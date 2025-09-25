数百万人の子供の命がかかっている中、Bill Gatesは人類が岐路に立っていると述べる

2025年Goalkeepersイベントで、Gatesは政府が1ドルを最大限活用し、手頃な価格で命を救うイノベーションのパイプラインを拡大すれば、2045年までにさらに数百万人の子供の命を救うためのロードマップを提示

AIDS、結核、マラリアによる死亡を防ぐため、Global Fundの2026～2028年資金補充への新たな誓約を発表

スペイン政府大統領に2025年グローバルGoalkeepers賞を授与し、資金削減という困難な状況下で希望と解決策を提供した独創性と回復力を称え、10名のチャンピオンを表彰

ニューヨーク, 2025年9月25日 /PRNewswire/ -- 2025年Goalkeepersイベントにおいて、Gates Foundation会長Bill Gatesは、1,000人以上の世界各国の政府、コミュニティ、慈善活動、民間セクターのリーダーを前に立ち、世界の指導者たちに厳しいが希望に満ちた呼びかけを行いました：2045年までに何百万もの子供の命を救い、最も致死性の高い疾病の一部を歴史のものにすることです。

「人類は岐路に立っています。何百万もの子供の命がかかっている今、世界の指導者たちは世代に一度の機会を得て、非凡な行動を起こすことができるのです」とGatesは述べました。「彼らが今下す選択（保健援助の大幅削減案を進めるか、世界の子供たちに健康な生活を送るべき機会を与えるか）が、次世代にどんな未来を残すかを決定するでしょう。」

今年、国内課題、高水準の債務、高齢化に直面する援助国は、保健分野の国際開発援助（DAH）を劇的に削減しました。保健指標評価研究所（IHME）の最近の研究によると、世界のDAHは2024年から2025年にかけて21％減少し、15年ぶりの低水準となっています。年末までに主要なグローバルヘルス資金決定が行われるため、総資金水準は上昇する可能性があります。しかし、現在の削減が継続すれば、2000年以降に達成された児童死亡率半減（年間1,000万人から500万人未満へ）という人類最大の成果を含む、数十年にわたる進歩が脅かされます。

今年の年次イベントでは「子供の命を救う共通の誓いを再燃させる」をテーマに掲げ、Gatesは自身の財団がAIDS、結核、マラリア対策のためのGlobal Fundの2026～2028年度資金補充に対し、3年間で9億1200万ドルを拠出することを発表しました。Global Fundは21世紀で最も効果的な命を救う取り組みの一つです。資金調達補充サイクルは今年11月に終了するため、今後数週間から数か月の間に各国政府が数百万人の命に関わる重要な決断を下す必要性が浮き彫りとなっています。

「世界の子供たちの健康状態は、多くの人が認識している以上に深刻です が、長期的な展望は多くの人が想像する以上に明るい」とGatesは述べました。「大半の政府が突然、対外援助を過去の水準まで回復させることは期待していませんが、私は楽観主義者です。政府には可能な限り多くの子供を救うために必要な措置を講じられるし、講じるだろうと信じています」とGatesは述べました。

世界的な保健予算の縮小を背景に、Goalkeepersイベントイベントでは、限られた資源でより多くの成果を上げるための解決策を加速させている人々、科学と革新、政策に焦点が当てられました。

より健全な未来へのロードマップ

「2045年までに何百万もの子供を救い、最も致死率の高い小児疾患を過去のものとするためのロードマップが我々にはある」とGatesは断言しました。「この未来を実現するため、世界の指導者たちに、すべての人々、特に子供の健康への投資を強く訴えかけます。」

Gates FoundationとIHMEの研究結果によれば、子供の健康への世界的な投資を持続させ、命を救う革新技術を拡大することで、今後20年間で子供の死亡数をさらに半減させることが可能であることが示されています。

