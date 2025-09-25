社会人ボディビルダーが筋肉美を披露 明日香野が日本社会人ボディビル選手権に協賛
明日香野は「第44回 関東男子ボディビル選手権」ならびに「全国高校生 男子ボディビル選手権」（8/23-24・茅ヶ崎市民文化会館）に協賛し、選手、スタッフに和菓子をお届けしました。
明日香野は「第59回 日本社会人ボディビル選手権」（8/31・きゅりあん）を協賛し、選手104人とスタッフに「笹団子」をお届けしました。
大会を主催する日本社会人ボディビル・フィットネス連盟は、実業団連盟として発足。1966年に第1回を開催して以降、歴史を刻んできました。女性のトレーニング人口を増やすために、国内初となる「ミス健康美」を主催しました。
日本社会人ボディビル・フィットネス連盟は、社会人クラブの統括団体として、職場内ボディビルの普及、発展を図っています。
男子一般、男子新人、マスターズ60歳以上の部、同50歳以上の部、同40歳以上の部、女子フィジークの各カテゴリーに、社会人クラブに所属する選手が出場。ステージでパフォーマンスを披露するたびに選手の家族や職場の仲間から声援が送られました。
【大会概要】
大会名：第58回日本社会人ボディビル選手権大会
主 催：日本社会人ボディビル・フィットネス連盟
開催日：2025年8月31日（日）
会 場：きゅりあん（品川区立総合区民会館、品川区東大井5-18-1）
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
