平湖スイカ提灯祭、若者の才能光るコンテストを開催 （CCTV+報道）

中国・北京、2025年9月24日/ PRNewswire / -- 9月21日午前、平湖メディア・センターの錦平湖大劇場で、「2025スイカベビー：中国文化の継承者は私」コンテストが開かれました。イベントでは歌唱、ダンス、演劇など多彩な演目が披露されました。「スイカベビー」コンテストは、平湖スイカ提灯民俗文化シリーズの代表的なイベントで、長年にわたり成長を続け、今では地域全体が参加する大規模な公共イベントとなっています。今年のコンテストも見応え満載で、予選ラウンドでは、約100人の若者がパフォーマンスを披露し、多彩な表現で観客を魅了しました。当日の決勝では、12人の出場者がステージに立ち、中国の若い世代の活力と創造性を存分に表現しました。

今年の平湖スイカ提灯民俗文化シリーズは、「革新と飛躍 ― 平湖で夢を育む」をテーマに開催され、「雲上の新たな旅」「千帆の華やぎ」「星空を照らす提灯」の3部構成で、20を超えるイベントが9月19日から22日まで行われました。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com