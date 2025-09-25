発達特性があっても大丈夫！家族みんなが安心して楽しめる自由な農業体験「ふぉぴすチャレンジ」を初開催！

株式会社SVC

子供の発達に困りごとを抱える保護者向けコミュニティサイトとして運営している「ふぉぴす」が、2025年10月25日、神奈川県横浜市都筑区のオーガニック農園「Sofarm」にて農業体験イベントを初開催します！

秋は芋掘りや焼き芋など、農業体験が楽しい季節です！

でも、「周りの目が気になる…」「迷惑をかけてしまうかも」と不安に感じ、参加をあきらめてしまう方も少なくありません。

そこで今回、ふぉぴすでは誰もが安心して楽しめる自由な農場体験をご用意しました。

対象は、発達特性のあるお子さまとそのご家族はもちろん、小さなお子様がいるご家族や、普段の農業体験への参加をためらっていたご家族も大歓迎です。

また、自ら収穫した野菜であれば、偏食のお子様も食べられるかもしれません。

自然の中で身体を動かすのは、お子さんだけでなくママさんパパさんも良いリフレッシュにもなるかと思います。

【おすすめポイント】

・専門スタッフが常駐

保育士やサポートスタッフが多数同席。必要な時にすぐ頼れる安心感があります。（※託児対応はありません）

・農業体験デビュー歓迎

小さなお子さまや発達特性のあるお子さまも参加しやすい環境で、初めての農業体験にぴったりです。

・その場でホクホク甘い焼き芋が食べれます！

体験のあとはみんなで焼き芋！イベントならではのお楽しみです。

・嬉しいお土産つき

紅あずまを約4kg（1家族2株）お持ち帰りいただけます。

2000円相当なので相当お得に旬のサツマイモをゲットできます。

【当日の流れ】

１.植えてある紅あずまの収穫をします🍁

こちらで収穫したサツマイモをお持ち帰りいただくことができます！

タイミングがよければ、夏野菜の収穫もできるかも・・！？



２.みんなでワイワイ自然ビンゴタイム🔍

見上げたり、しゃがんだり。

雲や草を探してカードを完成させましょう！



３.ホクホク甘～い焼き芋パーティー🍠

自然の中で味わう焼き芋はまた格別です！

みんなで焼き芋パーティーを楽しみましょう！



この秋は、家族みんなで農業体験を楽しみながら、素敵な思い出を増やしてみませんか？

【イベント概要】

イベント名： ふぉぴすチャレンジ～自由な☆農業体験～

日時 ： 2025年10月25日 10:00~11:30 ※当日の進行によっては終了時間が前後する可能性がございます

料金 ： 3,000円（ご家族何人でも参加OK！）

会場 ：Sofarm(https://www.instagram.com/sofarmjp2024/)

申し込みURL： https://4peace-ivents2.peatix.com

ふぉぴすとは

ふぉぴすは、子供の発達に悩みを抱えるママやパパが気軽に相談・共感できるコミュニティWEBメディアです。

先輩のママパパをはじめ、専門家、インフルエンサーがあなたの悩みや疑問に答えてくれます。

また、発達に関する情報や発達特性にあったグッズ紹介や専門家監修のコラムなど、様々な情報も発信しています。

【サービス概要】

サービス名： ふぉぴす

提供開始日： 2024年1月25日

詳細URL ： https://4peace-qa.jp/(https://4peace-qa.jp/?afl=PRtimes01)

【会社概要】

企業名： 株式会社SVC

代表者： 神永明大

所在地： 東京都品川区西五反田7-13-6

設立 ： 2002年5月

事業内容： WEBやITを活用したサービスの開発提供、児童発達支援事業所の運営

URL ： https://s-vc.jp/

株式会社SVCはWEBとITの力を駆使し、社会貢献を見据えたサービス展開を積極的に行っています。

「ふぉぴす」は、その思想を具現化する一翼を担います。児童発達支援の分野において革新的な検索機能を提供し、利用する保護者や関係者にとって無くてはならないツールとなることを目指しています。今後も株式会社SVCは、社会に寄与する価値あるサービスを提供し続けます。

