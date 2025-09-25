ケイト・スペード ニューヨークの新キャンペーン「Spark Something Beautiful」にアイコニックなZ世代「デュオ」 アイス・スパイスとチャーリー・ダミリオが再登場、新たにレイヴェイが参加





彼女たちはつながる力を体現し、共にいることで日常をより美しく変えていきます。そのそばには、人生の無限の可能性を共にし、多彩に活躍するデュオ バッグが寄り添います。

ニューヨーク, 2025年9月24日 /PRNewswire/ -- 本日、ケイト・スペード ニューヨークは2025年秋のグローバルブランド・キャンペーン「Spark Something Beautiful」を発表しました。このキャンペーンではZ世代を象徴する「デュオ」として、グラミー賞に4度ノミネートされたラッパーアイス・スパイスと、ダンサーとして多方面で活躍するソーシャルメディア・スターチャーリー・ダミリオを再起用し、グラミー賞受賞のシンガーソングライターレイヴェイ 、モデルのレイン・ジャッジを迎えています。CEO兼ブランドプレジデントのエヴァ・エルドマンのもと、本キャンペーンは、新たな章を本格的にスタートしました。次世代との共鳴を目指したフレッシュな美学とビジョンを掲げ、友人と共にいることで広がる魔法を称えています。

ニューヨークの喧騒を舞台に、主人公は一人で道を進む...やがて横断歩道に差しかかります。 友人たちが彼女に加わると、そのつながりが力となり、横断歩道は姿を変えます。小さなつながりの瞬間でさえ、美しいものを祝う場へと変わるのです。

「ケイト・スペード ニューヨークは、共に過ごすささやかなひとときこそが、人生を真に輝かせてくれると信じています」と、マーケティング担当シニアバイスプレジデントのカイジー・メイ・オライリーはコメントしました。「デュオ バッグと同じように、本キャンペーンを彩るスターたちは個性と多才さを兼ね備えています。そして、共に合わさることで、その輝きは一層際立つのです。このキャンペーンの本質は、互いを思いやり支え合うことで、日常の何気ない瞬間が特別な体験へと変える、その魔法を伝えることにあります。」

キャンペーンには、機知と魅力、そしてアーティストとしての表現力でZ世代から強い共感を集めるレイヴェイが新たに加わりました。加えて、再登場のアイス・スパイスとチャーリー・ダミリオ、モデルのレイン・ジャッジが出演しています。個性は一人ひとり異なりますが、彼女たちが一堂に会するとつながりが持つ力が映し出され、同時に、ケイト・スペード ニューヨークの新たなアイコンであるデュオ バッグの多様性も体現しています。彼女たち一人ひとりが、日常を特別なものへと変える力を体現しています。

「コンサートで観客と心を通わせるときも、日常で最も親しい人たちと過ごすときも、音楽はいつだって、私にとってつながりなんです」と レイヴェイ は語ります。「このケイト・スペード ニューヨークのキャンペーンに惹かれたのは、日常で共にするささやかな瞬間が持つ美しさを見事に映し出しているからです。友情によって、横断歩道を渡るといった何気ない出来事さえも魔法のような瞬間へと変わる。その発想は、私自身の世界の捉え方と強く共鳴しています。」

「ケイト・スペード ニューヨークが生み出す、大胆でありながら普遍的で、同時にシックさも兼ね備えたデザインをずっと愛してきました」とアイス・スパイスは述べました。「このキャンペーンは、人生に喜びをもたらし、自分を心地よくしてくれる人たちについて描いていることから、参加することはとても自然なことに感じられました。私にとって、その存在は友人です。成功する女性の陰には、グループチャットで支えてくれる友達が必ずいるものです。」

「再びケイト・スペード ニューヨークと一緒にお仕事ができて本当にうれしいです」とチャーリー・ダミリオは語ります。「このキャンペーンはつながりを祝福するものであり、それは私にとって、大切なことです。なぜなら、友人たちはあらゆる場面で私を支えてくれる存在だからです。キャリアの中で最も多忙な時にも私らしさに立ち返らせ、本当に大切なことを思い出させてくれるのは、いつも友人なんです。ケイト・スペード ニューヨークが、共にいると人生はもっと良くなるということに光を当てているのは、とても素敵だと思います。」

この秋のキャンペーンの中心にあるのは、無限の可能性のためにデザインされた、マルチに活躍する必需アイテムデュオ バッグです。ショルダーバッグ、クロスボディ、クラッチ、ベルトバッグの4通りの持ち方ができるデュオは、デュオを愛用する女性たちと同じように多彩で自在な存在です。2025年秋冬コレクションのデュオは、カシュー ミルク、ブラック、レオパード マルチ、ドライド タイム、ライム スライス、シンダー グレー、バーント セージといった鮮やかなカラーバリエーションで登場。加えて、ホリデーシーズンに映えるミルク グラス、レッド ジャム、レオパード ヘアカーフ、ナイトシェードといった華やかな色合いもラインアップしています。 価格は$298～$348で展開され、各シーズンで新しいスタイルが店舗およびオンラインで順次発売されます。

2025年秋コレクションは、9月23日より販売開始です。シーズンを通じた新作が、ケイト・スペード ニューヨークの店舗およびオンラインで順次展開予定です。キャンペーンは同日よりケイト・スペード ニューヨークの各チャンネルで展開を開始し、2026年2月まで実施されます。

キャンペーン画像および動画：

KV画像：こちら

：30秒メイン動画： こちら

クレジット： ディレクター：ジュリアン•ヴァレ

カメラマン：ダニエル・アーノルド

クリエイティブ・ストラテジー：Mandai Loop

クリエイティブ・エージェンシー：Marcel

プロダクション・ハウス：Wanda

ポストプロダクション・ハウス：Chemistry

音楽：Amy McKnight - Rise Up Let's Go

スタイリスト：リース・クラーク（レイヴェイ、レイン・ジャッジ）、ティモシー・ガルシア（アイス・スパイス）、カーリー・スザンヌ・バロウ&アナベル・ベントル（チャーリー・ダミリオ）

ヘア：ジェニー・チョー・センプル（レイヴェイ）、アラクシ・リンジー （レイン・ジャッジ）、ディオンテ・グレイ（アイス・スパイス）、ローラ・ポルコ（チャーリー・ダミリオ）

メイクアップ：ダナ・デラニー（レイヴェイ、レイン・ジャッジ）、カリーナ・オロスコ（アイス・スパイス）、清水明菜（チャーリー・ダミリオ）

ネイル：Yoko（レイヴェイ、レイン・ジャッジ）、ブリットニー・ボイス（チャーリー・ダミリオ）

ケイト・スペード ニューヨーク 2025年秋ルックブック：

フラットレイ： こちら

モデル着用： こちら

ケイト・スペード ニューヨークについて：

1993年に6つの必需品であるハンドバッグのコレクションと共にスタートして以来、ケイト・スペード ニューヨークは常にカラー、ウィット、楽観性、そして女性らしさを象徴してきました。現在、ケイト・スペード ニューヨークは喜びの象徴として知られるグローバルなライフスタイルブランドであり、ハンドバッグ、レディートゥウェア、ジュエリー、フットウェア、ギフト、ホームデコレーションなどのシーズンコレクションを展開しています。豊かな伝統と独自のブランドDNAで知られるケイト・スペード ニューヨークは、独特の視点を提供し、完璧ではないけれども自分らしいライフスタイルを楽しむ世界中の女性たちのコミュニティを称賛しています。ケイト・スペード ニューヨークは、タペストリー（Tapestry）の傘下ブランドの1つです。



