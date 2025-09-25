こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スポーツウェアの高い機能性とスマートなデザインを追求した『TIGORA by BEAMS DESIGN』より、2025年AUTUMNコレクション発売
～シーン問わず使用できる5テーマを展開～
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、スポーツウェアの高い機能性とスマートなデザインを追求した『TIGORA by BEAMS DESIGN(ティゴラ バイ ビームス デザイン)』の2025年AUTUMNコレクションを、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアにて発売いたします。
「TIGORA」は、「AFFORDABLE SPORTS LIFESTYLE WEAR(アフォーダブルスポーツライフスタイルウェア)」のコンセプトのもと、スポーツウェアにおける技術や知見を活かした高機能でありながらシンプルなデザイン、かつお求めやすい価格帯を実現したブランドです。
そして、「TIGORA by BEAMS DESIGN」は、プライベートブランド「TIGORA」を、株式会社ビームス(本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役社長：設楽洋)のライセンスブランド「BEAMS DESIGN」が監修し2019年に誕生。「TIGORA」が得意とするスポーツの機能性と「BEAMS DESIGN」が提案するスマートなファッション性を融合させ、“スポーツを楽しんでもらいたい”お客様に向け、シーンを問わず着用できる、FASHIONとFUNCTIONをシームレスにしたコレクションとなっています。
2025年AUTUMNコレクションは、「心地良いフィット感と、心弾むデザイン。」をテーマにした「TENNIS」シリーズ、「大胆なデザインと、走りを追求した機能性。」をテーマにした「RUNNING」シリーズ、「ジムから観戦まであらゆるシーンにフィット。」をテーマにした「TRAINING」シリーズ、「美しいシルエットと快適な着心地。」をテーマにした「FITNESS」シリーズ、「パフォーマンスを解き放つカラーとデザイン。」をテーマにした「BASKETBALL」シリーズの5シリーズを展開します。
■「FITNESS」シリーズ
美しいシルエットを追求し、サイドラインや丈感などのデザインにこだわった「FITNESS」シリーズ。今期は色鮮やかなカラー展開も特徴です。
【商品一例】
●スムースリンガーTシャツ 2,999円(税込)
タイトなフィッティングがキュートなリンガーTシャツ。伸縮性がありサラッとした生地感がスポーティー。シルバーの箔プリントもポイントです。
サイズ：S/M/L
カラー：エメラルドグリーン/ブラック/ボルドー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3211035425-0001
●ロングタイツ 4,999円(税込)
肌触りが良くコシのあるトリコットナイロン素材を使用したロングタイツ。サイドラインがすっきりとしたシルエットを演出。同素材のブラトップとセットアップでのコーディネートも可能です。
サイズ：S/M/L/
カラー：ラベンダー/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3255035325-0001
■「RUNNING」シリーズ
「RUNNING」シリーズでは通気性や吸水速乾に優れたメッシュ素材のほか、これからの季節に向けて通気と保温のバランスが良い薄手ドライワッフル生地も採用。BEAMS DESIGNオリジナルグラフィックのTシャツは、大胆なデザインが走るモチベーションをアップさせます。
【商品一例】
●グラフィックTシャツ 2,999円(税込)
通気性に優れた速乾メッシュ素材を使用。「RUN」をモチーフにした、BEAMS DESIGNオリジナルグラフィックが目を引くデザイン。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：ホワイト/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3861225115-0001
●ショートパンツ 3,999円(税込)
吸水速乾のドットメッシュ素材を使用したランニングショーツ。サイドポケットと大容量のメッシュポケット付き。背面にはリフレクターバーが付いています。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：グレー/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3869225015-0001
■「BASKETBALL」シリーズ
「BASKETBALL」シリーズのBEAMS DESIGNオリジナルグラフィックは、バスケットボールに因んだワードを使いシャープな配色で表現しました。バスケットシューズを履いたままで着脱可能なウインドパンツなど、プレイヤー視点で考えたデザインがパフォーマンスを向上させます。
【商品一例】
●グラフィックTシャツ 3,999円(税込)
通気性に優れたドットメッシュ生地を使用したTシャツ。BEAMS DESIGNオリジナルグラフィックを前後にあしらいました。
サイズ： S/M/L/XL/2XL
カラー：ブラック/レッド/グレー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8402078035-0001
●ハーフパンツ 4,499円(税込)
通気性に優れたドットメッシュ生地を使用したハーフパンツ。同素材のTシャツとのセットアップのコーディネートがおすすめです。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：ブラック/レッド/グレー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8404078135-0001
■「TENNIS」シリーズ
「TENNIS」シリーズはクラシックな「BEAMS DESIGN RACKET CLUB」グラフィックが特徴。バックスタイルや襟元など細部のデザインまでこだわっています。
