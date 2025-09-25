BOD、「物流/キッティング/DM発送初心者パック」の資料を公開！│物流に関する頻出単語集もセットに！
人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す株式会社BOD（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中 大善、以下BOD）は、９月２４日にお役立ち資料「物流/キッティング/DM発送初心者パック」を公開しました。ご好評をいただいた物流に関する頻出単語集も合わせてご活用いただけます。
資料ダウンロードはこちら :
https://secure.bod-grp.com/document/logistics-beginner?documenttags=%25e7%2589%25a9%25e6%25b5%2581&documentid=3546
物流／キッティング／DM発送初心者パック
■資料作成と公開の背景
インターネットの急速な発展とともにEC市場が拡大を続け、物流・配送のインフラも進化する中で、物流業務の効率化へのニーズが高まっています。３月に物流に関する頻出単語集を公開したところ、多くの方にご活用いただきました。物流事業を扱うお客様のさらなる情報収集にお役立ていただければと思い、今回、物流代行の流れや、キッティング代行とDM発送代行についても、そのメリットやどのような課題を解決できるのかを記した資料を、まとめてダウンロードいただけるパックを作成しました。
・物流代行サービス： https://www.bod-grp.com/service/logistics/
・キッティング代行サービス： https://www.bod-grp.com/service/kitting/
・DM発送代行サービス： https://www.bod-grp.com/service/deliver/
■おまとめ資料一覧
１．物流に関する頻出単語集
２．物流代行サービス
３．キッティング代行サービス
４．DM発送代行サービス
■今後の展望
今後もお客様の事業拡大と生産性の向上に向けて、総合アウトソーシング会社のBODだからこそできる情報発信を行いサポートしてまいります。BODは、アウトソーシング事業を通じて、お客様が安心してコア事業に専念できるよう努めてまいります。
■お役立ち資料/サービス資料
BOD「資料公開中」
BPO事業を専門とするBODがアウトソーシングに関するガイドブックを無料公開しています。年末調整のフローガイドや給与計算業務のトレンドなどをお届けします。
＞＞資料ダウンロードはこちら(https://www.bod-grp.com/document/)
■業務効率化を支援するメディア「お役立ち情報」
BOD「お役立ち情報」
「お役立ち情報」では企業の業務効率化に役立つ情報の発信を行っております。バックオフィス、物流、ITソリューションからビジネスで役立つノウハウまで、幅広くお届けしています。
＞＞「お役立ち情報」はこちら(https://www.bod-grp.com/blog/)
■ 会社概要
株式会社BODは、人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す総合アウトソーシング会社です。お客様の事業拡大と生産性の向上にむけて、販売管理におけるあらゆる業務をサポートする幅広いサービスを提供しております。
会社名 ：株式会社BOD
代表者 ：田中 大善
設立年月 ：2017年1月23日
所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目49番7号
事業内容：アウトソーシング
サービス：事務代行/人事労務/システム開発/物流・倉庫/コールセンター
企業情報： https://www.bod-grp.com/company/
採用サイト： https://recruit.bod-grp.com/
株式会社BODのロゴ
【FACTBOOK】https://www.bod-grp.com/company_data/BOD_FACTBOOK_2024.pdf