ロードマップは以下の通り：

- Global FundやGaviなど実績ある取り組みへの投資を継続し、各国がより賢明で費用対効果の高い保健医療の意思決定を行えるよう支援し、実証済みのワクチン・医薬品・治療法へのアクセスを確保するとともに、持続可能性と自立への移行に注力する

- 厳しい予算決定に直面しても、一次医療システムの優先化を図り、小児疾患の早期予防、早期発見、早期治療を実現する

- さらなる研究開発への投資と画期的なイノベーションの効果的な展開には以下が含まれます：

- マラリア対策の新手法群（蚊が寄生虫を媒介するのを防ぐ技術や、根絶を加速する単回投与治療法を含む）

- 毎日服用する錠剤に代わる長時間作用型HIV治療薬と予防法により、AIDSによる死亡者数を一桁台に削減

- 呼吸器合胞体ウイルス（RSV）およびB群連鎖球菌（GBS） に対する新たな妊婦用ワクチンにより、乳児を致死的な呼吸器疾患から保護する可能性

- 安全で費用対効果の高い医薬品を、より賢く、より迅速に、より低コストで届ける人工知能を活用し、人々の生活を劇的に改善

Global Fundへの新たな3年間のコミットメント

2002年以降、Global Fundは7000万人以上の命を救い、AIDS、結核、マラリアによる死亡を60％以上削減し、世界の保健安全保障を強化してきました。Global Fundへの1ドルの投資は、推定19ドルの保健・経済的リターンをもたらします。

財団の新たな拠出約束により、2002年以降のGlobal Fundへの総拠出額は49億ドルに達し、財団史上最大規模の投資の一つとなりました。この拠出約束は、南アフリカと英国が共同主催するファンドの第8次資金補充に向け、各国政府、慈善家、民間セクターが重要な投資を提示するよう促すことを目的としています。数百万の命がかかっている中、今後3年間のGlobal Fundへの投資水準が、世界が数百万の命を救い、HIV、結核、マラリアを抑制し、経済と世界の保健安全保障を強化できるかを決定づけます。

「世界の寛大さ、賢明な投資、そして各国政府とGlobal Fundのパートナーの努力のおかげで、今この瞬間にも一つの世代が生き延びています」とGatesは述べました。「今こそ、さらに前進し、予防可能な原因で子供が命を落とすことのない世界で次世代が育つようにしなければなりません。」

Goalkeepersイベント賞とチャンピオンを祝う

グローバルゴールの推進に対する彼の継続的な取り組みを評価し、同財団は、スペインのPedro Sánchez首相を2025年のグローバル・Goalkeepersイベント賞の受賞者に選定したと発表しました。Sánchez首相のリーダーシップのもと、スペインは今年、Global Fundへの拠出額を12%近く、Gaviへの拠出額を 30% 増額し、政府開発援助（ODA）を拡大、2025年6月には画期的な「開発のための資金調達に関する国際会議」を主催しました。

このイベントでは、世界中の子供の生存率向上を推進する専門家、革新者、支援者たちである「Goalkeepersイベントチャンピオン」も表彰されました。以下の人物が含まれます：