【商品一例】
●ドライロングスリーブTシャツ 4,999円(税込)
クラシックな「BEAMSDESIGN RACKET CLUB」グラフィックが特徴のロングTシャツ。吸汗・速乾性に優れ、フロント右下裾にはサングラスが拭ける生地を切り替えにして装備しており、デザインだけでなく実用性にもこだわった仕様です。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ネイビー/オフホワイト
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2671076335-0001&bid=2056
●ハーフジップロングTシャツ（レディース） 5,999円(税込)
UVカット仕様のジャージ素材。スタンドカラーの内側はラインリブ仕様で、ジップを開けて着るのもおすすめ。スリムフィットですっきりと着られます。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ネイビー/グレッシュピンク
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2623076425-0001
■「TRAINING」シリーズ
「TRAINING」シリーズは、機能性はもちろんシルエットやデザインにもこだわり、トレーニングシーンだけではなく、スポーツ観戦などのあらゆる場面で幅広く使えるアイテムが揃っています。
【商品一例】
●スムーストラックジャケット 6,999円(税込)
伸縮性に優れた薄手ジャージー素材を使用したトラックジャケット。両サイドにジップポケットを備えたスマートなシルエット。同じ素材のトラックパンツも展開中。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：ディープグリーン/ネイビー/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9663077015-0001
●スムーストラックロングパンツ 5,999円(税込)
伸縮性に優れた薄手ジャージー素材を使用したトラックパンツ。両サイドポケットとバックポケット付きでスマートなシルエット。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：ネイビー/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9665077015-0001
■『TIGORA by BEAMS DESIGN』ブランドページ
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001120&sort=5
■TIGORA ブランドサイト
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
■TIGORA公式Instagram
TIGORA OFFICIAL
https://www.instagram.com/tigora_official/
TIGORA WOMEN
https://www.instagram.com/tigora_women/
■販売店情報
全国のスポーツデポ、アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
・Alpen Group ZOZOTOWN店: https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、スポーツウェアの高い機能性とスマートなデザインを追求した『TIGORA by BEAMS DESIGN(ティゴラ バイ ビームス デザイン)』の2025年AUTUMNコレクションを、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアにて発売いたします。
「TIGORA」は、「AFFORDABLE SPORTS LIFESTYLE WEAR(アフォーダブルスポーツライフスタイルウェア)」のコンセプトのもと、スポーツウェアにおける技術や知見を活かした高機能でありながらシンプルなデザイン、かつお求めやすい価格帯を実現したブランドです。
そして、「TIGORA by BEAMS DESIGN」は、プライベートブランド「TIGORA」を、株式会社ビームス(本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役社長：設楽洋)のライセンスブランド「BEAMS DESIGN」が監修し2019年に誕生。「TIGORA」が得意とするスポーツの機能性と「BEAMS DESIGN」が提案するスマートなファッション性を融合させ、“スポーツを楽しんでもらいたい”お客様に向け、シーンを問わず着用できる、FASHIONとFUNCTIONをシームレスにしたコレクションとなっています。
2025年AUTUMNコレクションは、「心地良いフィット感と、心弾むデザイン。」をテーマにした「TENNIS」シリーズ、「大胆なデザインと、走りを追求した機能性。」をテーマにした「RUNNING」シリーズ、「ジムから観戦まであらゆるシーンにフィット。」をテーマにした「TRAINING」シリーズ、「美しいシルエットと快適な着心地。」をテーマにした「FITNESS」シリーズ、「パフォーマンスを解き放つカラーとデザイン。」をテーマにした「BASKETBALL」シリーズの5シリーズを展開します。
■「FITNESS」シリーズ
美しいシルエットを追求し、サイドラインや丈感などのデザインにこだわった「FITNESS」シリーズ。今期は色鮮やかなカラー展開も特徴です。
【商品一例】
●スムースリンガーTシャツ 2,999円(税込)
タイトなフィッティングがキュートなリンガーTシャツ。伸縮性がありサラッとした生地感がスポーティー。シルバーの箔プリントもポイントです。
サイズ：S/M/L
カラー：エメラルドグリーン/ブラック/ボルドー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3211035425-0001
●ロングタイツ 4,999円(税込)
肌触りが良くコシのあるトリコットナイロン素材を使用したロングタイツ。サイドラインがすっきりとしたシルエットを演出。同素材のブラトップとセットアップでのコーディネートも可能です。
サイズ：S/M/L/
