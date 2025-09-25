ヴァンテージ財団、ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団と提携、恵まれない若者にとってのスポーツの変革力を探る





マドリード、2025年9月24日 /PRNewswire/ -- ヴァンテージ財団は、スポーツの力を活用して若者を鼓舞し、刺激を与えることを使命とする国際組織、ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団（Laureus Sport for Good Foundation）スペイン支部と提携します。今回の会合では、ローレウスが世界各地の恵まれない地域社会で、スポーツをポジティブな変化の触媒として活用し、持続的な影響力をもたらしている活動内容を直接学ぶ機会となりました。



Vantage Foundation Partners with Laureus Sport for Good Foundation to Explore the Transformative Power of Sport for Vulnerable Youth



ローレウスは、スポーツには世界を変える力があるという信念に基づいて活動しています。世界300以上のプログラムを展開する同財団は、スポーツを通して子どもや若者に、困難に立ち向かう力、社会参加意識、そして希望を育むことを目指しています。これらの活動は、身体的な運動にとどまらず、尊敬、チームワーク、忍耐力を教え、若者が自信と自尊心を育むことができる安全な空間を提供します。

多くの参加者や組織にとって、ローレウスの方法論は、一貫性と真のケアを提供する信頼できるロールモデルとなります。このような人間関係は、不安定な環境や孤立を経験する可能性のある若者にとって非常に重要です。ローレウスは、スポーツを通して、身体能力だけでなく、所属意識や将来への希望を育み、若者たちが新たな可能性を見出せるよう支援しています。

その影響は、参加者個人にとどりません。ローレウスは、スポーツを通じて地域社会を結びつけることで、社会的な絆を強め、包摂性を促進し、より明るい未来への道を築きます。規律、協力、そして回復力といった価値観を植え付けることは、若者をスポーツだけでなく人生にも備えさせます。

ヴァンテージ財団は、社会貢献への取り組みの一環として、ローレウスを支援し、その活動から学びを得られることを誇りに思います。両組織は、世界各地で機会を創造し、地域社会を支援するという共通のビジョンを持っています。

「ローレウスがスポーツを通して人々の人生を変えている姿は、本当に感動的でした。これは、個人を強くし、より強靭な社会を築く活動です」と、ヴァンテージ財団の最高経営責任者、スティーブン・シェ（Steven Xie）氏は述べています。

ヴァンテージ財団は、このような取り組みを通して、人々の人生を変革する活動への支援を継続し、弱者層の地域社会が希望と機会、そしてより良い明日を手に入れられるよう、支援を深めていきます。

ヴァンテージ財団

ヴァンテージ財団は、2023年に英国のマクラーレン・テクノロジーセンターで設立された独立した慈善団体です。財団は、インドネシアのGrab、ナイジェリアのiREDE財団、マレーシアのTeach for Malaysia、ブラジルのInstituto Claretなど、世界中の組織と提携し、影響力のある社会貢献活動を推進しています。

詳細については、https://www.vantage.foundation/をご覧ください。

ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団

ローレウスは、スポーツの力を活用して、最も脆弱なコミュニティの子どもや若者の人生を変え、暴力、差別、不利な状況を克服できるよう支援しています。

詳細については、https://www.vantage.foundation/ および laureus.es をご覧ください。

