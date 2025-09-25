The h.wood Group、アブダビ発の新興ラグジュアリーホスピタリティ企業DIAFAによる9桁の評価額と戦略的成長投資を発表





ポートフォリオの戦略的成長を牽引する数百万ドル規模の投資

ロサンゼルス, 2025年9月25日 /PRNewswire/ -- 世界で最も排他的かつ文化的に影響力のあるナイトライフ・ダイニング施設を創出することで知られるロサンゼルス拠点のホスピタリティ企業であるThe h.wood Groupは本日、アブダビに本拠を置く新たなラグジュアリーホスピタリティ投資会社DIAFAからの過半数出資の完了を発表しました。今回の資金調達により、同ブランドの評価額は9桁台に到達し、5億ドル評価額達成に向けた勢いを加速させます。

The h.wood GroupとDIAFAにとって画期的なマイルストーンとなるこの戦略的提携は、卓越性を追求する共通の志を反映し、革新性、洗練性、文化的共鳴によって定義されるラグジュアリーホスピタリティの新たな章の幕開けを告げるものです。この戦略的投資により、The h.wood Groupは西海岸を越えた拡大を加速させると同時に、先見性のある新コンセプトの発表から旗艦施設の進化に至るまで、次なる成長段階を推進します。The h.wood GroupとDIAFAは協力し、世界的に憧れられるだけでなく、建築的、雰囲気的、美食的に比類のない新たなホスピタリティ体験を育んでいます。

長年の友人でありロサンゼルス出身のJohn TerzianとBrian Tollのビジョンにより、The h.wood Groupは2008年に設立されました。これは、卓越したホストであり起業家である彼らが、ハイエンドなコンセプトとサービスへの情熱を具現化する手段でした。現在、The h.wood Groupは Delilah、The Nice Guy、The Bird Streets Clubなど、象徴的な高級ナイトライフ施設やレストランのポートフォリオで世界的に高い評価を得ています。ロサンゼルスに8施設、全米に3施設、海外に2拠点を展開し、さらに新たな展開を計画中です。

ブランドの成功を築いた創始者たちが今もその未来を形作り続ける中、The h.wood Groupの進化の新たな章は、同グループを世界のラグジュアリーホスピタリティの頂点に据えた不変のビジョンと厳格な基準によって定義されます。 同グループの継続的なリーダーシップにより、ブランドの拡大は野心的であると同時に意図的なものとなり、各施設を唯一無二たらしめる本質が守られています。今後1年間で、The h.wood Groupはダラス、ニューヨーク、マイアミをはじめとする主要都市で新たなコンセプトを展開する予定です。本年10月には、The h.wood Groupが手掛ける現代的なサパークラブ「Delilah」がダラスに初出店する予定です。ウェストハリウッドの旗艦店、マイアミ店、ラスベガス店に続く、この人気ブランドの4店舗目となります。

2025年のDelilah Dallas開業は、2026年以降に予定されている同グループによる複数の待望の新事業展開の第一弾となります。これにはDelilah New Yorkの開業、およびThe Nice Guyブランドのマイアミとニューポートビーチへの拡大が含まれます。この資金調達により、The h.wood Groupはサンセット・ブールバード（かつて同グループの象徴的なナイトライフ拠点であったBooty Bellowsの跡地に位置し、ロサンゼルスの定番として13年間営業した後、2025年1月に正式に閉店し、The h.wood Groupの次世代施設建設のため撤去された）に新たな日本食レストランを、ブレントウッドに新コンセプトの施設をオープンさせる計画を進めるとともに、既存の旗艦店であるDelilahや豪華ナイトクラブPoppyの改装を実施し、ロサンゼルス広域圏における存在感をさらに強化する見込みです。

「DIAFAの初の公式ホスピタリティ企業として提携できることを大変嬉しく思います」と、The h.wood Group共同創業者Brian TollとJohn Terzianは述べました。「The h.wood Groupと言えば真のラグジュアリーを連想されるでしょう。DIAFAがラグジュアリーホスピタリティ分野に進出するにあたり、当社が西海岸をはるかに超えた領域へ事業拡大できることを光栄に思います。」

Goldman Sachs & Co. LLCはThe h.wood Groupの財務アドバイザーを務めました。Allen MatkinsとDechertがそれぞれ法務アドバイザーを務めました。

The h.wood Groupの詳細については、https://hwoodgroup.com/をご覧ください

The h.wood Groupについて

The h.wood Groupはロサンゼルスを拠点とするホスピタリティとライフスタイルマーケティング企業であり、象徴的な高級ナイトライフ施設やレストラン施設をポートフォリオに有しています。長年の友人でありロサンゼルス出身のJohn TerzianとBrian Tollのビジョンにより、The h.wood Groupは2008年に設立されました。これは、卓越したホストであり起業家である彼らが、ハイエンドで考え抜かれたコンセプトとサービスへの情熱を具現化する手段でした。DelilahやThe Nice Guyから、ĐiĐiやHarriet'sに至るまで、The h.wood Groupは世界で最も象徴的なブランドの数々を手掛けています。ロサンゼルスに8店舗、全米に3店舗を展開し、今後1年以内に3つの新コンセプト店がオープン予定、さらに計画中の店舗も控えるThe h.wood Groupは、多様な市場に対応できる独自のマルチコンセプトポートフォリオにより急速に拡大を続けています。この成長は、ブランドの核となる価値観（卓越したデザイン、格別なサービス、そして感じ取れる雰囲気）によって導かれており、これらが見事に融合することで、すべてのゲストに特別な瞬間を創出しています。

The h.wood Groupの体験は、実店舗の壁を越えて広く知られており、世界で最も信頼されるイベントプロデューサーとしての実績によって支えられています。アート、ファッション、スポーツ、エンターテインメントへの情熱を原動力に、The h.wood Groupは独自のサービスとストーリーテリング手法で、ブランド、消費者、才能を結集し、Coachella、F1 Las Vegas、Miami and Austin、amfAR Cannes、Art Baselなど、世界を代表する文化的イベントを数多く手掛けています。The h.wood Groupは、プライベートイベントから国際的なポップアップまで、企業ブランディング、ケータリング、イベントプロデュース、マーケティングサービスを提供し、ローカルからグローバルまで、大衆文化を反映し、形作っています。

ウェブサイト：https://hwoodgroup.com/

Instagram：@hwoodgroup

報道関係者連絡先：hwoodpr@sequel-inc.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2043842/hwoodgroup_logo_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com