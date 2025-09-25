【イベントレポート】大阪・関西万博 イタリア館＜エミリア・ロマーニャ州PRウィーク 公式イベント＞『エミリア＝ロマーニャ:イタリアンライフの真髄』州知事が来日し、エミリア＝ロマーニャ州の魅力をアピール
大阪・関西万博2025のイタリア館において、イタリアおよびヨーロッパで最も革新的かつ先進的な地域のひとつとされるエミリア＝ロマーニャ州PRウィークが、2025年9月21日（日）～27日（土）に開催。
期間中のハイライトとして、9月22日（月）にミケーレ・デ・パスカーレ州知事をはじめとする登壇者によるプレゼンテーション『エミリア＝ロマーニャ：イタリアンライフの真髄～Emilia Romagna: The Italian Art of Living～』を開催しました。
また、プレゼンテーションに続き、イタリア館内のレストラン「EATALY」では、「フードバレー」とも言われる食の宝庫であるエミリア=ロマーニャ州の郷土料理とワインを味わっていただく特別ランチを実施しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330361&id=bodyimage1】
左：エミリア=ロマーニャ州知事 ミケーレ・デ・パスカーレのプレゼンテーション
右：郷土料理とワインを味わった特別ランチの様子
■美食、音楽と芸術、自動車産業の聖地・・・魅力溢れるエミリア=ロマーニャ州
エミリア＝ロマーニャ州は、イタリアの中心に位置しながら、まだ日本では十分に知られていない地域です。しかし、その実力は、まさに“隠された宝”と呼ぶにふさわしいものです。
同州は古くから美食文化の中心地として世界的に知られています。パルミジャーノ・レッジャーノチーズ、伝統的なバルサミコ酢、微発泡ワインのランブルスコといった名産品は、すでに国際的な食文化の象徴となっています。
また、ジュゼッペ・ヴェルディやルチアーノ・パヴァロッティを生んだ音楽と芸術の都としても、豊かな文化的遺産を誇ります。
さらに、エミリア＝ロマーニャ州は「モーターバレー」と呼ばれる自動車産業の聖地でもあります。フェラーリ、ランボルギーニ、パガーニ、マセラティ、ダラーラ、ドゥカティといった名だたるブランドが一堂に拠点を置き、世界的に名高い自動車文化を築いてきました。
■エミリア=ロマーニャ州の“本物の魅力”をプレゼンテーション
今回のイベントでは、こうした同州が誇る食・文化・産業の魅力を凝縮し、『エミリア＝ロマーニャ：イタリアンライフの真髄～Emilia Romagna: The Italian Art of Living～』をテーマに、まだ広く知られていない活気ある地域の“本物の魅力”を、現地のトップリーダーの声を通じてご紹介しました。
関西との共通点も多いエミリア=ロマーニャ州 在大阪イタリア総領事 フィリッポ・マナーラ
万博が開催されている関西と同様、エミリア＝ロマーニャ州は、AI、ロボット、医療、科学、航空宇宙関連なども発展しています。また、大阪は「食い倒れの町」「日本の台所」と言われますが、エミリア＝ロマーニャ州は「フードバレー」と言われ、農産物がとても重要な分野で、畑から食卓までのすべての生産過程をカバーしています。食はファッションに次いでイタリアで2番目に大きい産業です。
イタリア人の国内人気旅行先のトップクラス、外国人観光客も好調に増加
エミリア=ロマーニャ州知事 ミケーレ・デ・パスカーレ
イタリアほど歴史や文化がある所は少ないと思います。エミリア=ロマーニャ州の年間延べ観光客数は約4,000万人。イタリア人にとってはバカンスの場所として、国内旅行トップクラスの人気となっています。ここ数年では、外国人観光客の訪問数・宿泊数が非常に好調に増えています。イタリアではローマやフィレンツェのような大きな都市だけでなく、小さな都市にも文化的重要性があります。ぜひ、エミリア＝ロマーニャにお越しいただき、自動車産業やパルミジャーノ・レッジャーノをはじめとする農産物や優れた食品、さらに科学や医療分野まで、イタリアのライフスタイルを体験してください。
