こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10月3日(金)スポーツデポ・アルぺンアウトドアーズ・ゴルフ５の３店舗が宇都宮インターパーク内に同時オープン！～10月20日（月）までオープニングセール開催！！～
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2025年10月3日(金)宇都宮インターパークに「スポーツデポ・アルペンアウトドアーズ・ゴルフ５」の3店舗を同時オープンいたします。スポーツデポ店内には栃木県初出店のアルペンアウトドアーズが併設されます。宇都宮インターパーク1つの施設でスポーツ・アウトドア・ゴルフ用品の全てを揃えることができます。
オープンを記念し、10月3日（金）～10月20日（月）まで、オープン限定特別奉仕品のご提供や通常よりアルペンポイント還元率をアップしたセールを開催いたします。
（画像はイメージです）
【スポーツデポ】 取扱商品数：173ブランド、91,000点以上
＜ランニングコーナー＞
人気のナイキや話題のオン・ホカを豊富に取り揃えました。勿論アシックス・アディダス・ニューバランス等の実績のあるシューズも展開しています。
ランニングウェアでは、希少性の高いブランドのオンやザ・ノース・フェイスなども取り扱っております。アクセサリーもインソール・ラン専用ソックス・バック類など豊富な品揃えでトータルコーディネイトできます。更に最新の「3D足形測定器」で足の形状を細かくチェックし、専任スタッフが最適な１足を見つけるサポートを致します。また、IMBOXによるシューズコーティングサービスも行っております。
＜サッカーコーナー＞
全面人工芝を敷き詰めた「オンピッチ」さながらのコーナーで、プレーシーンをイメージしながらシューズやウェアのリアルな使用感をじっくり体験いただけます。
サッカーシューズでは、ミズノ・アシックス・ナイキ・アディダス・プーマなど、人気ブランドを中心に、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応した豊富な品揃え。そして、ジュニアサイズは16cmから取り扱い、小さなお子様にもぴったりの一足をご提案できます。
ウェアコーナーは、アスレタ・プーマ・ナイキ・アンブロなど、部活生やジュニア層に人気のブランドを多数展開。 機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムで、日々の練習や試合をサポートします。
さらにストッキング・ソックスコーナーでは、タビオを中心にグリップ力やフィット感に優れた機能ストッキングも充実。 足元からパフォーマンスを高めるアイテムを取り揃えています。
＜バスケットボールコーナー＞
フロアにはバスケットコートを再現し、臨場感あふれる空間。
ナイキやジョーダン、アシックスなど人気ブランドを豊富に展開。
シューズでは注目度の高いルカやテイタムなどシグネチャーシューズのラインナップも充実。アパレル
ではファッションを楽しみたい方にお勧めのティゴラ×アクター、ティゴラ×ビームスのコラボアイテ
ムなど、スポーツデポ限定商品も取り扱っております。
また、栃木県のスポーツショップで初めて宇都宮ブレックス商品取扱いを開始。
＜スニーカーコーナー＞
ナイキ・ニューバランス・アディダス・プーマ・コンバース・スケッチャーズなどの人気ブランドを豊富に取り揃えています。さらに話題のハンズフリー機能を搭載したシューズを多数ラインナップ。レディスでは今人気のローカットスニーカーなど幅広い世代のお客様に対応したシューズコーナーが誕生。スポーツデポ最大級の品揃えとなっております。ナイキ エアマックスシリーズやニューバランス 574など定番の人気モデルはもちろん、ナイキ SBや、ニューバランス 530など話題のモデルもご用意しております。
＜ウェアコーナー＞
スポーツウェアから日常使いのカジュアルウェアまで、メンズからジュニアまで幅広く展開。
ナイキやアディダス、ニューバランス、アンダーアーマー、プーマ、オークリーなどの定番の人気ブランドやアルペン限定商品など、豊富な品揃えとなっています。売場はメンズ、レディスのジェンダー別に展開をし、月別に注力アイテムにフォーカスした売場作りを行います。
ジュニアやレディスのフィットネスも同様に、人気ブランドを取り揃えています。
（画像はイメージです）
【アルペンアウトドアーズ】 取扱商品数：233ブランド、22,000点以上
＜キャンプコーナー＞
店内は、「LIVing」「DINing」「SLEEPing」の3つのシーンに分けて商品を陳列しており、実際の使用シーンをイメージしやすい構成となっています。
「LIVing」コーナーでは、本格的なキャンプ用チェアから自宅でも使えるおしゃれなチェアまで、豊富な種類のファニチャーを展示。実際に座り心地を体験しながら、お好みの商品をお選びいただけます。
