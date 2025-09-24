¡Ú»ô¤¤¼ç400¿Í¤ËÄ´ºº¡Û¸¤¤Î¥ä¥¥â¥ÁÂÐ¾ÝNo.1¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ü¡ü¡ª»ô¤¤¼ç¤òÎº¤Ë¤¹¤ë²Ä°¦¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Â³¡¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¡Ë¤¬±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤Î¿ÀÍÍ¡Êhttps://dogfood8.xsrv.jp/¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥Á»ö¾ð¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¤Þ¤È¤á
- Ìó7³ä¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö°¦¸¤¤Ï¥ä¥¥â¥Á¤ò¤ä¤¯¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ä¥¥â¥Á¤ò¤ä¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤È°ìÃ×¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
- ¥ä¥¥â¥Á¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼ï¤ÎÂ¸ºß¤¬°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£
- ´Ö¤Ë³ä¤ê¹þ¤à¡¦É¨¤òÀêÎÎ¤¹¤ë¡¦ËÊ¤¨¤ÆÅÜ¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ç¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡È¤«¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¡É¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
- ¥ä¥¥â¥Á¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÏÉý¹¤¤¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ò°ìÈÖ¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°¦¾ð¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¡¢°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥Á¤Ï7³ä¤Î²ÈÄí¤Ç¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ë
¢£ ¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¸¤¤Ï¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡§38¡ó (150¿Í)
¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡§30¡ó (120¿Í)
¤¿¤Þ¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§21¡ó (85¿Í)
Á´¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡§11¡ó (45¿Í)
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°¦¸¤¤Ï¤È¤Æ¤â¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬38¡ó¤ÇºÇÂ¿¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡×¤¬30¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½7³ä¤¬¡Ö°¦¸¤¤Ï¥ä¥¥â¥Á¤ò¤ä¤¯¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÁ´¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¤ï¤º¤«11¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ä¥¥â¥Á¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤»¤Ê¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÂ¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤¬ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡ª°¦¸¤¤¬¥ä¥¥â¥Á¤ò¤ä¤¯ÂÐ¾Ý¤È¤Ï
¢£ °¦¸¤¤¬¥ä¥¥â¥Á¤ò¤ä¤¯ÂÐ¾Ý¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú1°Ì¡ÛÂ¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡§49É¼
¡Ú2°Ì¡Û»Ò¤É¤â¡§10É¼
¡Ú2°Ì¡Û°¦Ç¡§10É¼
¡Ú4°Ì¡ÛÂ¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡ÊÂ¿Æ¬»ô¤¤¥±ー¥¹¡Ë¡§8É¼
¡Ú5°Ì¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó¡§4É¼
¡Ú5°Ì¡ÛºÊ¡§4É¼
¡Ú5°Ì°Ê²¼¤Î²óÅú¡ÛÉ×ÉØ(3) / Í§¿Í(2) / ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(2) / Ã¯¤Ë¤Ç¤â(1) / Â¾¤ÎÆ°Êª(1) / ¸¤¤Î¤ª¤â¤Á¤ã(1)¢¨¤Ê¤ª¡¢¥ä¥¥â¥Á¤ò¤ä¤¯ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó150Ì¾¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥ä¥¥â¥ÁÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ä¥¥â¥Á¤ò¤ä¤¯ÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤ä¡Ö°¦Ç¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖºÊ¡×¤Ï¡¢°¦¸¤¤¬¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿Í´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ä¥¥â¥Á¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ò°ìÈÖ¤Ë¸«¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦Â¾¤Î¥±ー¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥Á¹ÔÆ°¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡ªÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É½¸
¡Ú¼ÁÌä¡Û°¦¸¤¤¬¥ä¥¥â¥Á¤ò¤ä¤¤¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ä¥¥â¥Á¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÊç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤¯¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤À¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡È³ä¤ê¹þ¤ß¥¢¥Ôー¥ë¡É¤Ï°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥Á¹ÔÆ°¤ÎÄêÈÖ¡ª
°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥Á¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö³ä¤ê¹þ¤ß¡×¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Â¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ä¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Ë³ä¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÎã¤â¡£
¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Îõ¥ä¥¥â¥Á¥¢¥Ôー¥ë¤Ç»ëÀþ¤òÆÈ¤êÀê¤á¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Â¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ä²ÈÂ²¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¸«¤Æ¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡¢É¨¤ËÈô¤Ó¾è¤ë¡¢ÂÎ¤òÅ¾¤¬¤·¤Æµ¤¤ò°ú¤¯¤Ê¤ÉÊýË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï»ä¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º°¦¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥Á¡¢»þ¤Ë¤Ï¹¶·âÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¡ª¡©
¥ä¥¥â¥Á¤«¤éËÊ¤¨¤¿¤ê³ú¤ó¤À¤ê¤È¡¢¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸¤¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¥±ー¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®¤µ¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤Çµ¤¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¼«Ê¬¤ò°ìÈÖ¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÉ½¤ì¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥ÁÂÐ¾Ý¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¿·Ê¹¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤ä¿·Ê¹¡¢¥²ー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¡ÈÊª¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ä¥¥â¥Á¤ò¼¨¤¹¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬°Ê³°¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤òÊ§¤¦¡¦¾å¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤ÇÃí°Õ¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢À¸¤Êª°Ê³°¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤´¤È¤Ë°ã¤¦¥ä¥¥â¥Á¤Î·Á¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿¼¤¤°¦¾ð
Â¾¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ä¥¥â¥Á¹ÔÆ°¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤¬½Ð¤«¤±¤ë¤È¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤òÉï¤Ç¤ë¤ÈÙ¹¤Í¤Æ¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢µ¢Âð¸å¤ËÂ¾¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡Ä¤½¤Î¹ÔÆ°¤ÏÂ¿ºÌ¤Ç¤¹¡£
·Á¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤â¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦¾ð¡×¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜµ»ö
¢£ ¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÌ¾¡Û
¡¦Âè1²ó¡§°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥Á»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Âè2²ó¡§°¦¸¤¤Î¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÄ´ºº¼Â»ÜÆü¡Û
¡¦Âè1²ó¡§2025Ç¯9·î4Æü
¡¦Âè2²ó¡§2025Ç¯9·î5Æü～2025Ç¯9·î16Æü
¡Ú²óÅú¼Ô¿ô¡Û
¡¦Âè1²ó¡§¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó400Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°¦¸¤¤¬¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÄ´ºº¡£
¡¦Âè2²ó¡§Âè1²ó¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡Ö°¦¸¤¤Ï¤È¤Æ¤â¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿150Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡£¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô¡§144Ì¾¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£ ²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤äÀÊÌ
¡ÚÃËÀ¡§279Ì¾¡Û
20Âå¡§9Ì¾
30Âå¡§59Ì¾
40Âå¡§90Ì¾
50Âå¡§88Ì¾
60Âå°Ê¾å¡§33Ì¾
¡Ú½÷À¡§121Ì¾¡Û
20Âå¡§5Ì¾
30Âå¡§50Ì¾
40Âå¡§49Ì¾
50Âå¡§12Ì¾
60Âå°Ê¾å¡§5Ì¾
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-2 5F
²ñ¼ÒHP¡§https://eight-incorporated.com/
