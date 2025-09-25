女性起業家支援協会（FEA）、三井住友海上火災保険株式会社と初の情報交換会を実施

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

女性起業家支援協会（FEA）は2025年9月4日、新宿住友ビル41階にて三井住友海上火災保険株式会社と情報交換会を実施しました。三井住友海上火災保険株式会社とFEAは、それぞれの立場から「多様な人材が活躍できる社会づくり」に注力しています。社員一人ひとりのライフイベントに配慮した就労環境の整備を推進する同社と、女性起業家が安心して挑戦できる基盤づくりを使命とするFEAの理念が重なり、今回の会が実現しました。本交流を通じて相互理解と協働の可能性が一層深まり、今後の取り組みに向けた重要な契機となりました。

【三井住友海上火災保険株式会社と女性起業家支援協会(FEA)の親和性】

三井住友海上火災保険株式会社は、損害保険事業を通じて社会の安心・安全を支えると同時に、育児や介護などライフイベントを迎える社員一人ひとりが働きやすい環境づくりに積極的に取り組まれています。とりわけ「多様な人材が活躍できる社会づくり」を企業として重視している点は、外部からも高く評価されています。

一方で女性起業家支援協会(FEA)は、「真の自立を果たす女性起業家を増やす」ことを使命に掲げています。キャリアとライフイベントの両立支援や、多様な働き方を認め合う文化は、まさにFEAが目指す未来と重なります。今回の情報交換会は、こうした価値観の共通点があったからこそ実現したものであり、今後の協働の可能性を強く感じられる時間となりました。

▷三井住友海上火災保険株式会社オフィシャルサイト

https://www.ms-ins.com

【当日の様子】

当日は三井住友海上火災保険株式会社の社員らに出迎えられ、熱心にたくさんのご質問をいただきました。

特に、「FEA主宰3名が歩んできた経緯や出会いの背景」「起業当初の理想の未来」「女性起業家の強みや課題」など、これまでの歩みや経験に関する質問が多く寄せられました。

加えて、「登録者増加の要因」「サイト運営での工夫」「育児と仕事の両立の仕組み」など、支援をどう具体化しているかという実務的な関心も示されました。

いずれの質問からも真摯な姿勢が伝わり、女性起業家の実情を汲み取ろうとする前向きな姿勢が印象的でした。

【FEA主宰よりコメント】

話に熱心に耳を傾けるFEA主宰の3名会場全体の様子三井住友海上の職員の方々も終始にこやかに話してくださった当日集合写真

女性起業家支援協会(FEA)主宰の3名は、今回の交流会をこのように振り返っています。

会場の新宿住友ビルにて(左から仁蓉まよ、ギール里映、土岐あい)

仁蓉まよ 氏

大企業のキャリア女性達…輝いてた！ 男性職員も流石のトーク力で場を和ませてくださり、全員の能力が高く感動しました！

ギール里映 氏

女性起業家にとってのいいきっかけをさらに作れるといいですね！

土岐あい 氏

三井住友海上様とは今後も継続的に女性の働き方支援について協業させていただくお話しをしました。

【今後の展開】

今回の情報交換会を通じ、三井住友海上様との間で女性の働き方支援における共通のビジョンが明確になり、今後の協働への期待が一層高まりました。今後は、定期的な交流や共同プロジェクトを通じて、三井住友海上火災保険株式会社の女性活躍支援の視点を活かし、多様な起業家やキャリア志向の方が安心して挑戦できる環境づくりに向けた具体的な施策を展開していく予定です。

FEAでは、女性起業家と大企業、メディア、公共団体との架け橋としての役割をさらに強化し、キャリアとライフイベントを両立しながら活躍できる環境の整備に注力してまいります。今後も、登録会員の皆さまやパートナー企業に向けた有益な情報提供や支援の拡充を目指し、挑戦し続ける女性起業家の背中を後押しする活動を展開してまいります。

