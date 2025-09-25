ユニオンペイと中国銀行、欧州発のSplendorPlusデビットカードを発行

ドイツ・フランクフルト、2025年9月24日 / PRNewswire / -- ユニオンペイ・インターナショナル（以下、ユニオンペイ）と中国銀行フランクフルト支店は、欧州初となる「SplendorPlusデビットカード」の発行を発表しました。本カードは、ドイツから中国へ渡航する現地居住者を主なターゲットとし、中国旅行需要の高まりに応えるため、手頃で便利な越境決済手段を提供します。この取り組みは、円滑な取引体験を実現するだけでなく、国際交流や長期的な機関間協力の強化にもつながります。

SplendorPlusカードは、中国銀行のブランド力とユニオンペイの世界的なネットワークを活かし、国内外での快適な決済体験を提供します。特に注目すべき特典はキャッシュバックで、中国本土でユニオンペイを使って支払うと、利用金額の1％がキャッシュバックされます。

ドイツ国内では、ユニオンペイのサービスは空港やショッピング街、アウトレットを含む主要観光エリアで幅広く利用可能です。百貨店、免税店、レストラン、ホテル、レンタカーなどの加盟店に加え、Epayとの提携により、Müller、Galeria、Heinemann免税店といった大手小売チェーンでもユニオンペイのQRコード決済が導入されています。

また、Project Excellence 構想の一環として、中国国内でも利便性が大きく向上しています。交通、飲食、ショッピング、エンターテインメントを含む131万以上の加盟店で利用できるほか、213のオフライン統合コード加盟店や166の主要オンライン・プラットフォームとも提携し、実店舗とデジタルの両方でシームレスな決済体験を提供しています。

今回の協業により、ユニオンペイと中国銀行フランクフルト支店は、SplendorPlusの特典を既存カードにも反映させます。これによって、中国銀行が発行するユニオンペイ人民元・外貨デュアル通貨デビットカードの競争力がさらに高まります。2025年10月1日から、既存のデュアル通貨デビットカードはSplendorPlusカードへとアップグレードされ、キャッシュバック特典もユニオンペイのモバイル基盤『U Rewards Platform』から利用できるようになります。その結果、カード利用者の中国での決済体験がさらに快適になり、発行枚数や取引量の拡大も期待されています。

ユニオンペイは、2024年に「Project Excellence」を立ち上げ、さまざまなタイプの決済サービスを充実させてきました。2025年初頭からは「利用シーンの拡充」「プロダクトの高度化」「国際展開の強化」という3つの重点分野に注力し、訪中外国人向けの決済簡素化を推進。その効果は取引データにも表れており、海外発行・越境ユニオンペイカードの利用件数は前年比103％増、取引額は31％増を記録しました。

ユーザーニーズの多様化に応えるため、ユニオンペイはターゲットに応じた製品を展開しています。SplendorPlusカードは、長期滞在者や越境決済を必要とする現地居住者向けに設計され、グローバル対応と中国に特化した機能を兼ね備えています。SplendorPlusカードは現在、世界20市場・56機関を通じて発行されています。ユニオンペイ全体では、すでに84の国と地域で数億枚規模のカードが発行されており、その国際的な存在感を一段と広げています。ユニオンペイの国際的な存在感を一段と広げています。加えて、モバイル利用者向けには37の市場で200種類以上のユニオンペイ標準デジタル・ウォレットが提供されています。

ユニオンペイは免税サービスも拡充し、空港と市内の両方で即時還付に対応しています。さらに19の国・地域の決済ネットワークと提携し、越境QRコードの相互利用も推進。これにより、海外からの訪問者は普段使い慣れている決済手段を中国でも利用できるようになり、旅行者と加盟店の双方にとって、より便利で使いやすい環境づくりを進めています。

（日本語リリース：クライアント提供）