「DINing」コーナーでは、テーブルウェアやクッキングギアなど、日常生活にも取り入れやすいアイテムを多数ラインアップ。アウトドアだけでなく、家庭でも活躍する実用的な商品が揃っています。
「SLEEPing」コーナーでは、ずらりと並んだランタンの灯りを楽しめるほか、販売スタッフによる丁寧なレクチャーを受けながら、お好みのテントをその場で選ぶことができる体験型スペースとなっています。
アウトドアの魅力を五感で感じられる、新しいスタイルのショップにぜひご来店ください。
＜トレッキング＞
ハイキング・関東近郊の低山、3,000m級の本格登山や厳冬期登山まで対応可能なギアを豊富に取り揃えています。シューズは、スカルパ、スポルティバ、ローバーなどの本格的な山岳ブランドから、低山ハイクにも適したサロモンやコロンビアまで、幅広いブランドを展開。用途やレベルに応じた選択が可能です。
トレッキングバッグは、オスプレー、グレゴリー、ミレーなど、信頼のブランドを取り揃えています。さらに、テント泊登山に対応した宿泊アイテムや、厳冬期登山に欠かせないブラックダイヤモンド、グリベルのピッケルやアイゼンなどの専門ギアもご用意。また、アウトドア業界で注目を集めるネイチャーハイクの商品を実店舗で購入できる限定店舗です。さらに、シダス社の最新足裏計測機器「FEET BOX EVO（フィートボックスエヴォ）を常設。わずか数秒で高精度な足型計測が可能で、最適なシューズ選びをサポートします。
登山を始めたい方からベテランの方まで、すべてのトレッカーに向けた充実のコーナーをぜひご体感ください。
＜アウトドアウェア＞
日常のカジュアルスタイルから、ハイキング・トレッキングなど本格的なアウトドアシーンまで、幅広いニーズに応えるラインアップを取り揃えています。
ザ・ノース・フェイス、コロンビア、マムート、ティゴラなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた人気ブランドを展開。さらに、スノーピーク、チャムス、ナンガ、エルエルビーンといったアウトドアライフスタイルを彩るブランドも充実。
（画像はイメージです）
【公式Instagram開設キャンペーン】
オープンに合わせて、アルペンアウトドアーズのInstagramを開設し、
「フォロー＆コメント」SNSキャンペーンを実施。
▼応募方法
①アルペンアウトドアーズ宇都宮インターパーク店公式Instagramを「フォロー」
②キャンペーン投稿に希望賞品のいずれかを「コメント」で応募完了
③抽選で２名様に素敵な賞品をプレゼント
※賞品：・アルペンアウトドアーズ アルミユニットテーブル88
・サーモス 山専用ボトル各1名
▼参加期間
9/24(水)～10/20(月)
▼アカウント
URL：https://www.instagram.com/alpen.outdoors.utsunomiya/
【ゴルフ５】 取扱商品数：89ブランド、34,000点以上
＜ゴルフクラブ＞
人気のキャロウェイ、テーラーメイド、ピンはもちろん、国内外29ブランドのゴルフクラブを取り扱っており、試打クラブは約2,000本を揃えています。各ブランドの特性や最新モデルを直接試すことができ、選択肢がさらに広がります。また、ゴルフ５独自の3方向カメラを備えた最新鋭データ計測器で、科学的・立体的に解析する「クラブフィッティング」も実施。さらに、ウェッジ・パターフィッティングにも力を入れており、お客様のお悩みを解決するクラブをお探しするフィッターが在籍しております。
以下のメーカー特約認定を受けており、お客様一人ひとりに最適なカスタムフィッティングにも対応しています。
・Callaway EXCLUSIVE 取扱店 ・TaylorMade SELECTFIT STORE
・TITLEIST SELECT STORE ・MIZUNO GCF SHOP
・DUNLOP FITTING STORE ・ONOFF LABOSHOP
・PING認定フィッター在籍店 ・マジェスティ ソムリエ在籍店
オノフ ラボ ショップが登場！
ONOFF LABOSPEC HEADやLABOSPEC SHAFTを取り扱っている特別なショップとなっており、オノフの魅力を余すところなく体験できる特別な空間が広がっています。クラブからキャディバッグ、小物まで、豊富なラインナップを取り揃え、ゴルファーの皆様に最高のショッピング体験を提供します。
＜中古クラブ＞
地域圧倒の品揃え！中古クラブ3000本！さらにゴルフ５の中古クラブはココがすごい！
購入前の試打や、知識豊富なクラブフィッターへの相談ができます。さらに全国のゴルフ５店舗からのお取り寄せにも対応しており、万が一合わなかった場合も、ご購入後10日以内であれば最大90％での買取保証があり、安心してお選びいただけます。
＜ゴルフウェア＞