【FEA（女性起業家支援協会）について】

Female Entrepreneur Association（FEA）は、女性起業家の真の自立支援を目的とした協会。SEO強化集客プラットフォームやコミュニティ運営を通じて、メディア露出や法人・自治体との協業を後押ししています。

運営チームは、ITシステム開発やWEBマーケティング分野で20年の経験を持ち、数億円規模のビジネス拡大や大手企業案件の実績を多数持つメンバーで構成されています。

【LINEオープンチャットについて】

LINEオープンチャットでは、女性起業家支援協会（FEA）事務局からのお知らせや会員同士の交流、さらにはFEA主催の仁蓉まよ、ギール里映、土岐あいとのコミュニケーションも楽しめます。

今後もオープンチャットを利用した様々な企画を予定しております。この機会にぜひご登録ください。

【FEA主宰 プロフィール紹介】

公式LINEオープンチャットはこちら :https://line.me/ti/g2/uVMcU63Fdgxn0HmHbMsMB3MV0H6bXgWXnm_u2g

ギール里映（世界一やさしい経営軍師）

2014年に主婦から起業、世界一簡単な食育メソッド「食べトレ」食事法を考案。 法人化1年目で年商1.2億円を達成、全国で300人以上のインストラクターを育成、2万人以上にセミナーや講座を展開。

2022年にはすべての食育事業を次世代に移譲し、「誰でも持って生 まれた才能がある」をモットーに、宿命を読み解き、才能を開花させる経営軍師として、経営者、士業、政治家、個人起業家のブランディング、マーケティング戦略を担う。

読むだけで元気が出るメルマガには1.3万人以上が登録。一撃で想いを伝えるライティングの専門家として執筆活動も行う。

イギリス人の夫と思春期真っ只中の息子との3人家族。動物占いはペガサス。

著書に「1日5分! たった2週間で子どもが変わる! 子どもの能力を引き出す最強の食事」（日本能率協会マネジメントセンター ）、「子どもの才能を引き出す2ステップレシピ」（サンクチュアリ出版）

仁蓉まよ（助産師、「女性に売れる」の専門家）

女性ターゲット専門のマーケター。SNSの世界で起業した女性が、大企業との協業実績を作ることで、名実ともにメジャーな起業家になることを実現する。

テレビ局主催10万人来場イベントゲスト出演、大丸百貨店にて個展開催、6600万円の売り上げ貢献実績など。

協業実績：大丸百貨店・ヒルトン・FANCLなど大手企業との協業実績づくりやメディア戦略を得意とする。

コウノトリ助産院 院長。日赤病院、日本最先端の不妊治療クリニックの勤務経験を経て、妊活と婚活についての情報発信を実施、2022年コウノトリ婚活（評言社）出版。

ときあい（チームビジネスプロデューサー）

経営者歴22年。起業家や法人のチームビジネスの戦略設計。

得意を活かしたチーム編成で最上最高最速の目標達成をプランニング。年商2000万円から2億円へ、セカンドステージプロデュースを得意とする。

WEB制作、SNS投稿代行、PR、出版プロモーション、イベント企画運営など80名以上のサポートスタッフで起業家・法人をサポート。チームビジネスプロフェッショナル養成スクール【TPS】主宰。

起業2年で年商1.3億円の事業構築・1000人規模のイベント主催・500件以上のWeb制作・PRによるクライアントのメディア掲載実績多数。出版プロモーションに携わった書籍がAmazon本総合ランキング1位。起業コラボ案件複数。2023年12月書籍出版。

プライベートはバツイチ再婚2児の母。夫は連続起業家でプロデューサーの土岐総一郎。好きなものは漫画とゴルフと猫。

FEA公式サイト： https://f-e-a.jp/

FEA公式Facebook：https://www.facebook.com/groups/fea.information/

FEA公式Instagram：https://www.instagram.com/fea_woman

本件に関するお問い合わせ

FEA事務局

Email: info@f-e-a.jp