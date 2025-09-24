ニッカホーム、2年連続で新卒内定者100名超を達成 ― 来春入社に向け内定式を開催 ―

ニッカホーム株式会社内定者集合写真（関東支社） ※本年度入社式での撮影内定者集合写真（西日本支社） ※本年度入社式での撮影内定者集合写真（中部支社） ※本年度入社式での撮影内定者集合写真（九州支社） ※本年度入社式での撮影

住宅リフォーム事業を手がける、ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地、代表取締役社長 西田 裕久）の関東支社は、2025年10月1日(火)、東京都新宿区の「TKPカンファレンスセンター」にて、2026年4月入社予定の新卒内定者を対象とした内定式を執り行います。

関東・中部・西日本・九州の4支社の新卒内定者は、昨年に引き続き100名を超え、2年連続で大規模採用を実現しました。

2年連続100名超の新卒採用を実現

ニッカホームは、25年度新卒の採用で初めて内定者数が100名を突破し、26年度新卒も引き続き大規模採用を実現しました。

これは全国100店舗以上を展開する事業基盤と、地域に根差した安定成長が背景にあります。

【関東エリア】内定式会場は新宿「TKPカンファレンスセンター」

ニッカホーム関東支社の内定式は以下の日時・会場にて開催いたします。

日時：2025年10月1日(水) 10時より

会場名：TKPカンファレンスセンター 5F

住所：東京都新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル 5階

全国各地から採用された関東支社配属の内定者が一堂に会します。

また、本内定式は、経営陣からの激励メッセージを通じ、内定者一同の社会人としての第一歩を踏み出す機会とします。

内定証書授与（西日本支社） ※昨年度撮影今後の抱負や将来像について発表する内定者（中部支社） ※昨年度撮影入社前から現場と社風に触れる「内定者アルバイト制度」

ニッカホームでは、内定式の実施に加え、希望者を対象とした「新卒内定者アルバイト入社制度」や内定者研修を導入しています。その目的は以下の通りです。

・実務を経験することで、入社後のギャップを軽減する

・現場社員との交流を通じ、実際の課題ややりがいを知る

・社風や人間関係に触れることで、安心感と定着率を高める

これにより、内定辞退や早期離職を防ぐとともに、即戦力としての成長を後押ししています。

持続的成長を支える「人材育成と定着」

ニッカホームは「お客様に寄り添う地域密着型リフォーム」を展開し、その基盤を支える人材育成に注力しています。

採用から入社前のフォロー、そしてキャリア形成まで一貫してサポートすることで、若手社員が安心して成長できる環境を整えています。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

ニッカホーム 関東採用担当：榊原・大八木

nikkakanto-human_resources@nikka-home.co.jp

