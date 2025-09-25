不登校に悩む教員必見！ 10月4日、不登校に関する専門家・加嶋文哉氏を招き、オンライン勉強会「教員として不登校の子供へ寄り添うということ」を開催。支援の現場で見えてきた、教員として大切なこととは？
株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉、以下「当社」）は、2025年10月4日（土）、不登校の児童生徒を持つ教員を対象とした勉強会「教員として不登校の子供へ寄り添うということ」を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330014&id=bodyimage1】
文部科学省の令和5年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、小中学生の不登校児童生徒数は過去最多の34万6,482人にのぼりました。それは、不登校児童生徒の増加に伴い、児童生徒の不登校に悩む教員の数も増加しているということを意味します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330014&id=bodyimage2】
こういった背景を受けて、当社は、不登校の生徒を持つ教員のための勉強会「教員として不登校の子供へ寄り添うということ」を10月4日（土）に開催します。講師の加嶋文哉氏は、現役教員時代に不登校の親の会「星の会」を立ち上げ、以降30年以上にわたり不登校の児童生徒とその保護者に寄り添ってきた不登校に関する専門家です。教員であった加嶋氏自身の失敗談もふまえ、子どもの社会的自立を支援するにあたって大切なポイントをお伝えします。
■「教員として不登校の子供へ寄り添うということ」概要■
テーマ：「自己肯定感が育つまなざし～不登校にどうつきあうか～」
日時：2025年10月4日（土）10:00～12:00
対象：教員及び教育委員会（教育支援センター）、フリースクールの先生
講師：加嶋文哉氏（不登校・ひきこもりを考える親の会「星の会」代表、「不登校を考える親の会ネットワークおおいた」代表、教育・不登校研究所「明日が見える」所長）
参加費：無料
形態：オンライン（Zoom）
申込：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc84tR9047NctkE8BjOTk3W1RkRZoGPZre3L8EWzoK05oy2yw/viewform ※後日zoomリンクをお送りします
締切：2025年10月2日（木）
問合せ：k-solution@johnan.co.jp（株式会社城南進学研究社 学校教育ソリューション事業部）
【会社概要】
●会社名：株式会社城南進学研究社
●所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-2
●代表者：代表取締役社長CEO 千島克哉
●URL：https://www.johnan.co.jp/
●事業内容：株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南予備校オンライン」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
配信元企業：株式会社城南進学研究社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330014&id=bodyimage1】
文部科学省の令和5年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、小中学生の不登校児童生徒数は過去最多の34万6,482人にのぼりました。それは、不登校児童生徒の増加に伴い、児童生徒の不登校に悩む教員の数も増加しているということを意味します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330014&id=bodyimage2】
こういった背景を受けて、当社は、不登校の生徒を持つ教員のための勉強会「教員として不登校の子供へ寄り添うということ」を10月4日（土）に開催します。講師の加嶋文哉氏は、現役教員時代に不登校の親の会「星の会」を立ち上げ、以降30年以上にわたり不登校の児童生徒とその保護者に寄り添ってきた不登校に関する専門家です。教員であった加嶋氏自身の失敗談もふまえ、子どもの社会的自立を支援するにあたって大切なポイントをお伝えします。
■「教員として不登校の子供へ寄り添うということ」概要■
テーマ：「自己肯定感が育つまなざし～不登校にどうつきあうか～」
日時：2025年10月4日（土）10:00～12:00
対象：教員及び教育委員会（教育支援センター）、フリースクールの先生
講師：加嶋文哉氏（不登校・ひきこもりを考える親の会「星の会」代表、「不登校を考える親の会ネットワークおおいた」代表、教育・不登校研究所「明日が見える」所長）
参加費：無料
形態：オンライン（Zoom）
申込：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc84tR9047NctkE8BjOTk3W1RkRZoGPZre3L8EWzoK05oy2yw/viewform ※後日zoomリンクをお送りします
締切：2025年10月2日（木）
問合せ：k-solution@johnan.co.jp（株式会社城南進学研究社 学校教育ソリューション事業部）
【会社概要】
●会社名：株式会社城南進学研究社
●所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-2
●代表者：代表取締役社長CEO 千島克哉
●URL：https://www.johnan.co.jp/
●事業内容：株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南予備校オンライン」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
配信元企業：株式会社城南進学研究社
プレスリリース詳細へ