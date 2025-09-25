CBDペット市場規模、シェア、競争環境、トレンド分析レポート：動物の種類別； 適応症別；販売チャネル別－主要メーカー、課題、ビジネス機会分析および2025年から2033年までの業界予測
CBDペット市場は、2024年から2033年までに3億2,900万米ドルから41 億 3,462 万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 32.5％で成長すると見込まれています。
CBDを摂取するペットとは、ヘンプから抽出される非精神作用性化合物であるカンナビジオール（CBD）を与えられる動物を指し、主に犬や猫が該当します。この天然由来の成分は、ペットが抱える不安、痛み、炎症などのさまざまな健康問題の管理に役立つ成分として、近年広く活用されつつあります。CBDは、同じく大麻由来の成分であるテトラヒドロカンナビノール（THC）とは異なり、「ハイ」になる作用がないため、ペットにとって安全な選択肢とされます。CBDの魅力は、精神作用を伴わずに治療効果が期待できる点にあります。
この戦略的レポートの無料サンプルダウンロードのリクエスト@https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/cbd-pet-market
市場成長の主因：自然療法への関心と高齢ペットの増加
CBDペット製品の市場拡大の背景には、いくつかの重要な要因が存在します。まず第一に、薬に頼らずに動物の健康を支える「ナチュラル・セラピー」への関心の高まりが挙げられます。特に日本では、副作用の少ない代替療法へのニーズが年々高まっており、CBDのような植物由来の成分が注目を集めています。さらに、犬・猫を中心としたペットの高齢化が進んでいることも見逃せません。加齢に伴う関節痛や不安症、認知症といった課題に対して、CBDが有効であるとの臨床研究結果が報告されていることから、飼い主が予防・治療の一環としてCBD製品を選択するケースが増えています。
製品カテゴリの多様化が牽引する消費拡大
近年、CBDペット市場においては「製品の多様化」が目立つようになってきました。従来はCBDオイルが中心でしたが、現在ではトリーツ（おやつ）、カプセル、スキンケア用品、関節サポートジェルなど、用途に応じた製品が数多く登場しています。日本でも、個人輸入や一部通販サイトを通じてこれらの製品が入手可能になってきており、今後はペット専門店や獣医クリニックといったリアルチャネルを通じた流通が加速する可能性があります。また、CBD濃度や配合成分、原産地に対する消費者のこだわりも強まっており、品質面での差別化が市場シェアを左右する重要なポイントとなるでしょう。
主要企業のリスト：
● Honest Paws LLC
● Canna-Pet LLC
● Laboratoire Francodex
● Pet Releaf
● HolistaPet
● Joy Organics
● Wet Noses Natural Dog Treat Co.
● CBD Living
● PETstock
● Garmon Corp.
● Charlotte’s Web, Inc.
● Green Roads
● HempMy Pet
● FOMO Bones
より多くのビジネス戦略を入手するには 無料サンプルレポートを請求する@https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/cbd-pet-market
法規制と安全性の課題が今後の成長を左右する
日本におけるCBD市場の拡大には、法規制の明確化と安全性の担保が不可欠です。現行では、THC（テトラヒドロカンナビノール）を含まないCBD製品であれば流通可能ですが、ペット向けCBDの取り扱いに関するガイドラインは依然として曖昧な部分が多いのが実情です。特に動物医療機関においては、CBD製品の使用に慎重な姿勢を取るケースも多く、獣医師や販売者への教育と啓蒙活動が求められています。さらに、製品の成分表示や第三者機関による試験報告の義務化など、安全性に関する取り組みも今後の信頼構築に不可欠となるでしょう。
CBDを摂取するペットとは、ヘンプから抽出される非精神作用性化合物であるカンナビジオール（CBD）を与えられる動物を指し、主に犬や猫が該当します。この天然由来の成分は、ペットが抱える不安、痛み、炎症などのさまざまな健康問題の管理に役立つ成分として、近年広く活用されつつあります。CBDは、同じく大麻由来の成分であるテトラヒドロカンナビノール（THC）とは異なり、「ハイ」になる作用がないため、ペットにとって安全な選択肢とされます。CBDの魅力は、精神作用を伴わずに治療効果が期待できる点にあります。
この戦略的レポートの無料サンプルダウンロードのリクエスト@https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/cbd-pet-market
市場成長の主因：自然療法への関心と高齢ペットの増加
CBDペット製品の市場拡大の背景には、いくつかの重要な要因が存在します。まず第一に、薬に頼らずに動物の健康を支える「ナチュラル・セラピー」への関心の高まりが挙げられます。特に日本では、副作用の少ない代替療法へのニーズが年々高まっており、CBDのような植物由来の成分が注目を集めています。さらに、犬・猫を中心としたペットの高齢化が進んでいることも見逃せません。加齢に伴う関節痛や不安症、認知症といった課題に対して、CBDが有効であるとの臨床研究結果が報告されていることから、飼い主が予防・治療の一環としてCBD製品を選択するケースが増えています。
製品カテゴリの多様化が牽引する消費拡大
近年、CBDペット市場においては「製品の多様化」が目立つようになってきました。従来はCBDオイルが中心でしたが、現在ではトリーツ（おやつ）、カプセル、スキンケア用品、関節サポートジェルなど、用途に応じた製品が数多く登場しています。日本でも、個人輸入や一部通販サイトを通じてこれらの製品が入手可能になってきており、今後はペット専門店や獣医クリニックといったリアルチャネルを通じた流通が加速する可能性があります。また、CBD濃度や配合成分、原産地に対する消費者のこだわりも強まっており、品質面での差別化が市場シェアを左右する重要なポイントとなるでしょう。
主要企業のリスト：
● Honest Paws LLC
● Canna-Pet LLC
● Laboratoire Francodex
● Pet Releaf
● HolistaPet
● Joy Organics
● Wet Noses Natural Dog Treat Co.
● CBD Living
● PETstock
● Garmon Corp.
● Charlotte’s Web, Inc.
● Green Roads
● HempMy Pet
● FOMO Bones
より多くのビジネス戦略を入手するには 無料サンプルレポートを請求する@https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/cbd-pet-market
法規制と安全性の課題が今後の成長を左右する
日本におけるCBD市場の拡大には、法規制の明確化と安全性の担保が不可欠です。現行では、THC（テトラヒドロカンナビノール）を含まないCBD製品であれば流通可能ですが、ペット向けCBDの取り扱いに関するガイドラインは依然として曖昧な部分が多いのが実情です。特に動物医療機関においては、CBD製品の使用に慎重な姿勢を取るケースも多く、獣医師や販売者への教育と啓蒙活動が求められています。さらに、製品の成分表示や第三者機関による試験報告の義務化など、安全性に関する取り組みも今後の信頼構築に不可欠となるでしょう。