをご覧ください。

小野竹喬から猪熊弦一郎、李禹煥まで リトグラフで辿る アトリエMMGの33年

会期：2025年10月10日（金）～ 12月16日（火）

会場：會津八一記念博物館 2階 グランド ギャラリー

入館料：無料

※詳細はHPをご覧ください。

※一部出品作品は、展覧会前期（10月10日（金）～11月11日（火））と後期（11月13日（木）～12月16日（火））で展示替えを行います。

日仏文芸翻訳の歩み ─古典から現代文学、Mangaまで

会期：2025年9月29日（月）～ 11月3日（月）

会場：早稲田大学国際文学館 2階展示室ほか

※詳細ははHPをご覧ください。

プレゼント企画

学生ボランティア組織「文化推進学生アドバイザー」が、皆さんにミュージアムを楽しんで巡っていただくために、ワードパズルを作成しました。ミュージアムに足を運んでワードパズルの答えを見つけましょう。

全て解けた方は、歴史館で「ランタンライト」をプレゼント（非売品・先着500名）。

まずはミュージアムにワークシートを取りに行こう！

ワークシート配布場所：歴史館（1号館）、會津八一記念博物館（2号館）、国際文学館（4号館）、演劇博物館（5号館）、早稲田スポーツミュージアム（早稲田アリーナ3階）

【注意】展示室では鉛筆をご使用ください。（シャーペン・ボールペン・マジック 使用不可）

1枚のカードにスタンプを重ねて押していくと、カラフルなイラストが完成します。キャンパス内の6か所でスタンプを押して、オリジナルカードを作ってみよう。

スタンプラリー順路（推奨。どの施設からでもスタート可能です。入場無料・予約不要）

①早稲田スポーツミュージアム（早稲田アリーナ3階）

②125記念室（大隈記念タワー10階）

③會津八一記念博物館（2号館）

④演劇博物館（5号館）

⑤早稲田大学歴史館（1号館）

⑥国際文学館（村上春樹ライブラリー）（4号館）

理工のみなさん、ぜひ来てください！

毎年大好評の似顔絵体験イベント。早稲田文化芸術週間の最終日に、西早稲田キャンパスで開催します！早稲田大学漫画研究会があなたの似顔絵をお描きします。早稲田での思い出を形に残してみませんか。

開催日時・場所

2025年10月21日(火) 12:30～14:00 63号館1階情報ギャラリー

※参加無料

ミュージアムを巡りながら「ワセダベア」と「文字」が載っているパネルを見つけましょう。全ての場所で文字を見つけ、繋ぎ合わせるとキーワードが完成します。

全て解けた方は、歴史館で「カラビナ付きクリアポーチ」をプレゼント（非売品・先着500名）。※一人１つまで。

まずはミュージアムにワークシートを取りに行こう！

ワークシート配布場所：歴史館（1号館）、會津八一記念博物館（2号館）、国際文学館（4号館）、演劇博物館（5号館）、早稲田スポーツミュージアム（早稲田アリーナ3階）

【注意】展示室では鉛筆をご使用ください。（シャーペン・ボールペン・マジック 使用不可）資料の保護にご協力をお願いいたします。