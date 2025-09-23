幻冬舎 × LDH JAPANが届ける、怒涛の9ヵ月連続刊行プロジェクト【GL-9 ～FANTASTICS BOOKS～】始動！

株式会社 幻冬舎

2018年12月5日にメジャーデビューし、スタイリッシュで繊細なダンスと遊び心を大切にしたパフォーマンスで観客を魅了し続けてきたダンス＆ボーカルグループ、FANTASTICS（ファンタスティックス）。ジャンルに縛られない音楽性、バラエティ番組で見せる仲の良さ、またそれぞれ個人としても幅広い分野で活躍しており、まさに今、話題沸騰中のグループです。

本プロジェクトは、各メンバーの個性を引き出して１人１冊ずつ書籍化、2026年３月より９ヵ月連続で刊行する大型企画「GL-９～FANTASTICS BOOKS～（ジーエルナイン ファンタスティックス ブックス）」です。写真集、フォトエッセイなど、バラエティ豊かなラインナップを予定。メンバーのキャラクターを色濃く投影したFANTASTICS BOOKSに、どうぞご期待ください！

2026年3月より月イチで書籍をリリース！ season1に発売予定の4冊を発表

第1弾 澤本夏輝（さわもとなつき）1stフォトエッセイ

●タイトル 未定 ●仕様 B5判並／160頁予定 ●価格 2,800円＋税 ●発売日 2026年3月6日予定

さわもとなつき 1994 年1月19日生まれ、長野県出身。グループでパフォーマーを務めるほか、特技の料理を活かして、「サワサガ食堂」(佐賀新聞/Fit ECRU)、「FANTASTICS畑」(福島中央テレビ /ゴジてれChu！) などのメディア出演も多数。初のフォトエッセイは“初めてのさわなつ”が満載

初刊行となるソロ書籍では、今までに披露していない“素の自分” を余すことなく表現。ダンスで鍛え上げた体と今の心の内側をみせる「究極の自己紹介本」。

【本人コメント】めちゃめちゃ気合を入れて挑んだ撮影で、FANTAROのみんなに確実に喜んでもらえそうな写真があふれるほど撮れました。正直、選びきれません（笑）！ というくらいなので、期待を裏切らないフォトエッセイに仕上がるかと思います。この撮影で進化した僕を、ぜひ楽しみにしていてください。

第2弾 瀬口黎弥（せぐちれいや）2nd写真集

●タイトル 未定 ●仕様 A4判並／160頁予定 ●価格 3,000円＋税 ●発売日 2026年4月1日予定

せぐちれいや 1996年3月11日生まれ、福岡県出身。持ち前の明るさでバラエティ番組にも積極的に出演。また、ドラマ「ようこそ～家族のかたち～」（2025）では主演を務めるなど俳優としても活躍中。大自然のなかで心も体もさらけ出す２nd写真集

海外にて撮り下ろし。30歳を目前に控え、自分の原点を見つめ直す旅へ。極限まで鍛え上げた肉体美、無邪気な笑顔、ふと魅せる大人の色気――永遠にページをめくり続けたくなる一冊。

【本人コメント】今の自分をどう表現するか考えながら僕からも沢山提案をさせていただきました！ スタッフさんと楽しみながら、でもストイックに大切に作っていますので、完成をご期待ください。楽しさにあふれていますよ！ 僕自身が、とにかく今めちゃくちゃ楽しみです！

第3弾 堀 夏喜（ほりなつき）1st写真集

●タイトル 未定 ●仕様 A4判並／160頁予定 ●価格 3,000円＋税 ●発売日 2026年5月1日予定

ほりなつき 1997年８月6日生まれ、愛知県出身。グループのパフォーマーであり、近年では役者としても活躍。FANTASTICSが展開するアパレルブランド「buddix（バディー）」のディレクターも務めている。念願の1st写真集が現実に！ 等身大の堀 夏喜を映し出す

自身が長年“叶えたい”と切望し続けていた1st写真集。ロケ地から、スタイリング、デザインまで…本人のこだわりを遺憾なく発揮。堀 夏喜の新たな魅力に出合える渾身の一冊が誕生。

【本人コメント】ずっと出したいと思っていた1st写真集。長年夢見てきたことがついに実現します！ やりたいこと、僕の頭のなかのすべて詰め込んだ一冊にしたいと思います！ ぜひ、楽しみに待っていてください！

第4弾 中島颯太（なかじまそうた）2nd写真集

●タイトル 未定 ●仕様 A4判並／160頁予定 ●価格 3,000円＋税 ●発売日 2026年6月12日予定

なかじまそうた 1999年８月18日生まれ、大阪府出身。透明感のある繊細なハイトーンボイスで魅了するボーカリスト。カメラが趣味で17台を使い分けている。社交性が高く、「コミュ力お化け」としても有名。憧れのヨーロッパで中島颯太の魅力が炸裂

初めて訪れるヨーロッパでのオール撮り下ろし写真集。旅の軌跡、等身大のナチュラルな表情のほか、自身がカメラを手にシャッターを切った「#SoTaCaMeRa」にも注目。

【本人コメント】最初の打ち合わせから、自分の行きたい場所ややりたいことをたくさんお話して、それがすべて詰め込まれたような一冊になっているかと思います。最高のチームで初めてのヨーロッパを楽しんでいる僕の姿はもちろん、僕自身が撮る写真にもぜひご期待ください！

2026年７月以降（予定）のラインナップは下記を予定。season2以降の詳細については改めて告知いたします。

・世界／スペシャルブック

・佐藤大樹／１stフォトエッセイ

・木村慧人／ビジュアルブック

・八木勇征／２nd写真集

・FANTASTICS／コンプリートブック

FANTASTICS プロフイール

2016年12月29日に結成。2018年12月5日「OVER DRIVE」でデビュー。パフォーマーはリーダーを務める世界・佐藤大樹、そして澤本夏輝・瀬口黎弥・堀 夏喜・木村慧人。ボーカルは「EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION 5 ～夢を持った若者達へ～」で選ばれた八木勇征・中島颯太。ダンス＆ボーカルグループとしての活動はもちろん、映画やドラマ・舞台で主演を務めるメンバーや情報番組にレギュラー出演するメンバー、モデル活動をするメンバーなど、マルチな才能を開花させている。いま注目のダンス＆ボーカルグループ。現在は、アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-」にて全国各地を熱狂の渦に巻き込んでいる。