お客様がワクワクするような、お買い物そのものを楽しめる売場を目指し、店内の入口から奥まで、
思わず足を止めたくなるような魅力的な空間を演出しております。ブランド毎の個性が際立つレイアウ
トを重視し、それぞれの世界観を体感しながら、納得のいく商品選びができる環境を整えています。
パーリーゲイツ、アディダスオリジナルス、ジョーダン、キャロウェイ、ニューバランス、ナイキ、ビ
ームスなど、全26ブランドのラインアップで、お客様一人ひとりのスタイルに寄り添う多彩なアイテム
をご用意しています。
（画像はイメージです）
【グランドオープンセール情報】
◆セール期間
10/3(金) ～ 10/20(月)
◆オープン限定特別企画
▽スポーツデポ・アルペンアウトドアーズ
店内商品お買上の方、アルペンポイント15%還元！
日替奉仕品、オープン期間限定特別価格商品も対象！
デジタルチラシ
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251002_utsunomiya/
▽ゴルフ５
店内商品お買上の方、アルペンポイント10%還元！
日替奉仕品、オープン期間限定特別価格商品、中古クラブも対象！
デジタルチラシ
URL：https://store.alpen-group.jp/store/golf5/flyer/20251002utsunomiya/
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます。
【協賛セール情報】
▽スポーツデポ ベルモール宇都宮店
▽ゴルフ５ ベルモール宇都宮店・宇都宮駒生店
※オープン企画、日替奉仕品などを準備してセールを開催。
※一部日替奉仕品で販売点数が異なります。
【店舗情報】
住所：栃木県宇都宮市インターパーク4丁目1－8
駐車台数：1020台（共用）
営業時間：全日10：00～21：00（全業態共通）
◆スポーツデポ 宇都宮インターパーク店
TEL：028-656-5115
HP：https://store-pre.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7674
◆アルペンアウトドアーズ 宇都宮インターパーク店
TEL：028-656-5115
HP：https://store-pre.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7674_o
◆ゴルフ５
TEL：028-656-3085
HP：https://store-pre.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=3119
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
オープンを記念し、10月3日（金）～10月20日（月）まで、オープン限定特別奉仕品のご提供や通常よりアルペンポイント還元率をアップしたセールを開催いたします。
（画像はイメージです）
【スポーツデポ】 取扱商品数：173ブランド、91,000点以上
＜ランニングコーナー＞
人気のナイキや話題のオン・ホカを豊富に取り揃えました。勿論アシックス・アディダス・ニューバランス等の実績のあるシューズも展開しています。
ランニングウェアでは、希少性の高いブランドのオンやザ・ノース・フェイスなども取り扱っております。アクセサリーもインソール・ラン専用ソックス・バック類など豊富な品揃えでトータルコーディネイトできます。更に最新の「3D足形測定器」で足の形状を細かくチェックし、専任スタッフが最適な１足を見つけるサポートを致します。また、IMBOXによるシューズコーティングサービスも行っております。
＜サッカーコーナー＞
全面人工芝を敷き詰めた「オンピッチ」さながらのコーナーで、プレーシーンをイメージしながらシューズやウェアのリアルな使用感をじっくり体験いただけます。
サッカーシューズでは、ミズノ・アシックス・ナイキ・アディダス・プーマなど、人気ブランドを中心に、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応した豊富な品揃え。そして、ジュニアサイズは16cmから取り扱い、小さなお子様にもぴったりの一足をご提案できます。
ウェアコーナーは、アスレタ・プーマ・ナイキ・アンブロなど、部活生やジュニア層に人気のブランドを多数展開。 機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムで、日々の練習や試合をサポートします。
さらにストッキング・ソックスコーナーでは、タビオを中心にグリップ力やフィット感に優れた機能ストッキングも充実。 足元からパフォーマンスを高めるアイテムを取り揃えています。
＜バスケットボールコーナー＞
