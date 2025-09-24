プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - ライブビューイング 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン『プロジェクトセカイ』の3DCGライブ「セカライ5th」大阪・東京の最終日となる各2公演を国内外の映画館に生中継！

2025年12月14日（日）にインテックス大阪4-5号館（大阪府）、2026年1月25日（日）に幕張メッセ 国際展示場 2-3ホール（千葉県）で開催される「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier -」の昼・夜公演を、国内と台湾、香港、韓国の映画館にライブビューイングすることが決定した。

iOS/Android向けリズム&アドベンチャー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」のキャラクターたちが出演する3DCGによるリアルライブ「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE（通称セカライ）」。

5回目の開催となった今回のセカライは、バーチャルステージの質感がよりリアルに作り込まれ、更に臨場感がアップ。照明による演出や細部の表現もパワーアップし、メンバーのパフォーマンスがより感情豊かとなるため、これまで以上に迫力の増したライブ体験が実現！また、昼公演と夜公演では異なる全2種のセットリストとなり、どちらも見逃せない公演となっている。

新しい景色へ ―

進化した「セカライ」のライブステージを、ぜひ映画館でお楽しみください！

＜出演ユニット＞

バーチャル・シンガー

Leo/need

MORE MORE JUMP！

Vivid BAD SQUAD

ワンダーランズ×ショウタイム

25時、ナイトコードで。

プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - 公式サイト

https://pjsekai.sega.jp/colorfullive/5th-frontier/index.html(https://pjsekai.sega.jp/colorfullive/5th-frontier/index.html)

【実施概要】

＜タイトル＞

プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - ライブビューイング

＜日時＞

大阪公演：2025年12月14日（日）昼公演12:00開演／夜公演18:00開演

東京公演：2026年1月25日（日）昼公演12:00開演／夜公演18:00開演

＜会場＞

全国各地の映画館

・映画館はライブ・ビューイング情報サイト（https://liveviewing.jp/colorfullive-5th-frontier/）にて後日発表

※開場時間は映画館によって異なります。

※青少年保護育成条例により、16歳未満の方は入場制限がある地域がございます。

＜料金＞

3,900円（税込／全席指定） ※来場者プレゼント付き

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※来場者プレゼントは、ご参加される映画館にてライブビューイング当日に限りお渡しいたします。 （実施日以外のお渡しはいたしかねます。）

※不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

◆大阪公演

【プレリザーブ（抽選）】

2025年10月4日（土）18:00 ～ 11月3日（月・祝）23:59

◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/5th-frontier-lv-o/(https://w.pia.jp/t/5th-frontier-lv-o/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2025年11月29日（土）12:00 ～ 12月12日（金）12:00

◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/5th-frontier-lv-o/(https://w.pia.jp/t/5th-frontier-lv-o/)

◎セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

◆東京公演

【プレリザーブ（抽選）】

2025年11月29日（土）12:00 ～ 12月21日（日）23:59

◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/5th-frontier-lv-t/(https://w.pia.jp/t/5th-frontier-lv-t/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2026年1月17日（土）12:00 ～ 1月23日（金）12:00

◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/5th-frontier-lv-t/(https://w.pia.jp/t/5th-frontier-lv-t/)

◎セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあ ヘルプページ：https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - ライブビューイング

情報サイト https://liveviewing.jp/colorfullive-5th-frontier/(https://liveviewing.jp/colorfullive-5th-frontier/)

主催：株式会社セガ／株式会社Colorful Palette／クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手や声援、スタンディングなどが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。