カラー：ラベンダー/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3255035325-0001
■「RUNNING」シリーズ
「RUNNING」シリーズでは通気性や吸水速乾に優れたメッシュ素材のほか、これからの季節に向けて通気と保温のバランスが良い薄手ドライワッフル生地も採用。BEAMS DESIGNオリジナルグラフィックのTシャツは、大胆なデザインが走るモチベーションをアップさせます。
【商品一例】
●グラフィックTシャツ 2,999円(税込)
通気性に優れた速乾メッシュ素材を使用。「RUN」をモチーフにした、BEAMS DESIGNオリジナルグラフィックが目を引くデザイン。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：ホワイト/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3861225115-0001
●ショートパンツ 3,999円(税込)
吸水速乾のドットメッシュ素材を使用したランニングショーツ。サイドポケットと大容量のメッシュポケット付き。背面にはリフレクターバーが付いています。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：グレー/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3869225015-0001
■「BASKETBALL」シリーズ
「BASKETBALL」シリーズのBEAMS DESIGNオリジナルグラフィックは、バスケットボールに因んだワードを使いシャープな配色で表現しました。バスケットシューズを履いたままで着脱可能なウインドパンツなど、プレイヤー視点で考えたデザインがパフォーマンスを向上させます。
【商品一例】
●グラフィックTシャツ 3,999円(税込)
通気性に優れたドットメッシュ生地を使用したTシャツ。BEAMS DESIGNオリジナルグラフィックを前後にあしらいました。
サイズ： S/M/L/XL/2XL
カラー：ブラック/レッド/グレー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8402078035-0001
●ハーフパンツ 4,499円(税込)
通気性に優れたドットメッシュ生地を使用したハーフパンツ。同素材のTシャツとのセットアップのコーディネートがおすすめです。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：ブラック/レッド/グレー
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=8404078135-0001
■「TENNIS」シリーズ
「TENNIS」シリーズはクラシックな「BEAMS DESIGN RACKET CLUB」グラフィックが特徴。バックスタイルや襟元など細部のデザインまでこだわっています。
【商品一例】
●ドライロングスリーブTシャツ 4,999円(税込)
クラシックな「BEAMSDESIGN RACKET CLUB」グラフィックが特徴のロングTシャツ。吸汗・速乾性に優れ、フロント右下裾にはサングラスが拭ける生地を切り替えにして装備しており、デザインだけでなく実用性にもこだわった仕様です。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ネイビー/オフホワイト
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2671076335-0001&bid=2056
●ハーフジップロングTシャツ（レディース） 5,999円(税込)
UVカット仕様のジャージ素材。スタンドカラーの内側はラインリブ仕様で、ジップを開けて着るのもおすすめ。スリムフィットですっきりと着られます。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：ネイビー/グレッシュピンク
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=2623076425-0001
■「TRAINING」シリーズ
「TRAINING」シリーズは、機能性はもちろんシルエットやデザインにもこだわり、トレーニングシーンだけではなく、スポーツ観戦などのあらゆる場面で幅広く使えるアイテムが揃っています。
【商品一例】
●スムーストラックジャケット 6,999円(税込)
伸縮性に優れた薄手ジャージー素材を使用したトラックジャケット。両サイドにジップポケットを備えたスマートなシルエット。同じ素材のトラックパンツも展開中。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：ディープグリーン/ネイビー/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9663077015-0001
●スムーストラックロングパンツ 5,999円(税込)
伸縮性に優れた薄手ジャージー素材を使用したトラックパンツ。両サイドポケットとバックポケット付きでスマートなシルエット。
サイズ：S/M/L/XL/2XL
カラー：ネイビー/ブラック
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=9665077015-0001
■『TIGORA by BEAMS DESIGN』ブランドページ
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=00001120&sort=5
■TIGORA ブランドサイト
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
■TIGORA公式Instagram
TIGORA OFFICIAL
https://www.instagram.com/tigora_official/
TIGORA WOMEN
https://www.instagram.com/tigora_women/
■販売店情報
全国のスポーツデポ、アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
・Alpen Group ZOZOTOWN店: https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/