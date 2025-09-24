「鷹嶺ルイ」初となる全国流通アルバム『Lapis Lazuli』リリース決定！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「鷹嶺ルイ」において、2025年12月3日（水）に2ndアルバム『Lapis Lazuli』の全国流通リリースが決定したことをお知らせいたします。

VTuber グループ 「ホロライブ」 所属の鷹嶺ルイ、活動初となる全国流通アルバムのリリースが決定 !

先行配信作『ZIG-ZAG』のほか、新曲を含む全10曲を収録。 “VS( 闘い )” をテーマに様々なジャンルの音楽スタイルを1枚にまとめ、鷹嶺ルイの闘いを表現した意欲作となっている。

アルバム商品情報

鷹嶺ルイ『Lapis Lazuli』

発売日：2025年12月3日（水）

販売予約リンク：https://cover.lnk.to/LapisLazuli

■収録楽曲

■完全生産限定盤

品番：HOLOEC-052

価格：7,700円（税込）

仕様：スライドボックスパッケージ (約H133×W155mm)

封入特典：

・ジャケットイラストブック

・オリジナル缶バッジ2種セット (54mm円型)

・鷹嶺ルイ直筆サイン入り『Lapis Lazuli』ジャケットカード 1枚

予約リンク：https://shop.hololivepro.com/products/takanelui_2ndalbum_lapislazuli_limited

■通常盤

品番：HOLO-023

価格：3,850円（税込）

封入特典（初回生産分）：

・ランダムアナザージャケット 1枚 ※全5種

※数量限定ランダムで「鷹嶺ルイ」の直筆サイン&コメント入り。

■通常盤 店舗別購入特典

下記販売店にて『Lapis Lazuli』通常盤（初回生産分）をお買い上げのお客様に先着で店舗別購入特典 を差し上げます。

※特典は無くなり次第終了となります。予めご了承下さい。

■AKIHABARAゲーマーズ リリース記念ミニライブ開催決定！

AKIHABARAゲーマーズ本店にて、リリース記念ミニライブの開催が12/7（日）に決定しました！

ご応募いただいたお客様の中から抽選でイベントにご招待いたします！

詳細はゲーマーズ オフィシャルページをチェックしてください。

イベントサイト：https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6778

『DARE!?』楽曲情報

作詞：てにをは

作曲：てにをは

編曲：てにをは

配信リンク：https://cover.lnk.to/Jmv5Fv

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。 運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください ：(C) COVER