Sky Labs、リング型カフレス血圧計「CART BP」を発売

ソウル（韓国）、2025年9月25日 /PRNewswire/ -- Sky Labsは、日常的に使用できるリング型パーソナル血圧モニター「CART BP」の正式発売を発表しました。



CART BP Device and App Interface



指にはめることで、CART BPは睡眠中を含む24時間の血圧測定を可能にします。本製品は韓国食品医薬品安全処（MFDS）の承認を受けており、すでに病院で携帯型血圧計（ABPM）として採用されているプロフェッショナルモデル「CART BP pro」の臨床的に検証された技術を基に開発されました。

従来の家庭用血圧計は腕にカフを巻く方式のため、就寝中の測定が困難でした。そのため夜間の測定が大きな課題でした。CART BPは朝の血圧変動を含め、自然かつシームレスに一日の変化を追跡することができます。これにより、脳卒中、脳出血、心筋梗塞など深刻な心血管・脳血管疾患の早期発見と予防をサポートします。

さらに、専用アプリを通じて血圧変化を確認できます。アプリ内の「血圧カレンダー」機能は、時間帯や日付ごとの平均値や変動をグラフで表示し、ユーザーが自身の血圧パターンを直感的に把握し、個別かつ体系的な健康管理を実践できるよう支援します。

CART BPは現在、公式オンラインストア「Naver Smart Store」および「Coupang」で購入可能です。購入者にはまずリングサイズを確認するキットが送付され、適合サイズに合わせたデバイスが届けられます。

Sky Labs CEOのJack Byunghwan Lee氏は次のように述べています。

「CART BPは臨床で証明された技術を消費者の手に届けるものです。睡眠中を含め、ライフスタイルに即した血圧管理を可能にする点が最大の強みです。」

また発売を記念し、同社はCSR（企業の社会的責任）活動として、医療インフラが不足している孤立地域の高齢者にCART BPを寄贈し、血圧モニタリングへのアクセス向上と地域の健康促進に貢献します。

会社概要

Sky Labsは2015年9月に設立されたヘルスケアスタートアップで、光学センサーによって収集した心拍信号を活用し、疾病モニタリングを行うリング型医療機器「CART（Cardio Tracker）」を開発しました。その後、カフレスで24時間血圧モニタリングを可能にする「CART BP」を開発し、高血圧患者の生活の質向上に寄与しています。Sky Labsは、大熊製薬と韓国内独占販売契約を締結し、全国の病院・クリニック・一般消費者への販売を準備しています。

Inok Junginok.jung@skylabs.io

Jeyoon Song jeyoon.song@skylabs.io

(日本語リリース:クライアント提供)