フロアにはバスケットコートを再現し、臨場感あふれる空間。
ナイキやジョーダン、アシックスなど人気ブランドを豊富に展開。
シューズでは注目度の高いルカやテイタムなどシグネチャーシューズのラインナップも充実。アパレル
ではファッションを楽しみたい方にお勧めのティゴラ×アクター、ティゴラ×ビームスのコラボアイテ
ムなど、スポーツデポ限定商品も取り扱っております。
また、栃木県のスポーツショップで初めて宇都宮ブレックス商品取扱いを開始。
＜スニーカーコーナー＞
ナイキ・ニューバランス・アディダス・プーマ・コンバース・スケッチャーズなどの人気ブランドを豊富に取り揃えています。さらに話題のハンズフリー機能を搭載したシューズを多数ラインナップ。レディスでは今人気のローカットスニーカーなど幅広い世代のお客様に対応したシューズコーナーが誕生。スポーツデポ最大級の品揃えとなっております。ナイキ エアマックスシリーズやニューバランス 574など定番の人気モデルはもちろん、ナイキ SBや、ニューバランス 530など話題のモデルもご用意しております。
＜ウェアコーナー＞
スポーツウェアから日常使いのカジュアルウェアまで、メンズからジュニアまで幅広く展開。
ナイキやアディダス、ニューバランス、アンダーアーマー、プーマ、オークリーなどの定番の人気ブランドやアルペン限定商品など、豊富な品揃えとなっています。売場はメンズ、レディスのジェンダー別に展開をし、月別に注力アイテムにフォーカスした売場作りを行います。
ジュニアやレディスのフィットネスも同様に、人気ブランドを取り揃えています。
（画像はイメージです）
【アルペンアウトドアーズ】 取扱商品数：233ブランド、22,000点以上
＜キャンプコーナー＞
店内は、「LIVing」「DINing」「SLEEPing」の3つのシーンに分けて商品を陳列しており、実際の使用シーンをイメージしやすい構成となっています。
「LIVing」コーナーでは、本格的なキャンプ用チェアから自宅でも使えるおしゃれなチェアまで、豊富な種類のファニチャーを展示。実際に座り心地を体験しながら、お好みの商品をお選びいただけます。
「DINing」コーナーでは、テーブルウェアやクッキングギアなど、日常生活にも取り入れやすいアイテムを多数ラインアップ。アウトドアだけでなく、家庭でも活躍する実用的な商品が揃っています。
「SLEEPing」コーナーでは、ずらりと並んだランタンの灯りを楽しめるほか、販売スタッフによる丁寧なレクチャーを受けながら、お好みのテントをその場で選ぶことができる体験型スペースとなっています。
アウトドアの魅力を五感で感じられる、新しいスタイルのショップにぜひご来店ください。
＜トレッキング＞
ハイキング・関東近郊の低山、3,000m級の本格登山や厳冬期登山まで対応可能なギアを豊富に取り揃えています。シューズは、スカルパ、スポルティバ、ローバーなどの本格的な山岳ブランドから、低山ハイクにも適したサロモンやコロンビアまで、幅広いブランドを展開。用途やレベルに応じた選択が可能です。
トレッキングバッグは、オスプレー、グレゴリー、ミレーなど、信頼のブランドを取り揃えています。さらに、テント泊登山に対応した宿泊アイテムや、厳冬期登山に欠かせないブラックダイヤモンド、グリベルのピッケルやアイゼンなどの専門ギアもご用意。また、アウトドア業界で注目を集めるネイチャーハイクの商品を実店舗で購入できる限定店舗です。さらに、シダス社の最新足裏計測機器「FEET BOX EVO（フィートボックスエヴォ）を常設。わずか数秒で高精度な足型計測が可能で、最適なシューズ選びをサポートします。
登山を始めたい方からベテランの方まで、すべてのトレッカーに向けた充実のコーナーをぜひご体感ください。
＜アウトドアウェア＞
日常のカジュアルスタイルから、ハイキング・トレッキングなど本格的なアウトドアシーンまで、幅広いニーズに応えるラインアップを取り揃えています。
ザ・ノース・フェイス、コロンビア、マムート、ティゴラなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた人気ブランドを展開。さらに、スノーピーク、チャムス、ナンガ、エルエルビーンといったアウトドアライフスタイルを彩るブランドも充実。
（画像はイメージです）
【公式Instagram開設キャンペーン】
オープンに合わせて、アルペンアウトドアーズのInstagramを開設し、
「フォロー＆コメント」SNSキャンペーンを実施。
▼応募方法
①アルペンアウトドアーズ宇都宮インターパーク店公式Instagramを「フォロー」
②キャンペーン投稿に希望賞品のいずれかを「コメント」で応募完了
③抽選で２名様に素敵な賞品をプレゼント
※賞品：・アルペンアウトドアーズ アルミユニットテーブル88
・サーモス 山専用ボトル各1名
▼参加期間
9/24(水)～10/20(月)
▼アカウント
