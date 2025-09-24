台湾 台風18号緊急支援を開始：AAR Japan

特定非営利活動法人 難民を助ける会

台湾東部の花蓮県で23日、台風18号の接近に伴う大雨により山間部の湖があふれ、周辺の市街地で洪水が発生しました。現地からの報道によると、24日夕までに15人の死亡が確認され、行方不明者も多数に上っています。

AARは、昨年4月の台湾地震の際に連携した現地協力団体「基督教芥菜種會」（The Mustard Seed Mission：MSM／本部：台北市）を通じた緊急支援を行います。本日、AAR職員２人が現地入りし、調査を開始しました。

花蓮県では、昨年４月には地震、同10月には台風21号の被害を受けており、AARは食料配付や給水支援などの緊急支援を行いました。

AARは、これまでに培ったネットワークを活かし、必要な支援を迅速に届けてまいります。AARの緊急支援にご協力くださいますよう、心よりお願い申し上げます。

水につかる車（2025年9月24日）支援物資の準備をする現地協力団体（2025年9月24日）

詳細・ご寄付はこちら(https://aarjapan.gr.jp/emergency/taiwan_typhoon/)から

※AARは東京都により認定NPO法人として認定されており、ご寄付は寄付金控除の対象となります。