親子でお金をいつもと違う角度から見てみよう！

株式会社Sazare

Sazareについて（ユーモア × 金融）

Sazareは「金融を楽しく、面白いものに」をテーマに、AIキャラクターを活用した対話型金融教育サービスを開発しています。AIキャラとの会話を通じて金融知識を楽しく習慣化できるのが特徴です。

また、金融や歴史の知識を体系的に学べるウェブサイト Yukashi（https://yukashi-sazare.com/）を公開し、幅広い層に金融リテラシーを届けています。

社会背景と課題

日本は金融後進国と言われ、お金に対してネガティブなイメージを持つ方が多いです。

Sazareは、こうした状況を変えるために「お金を堅苦しくなく、楽しく語れる場」を提供し、お金に悩む人を減らすことを目標にしています。

イベント概要

名称：家族でお金をいつもと違う角度から見てみよう！

日時：2025年9月27日（土）11時～12時

形式：対面:新大久保

対象：親子・家族（４歳～12歳）

参加費：3,000円（事前申込制）

プログラム例： お金ってなんだろう？

：親と子供で感じるお金と価値のギャップを実感する

：将来の夢と“お金”をつなぐミニワーク



イベント詳細・申込はこちら

https://sazare-yukashi.peatix.com/

今後の展望

今回のイベントは、Sazareが掲げる「金融にユーモアを」ムーブメントの第一歩です。今後はAIキャラクターを軸とした金融教育アプリのリリースも予定しており、家族や個人がお金を楽しく学べる場を提供いたします。

お金の話を、もっと楽しく、もっと身近に。

お子さんが価値を感じるものと、みなさんが価値があると感じる物は同じでしょうか？

ぜひご家族で、お金の新しい学び方を体験してください。





金融にユーモアーを。