URL：https://www.instagram.com/alpen.outdoors.utsunomiya/
【ゴルフ５】 取扱商品数：89ブランド、34,000点以上
＜ゴルフクラブ＞
人気のキャロウェイ、テーラーメイド、ピンはもちろん、国内外29ブランドのゴルフクラブを取り扱っており、試打クラブは約2,000本を揃えています。各ブランドの特性や最新モデルを直接試すことができ、選択肢がさらに広がります。また、ゴルフ５独自の3方向カメラを備えた最新鋭データ計測器で、科学的・立体的に解析する「クラブフィッティング」も実施。さらに、ウェッジ・パターフィッティングにも力を入れており、お客様のお悩みを解決するクラブをお探しするフィッターが在籍しております。
以下のメーカー特約認定を受けており、お客様一人ひとりに最適なカスタムフィッティングにも対応しています。
・Callaway EXCLUSIVE 取扱店 ・TaylorMade SELECTFIT STORE
・TITLEIST SELECT STORE ・MIZUNO GCF SHOP
・DUNLOP FITTING STORE ・ONOFF LABOSHOP
・PING認定フィッター在籍店 ・マジェスティ ソムリエ在籍店
オノフ ラボ ショップが登場！
ONOFF LABOSPEC HEADやLABOSPEC SHAFTを取り扱っている特別なショップとなっており、オノフの魅力を余すところなく体験できる特別な空間が広がっています。クラブからキャディバッグ、小物まで、豊富なラインナップを取り揃え、ゴルファーの皆様に最高のショッピング体験を提供します。
＜中古クラブ＞
地域圧倒の品揃え！中古クラブ3000本！さらにゴルフ５の中古クラブはココがすごい！
購入前の試打や、知識豊富なクラブフィッターへの相談ができます。さらに全国のゴルフ５店舗からのお取り寄せにも対応しており、万が一合わなかった場合も、ご購入後10日以内であれば最大90％での買取保証があり、安心してお選びいただけます。
＜ゴルフウェア＞
お客様がワクワクするような、お買い物そのものを楽しめる売場を目指し、店内の入口から奥まで、
思わず足を止めたくなるような魅力的な空間を演出しております。ブランド毎の個性が際立つレイアウ
トを重視し、それぞれの世界観を体感しながら、納得のいく商品選びができる環境を整えています。
パーリーゲイツ、アディダスオリジナルス、ジョーダン、キャロウェイ、ニューバランス、ナイキ、ビ
ームスなど、全26ブランドのラインアップで、お客様一人ひとりのスタイルに寄り添う多彩なアイテム
をご用意しています。
（画像はイメージです）
【グランドオープンセール情報】
◆セール期間
10/3(金) ～ 10/20(月)
◆オープン限定特別企画
▽スポーツデポ・アルペンアウトドアーズ
店内商品お買上の方、アルペンポイント15%還元！
日替奉仕品、オープン期間限定特別価格商品も対象！
デジタルチラシ
URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251002_utsunomiya/
▽ゴルフ５
店内商品お買上の方、アルペンポイント10%還元！
日替奉仕品、オープン期間限定特別価格商品、中古クラブも対象！
デジタルチラシ
URL：https://store.alpen-group.jp/store/golf5/flyer/20251002utsunomiya/
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます。
【協賛セール情報】
▽スポーツデポ ベルモール宇都宮店
▽ゴルフ５ ベルモール宇都宮店・宇都宮駒生店
※オープン企画、日替奉仕品などを準備してセールを開催。
※一部日替奉仕品で販売点数が異なります。
【店舗情報】
住所：栃木県宇都宮市インターパーク4丁目1－8
駐車台数：1020台（共用）
営業時間：全日10：00～21：00（全業態共通）
◆スポーツデポ 宇都宮インターパーク店
TEL：028-656-5115
HP：https://store-pre.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7674
◆アルペンアウトドアーズ 宇都宮インターパーク店
TEL：028-656-5115
HP：https://store-pre.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7674_o
◆ゴルフ５
TEL：028-656-3085
HP：https://store-pre.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=3119
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/