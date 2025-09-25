トレードシフト、電算システムと調達・請求DXを推進する戦略的パートナーシップに合意 ～“PDF化”から“真のデジタル化”、日本企業の取引を次のステージへ～
トレードシフトジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊池 孝明、以下「トレードシフト」）は、株式会社電算システム（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長執行役員：高橋 譲太、以下「電算システム」）と、日本市場における戦略的パートナーシップを構築することで合意しました。本パートナーシップに基づき、2025年12月1日より、電算システムはトレードシフトの販売代理事業（ライセンス販売、導入支援、運用サポート）を開始いたします。
今回のパートナーシップにより、トレードシフトは電算システムを新たなパートナーとして迎え入れ、Tradeshiftプラットフォーム上で稼働する購買・請求・支払ソリューションの普及を加速させます。電算システムは、NTTドコモビジネス株式会社（旧NTTコミュニケーションズ株式会社）が展開してきた一部事業を継承しており、その知見と実績を活かして導入支援や運用サポートを担い、日本企業の調達・請求業務のデジタル化と効率化を強力に後押しいたします。
トレードシフトと電算システムは、両社の強みを結集し、日本企業のDX推進と持続的な成長に力強く貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330054&id=bodyimage1】
背景
コロナ禍以降、テレワークの普及に伴い企業間取引の電子化は急速に進展しました。しかしその多くは、請求書や発注書を紙からPDFに置き換えただけの、いわば「媒体のデジタル化」にとどまっています。これにより一定の効率化は実現したものの、データがシステム間でシームレスに連携しないため、入力・承認・突合せといったプロセスは依然として人手に依存しているのが現状です。また、一部の企業ではAI-OCR等の技術を導入し業務負荷の軽減を図っていますが、紙やPDFを前提とする以上、活用の範囲には限界があり、今後は取引データを初めからデジタルで扱う仕組みへの移行が強く求められています。
一方、欧米ではPDF依存から完全に脱却し、B2Bの電子インボイス（e-invoicing）への移行が加速しています。調達から請求・支払いまでをクラウド上で一気通貫に処理する「真のデジタル化＝end to endの電子取引」が拡大し、コスト削減、ガバナンス強化、サステナビリティ対応に大きく寄与しています。日本企業も今まさに、PDF中心の擬似的なデジタル化から脱却し、国際的な潮流に沿った電子取引へと進化することが急務となっています。
トレードシフトと電算システムは、紙やPDFといった「媒体のデジタル化」を超えた、調達・請求業務の完全電子化を日本市場に提供し、業務効率化とガバナンス強化を実現することで、企業の持続的成長と国際競争力の強化に貢献してまいります。
トレードシフトジャパン株式会社 代表取締役社長 菊池 孝明 コメント
「日本市場において信頼性と実績を誇る電算システム様を販売パートナーとして迎えられることを大変嬉しく思います。本協業を通じて、より多くの企業がTradeshiftを活用し、“PDF化”にとどまらない真のデジタル化を実現できるよう、全力で取り組んでまいります。」
株式会社電算システム 代表取締役社長執行役員 高橋 譲太 コメント
「当社は長年にわたり、日本の商習慣や取引プロセスに寄り添ったサービスを提供してまいりました。このたび、世界最大級のB2Bネットワークを有するTradeshiftと協業できることを大変光栄に思います。両社の協力により、日本企業が安心して利用できるデジタル化環境を提供するとともに、決済・収納代行分野で培った基盤運用力と全国規模の顧客基盤を活かし、DX推進を力強く支援してまいります。」