Abhay Bang博士とRani Bang博士（インド） - インドにおける地域密着型医療の先駆者

David Beckham（英国） - 子供の健康と教育の擁護

Krystal Mwesiga Birungi（ウガンダ） - アフリカ全域における若者中心の政策と公平な医療アクセスの推進

Toni Garrn（ドイツ） - 女子教育と医療の拡充に向けた資源動員

John Green（アメリカ） - ストーリーテリングと提唱活動を通じ、若年層における結核とメンタルヘルスに関する重要な対話を喚起

Osas Ighodaro（ナイジェリア） - マラリア対策における認知度向上と行動喚起を推進

Donald Kaberuka博士（ルワンダ） - 効果的な保健システム強化と世界的な医療アクセス拡大のためのグローバルヘルスファイナンスを推進

Jerop Limo（ケニア）－ アフリカ全域における子供と家族のためのHIV啓発とケアの推進

Reem Al-Hashimy（アラブ首長国連邦）－ Dubai Caresなどのイニシアチブを通じた保健・教育投資の推進

Naveen Thacker博士（インド）－ コミュニティベースの革新による子供の健康の向上

「ほぼ達成で止まるわけにはいかない」

Goalkeepersイベントは、歌手・ソングライター・作曲家のJon Batisteと女優・監督のOlivia Wildeが共同で司会を務めました。Jon BatisteはPS22小学校合唱団と共に2年連続で音楽キュレーターとして参加しました。二人は共に、世界は進歩を遂げているものの「ほぼ達成で止まるわけにはいかない」というイベントのテーマを観客に強く訴えかけました。

バングラデシュ、インドネシア、ケニア、マダガスカル、ナイジェリア、セネガル、南アフリカ、ウガンダ、アメリカ合衆国から集まったコミュニティのリーダー、科学者、医療従事者、宗教指導者、活動家たちが、力強い回復力と革新の物語を共有しました。複数の登壇者は、すでに人命を救い、致死性疾患撲滅に世界を一歩近づけている画期的な技術を紹介しました。

「Goalkeepersは毎年、変革者たちを結集し、互いに刺激し合い前進を促す場です」と、財団のGoalkeepersキャンペーン副ディレクター、Dawda Jobartehは述べました。「共に力を合わせれば、予防可能な子供の死のない未来を再構想し、世界の子供たちのための新たなブレークスルーの波を切り開けるのです。」

イベントセッションの登壇者には、牧師兼著者のRick Warren、世界宗教平和評議会の共同議長El Hadji Mansour Sy、バレエダンサー兼活動家のIngrid Silva、ジャーナリスト兼著者のKrista Tippett、「Radiolab」共同司会者のLatif Nasser、インドネシア保健大臣Budi Gunadi Sadikinらが名を連ねました。

今後の展望

今年後半、Goalkeepersは初めて中東地域に拡大し、12月8日にアブダビで地域内外のリーダー、革新者、変革者を招集する予定です。

これに先立ち、財団は2025年版Goalkeepersレポートを発表し、今年末までのリーダーたちの選択が子供の命を救うことに与える影響に焦点を当てます。

今年初め、Gatesは自身の資産のほぼ全額を財団に寄付し、命を救い改善する取り組みを推進するという歴史的な発表を行いました。また、今後20年間で2000億ドルを投じ、パートナーと連携して以下の3つの主要目標に向けて可能な限りの進展を図ることも表明しました：母親と乳児の予防可能な死亡を終わらせること、次世代が致死的な感染症に苦しむことなく成長できるようにすること、何百万人もの人々を貧困から脱却させ、繁栄への道へと導くこと。20年間の活動期間終了後、当財団は活動を終了します。

イベントの写真やBロール映像、Goalkeepersチャンピオンズの詳細な経歴などは、こちらでご覧いただけます。

Gates Foundationについて

すべての命に等しい価値があるという信念に基づき、Gates Foundationはすべての人々が健康で生産的な生活を送れるよう支援しています。開発途上国では、人々が自らの未来を切り開き、可能性を最大限に発揮できるよう、パートナーと連携して効果的な解決策を創出しています。米国では、特に資源の乏しい人々を含め、誰もが学校や人生で成功するために必要な機会にアクセスできるよう取り組んでいます。ワシントン州シアトルに本部を置く当財団は、ill Gatesと理事会の指導のもと、CEOであるMark Suzmanが率いています。

Goalkeepersについて

Goalkeepersは、持続可能な開発目標（グローバルゴール）の達成を加速させるための当財団のキャンペーンです。年次報告書を通じてグローバルゴールの背景にあるストーリーやデータを共有することで、Gates Foundationは新たな世代のリーダー（進捗状況への認識を高め、指導者に説明責任を果たさせ、グローバルゴール達成に向けた行動を推進するGoalkeepersイベント）を育成することを目指しています。

