テンセント・クラウド・ハッカソン、48時間で17の革新的な「AI for Social Good」プロジェクトを開発し、成功裏に閉幕

世界中の開発者が初開催のイベントに集結、テンセント・クラウドのAIツールを活用し、生物多様性やメンタルヘルス分野で社会的イノベーションを推進

中国・深圳、2025年9月24日 / PRNewswire / -- 2025テンセント・グローバル・デジタル・エコシステム・サミットに合わせて開かれた初の「テンセント・クラウド・ハッカソン グローバル・ロードショー・デー」が、深圳で成功裏に閉幕しました。48時間にわたり、46人もの開発者が17チームに分かれ、17の革新的な「AI for Social Good」プロジェクトを生み出しました。これにより、テクノロジーが社会課題の解決にどれほど大きな可能性を持つかが示されました。



Global Developers Unite to Develop “AI + Public Benefit” projects



テンセントの「サステナブル・ソーシャル・バリュー（SSV）」との協力のもと、今回のイベントは生物多様性の保全やメンタルヘルス支援に役立つAIソリューションの開発に焦点を当てました。コンテストは「AI Coding」「AI Agent」「International Category」の3部門で構成され、香港城市大学、北京大学、清華大学といった著名大学に加え、日本、マレーシア、タイからも開発者が参加しました。各部門で賞が授与され、最優秀賞には最大1万米ドルが贈られました。

テンセント・クラウドのAI開発ツールが迅速なイノベーションを実現

48時間にわたるハッカソンを支えたのは、テンセントCodeBuddy、テンセント・クラウド・エージェント開発プラットフォーム（TCADP）、テンセント・クラウド EdgeOne といった最先端のツール群でした。

CodeBuddy は「AIフルスタック・エンジニア」として機能し、開発のあらゆる工程を対話形式でサポートしました。プラグイン、IDE、CLIといった形式すべてに対応する初のAIコーディング・ツールであり、作業の効率化と生産性向上に大きく貢献しました。

TCADPはローコード／ノーコードの開発ツールチェーンを提供し、検索拡張生成（RAG）、マルチエージェント協働、自動化ワークフローといった高度なAI機能を短時間で実装できるようにしました。さらに、オープンなMCPプラグイン・ライブラリによって、参加者は洗練されたAIエージェントを素早く構築することが可能になりました。

テンセント・クラウド EdgeOne は、Webベースのアプリケーションやゲーム向けに、CDN（コンテンツ配信ネットワーク）、セキュリティ機能、エッジ・コンピューティングを統合した安全かつ高性能なグローバル展開を可能にしました。この仕組みによって、低遅延で快適なユーザー体験が世界規模で実現されました。

受賞プロジェクトと次世代AI人材育成への展望

インターナショナル・カテゴリーの最優秀賞は、香港チームのEchoQuestに授与されました。同チームは「Poke Planet」というゲームを開発し、環境修復活動を楽しく取り組める形にしました。この取り組みは、生態保全の成果を教育や社会貢献へとつなげる新しい発想として高く評価されました。

また、別の香港チームのNightC0deは、「Eco Genesis」でAI Coding部門の第3位を獲得。同作は、種の収集や生態系探索を通じてエコ意識を高める没入型シミュレーション・ゲームです。

テンセントは、サミットに合わせ「University AI Engagement」という新たな取り組みも発表しました。この取り組みは、テンセント・クラウド・ハッカソンのような実践的なAIコンペを通じ、次世代の開発者育成を目指すもので、イノベーション促進、実践スキル向上、そして「AI for Social Good」の普及に向けた同社の広範なコミットメントの一環です。

テンセント・クラウドについて

テンセント・クラウドは世界有数のクラウド企業の一つとして、現実社会の課題解決に向けた革新的なソリューションを創出し、スマート産業のデジタル変革を支援しています。広範なグローバル・インフラを通じて、クラウド・コンピューティング、ビッグデータ解析、AI、IoT、ネットワーク・セキュリティといった先端技術を活用し、安定性と安全性を備えた業界トップクラスのクラウド製品・サービスを世界中の企業に提供しています。対象分野はゲーム、メディア・エンターテインメント、金融、医療、不動産、小売、旅行、交通など多岐にわたり、産業界の多様なニーズに応えています。

