不登校に悩む教員必見！ 10月4日、不登校に関する専門家・加嶋文哉氏を招き、オンライン勉強会「教員として不登校の子供へ寄り添うということ」を開催。支援の現場で見えてきた、教員として大切なこととは？