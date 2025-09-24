株式会社CyberomiX、第84回日本癌学会学術総会にてランチョンセミナーおよび最大規模の企業展示を実施―伝統と変革がゲノミクスを変える。日本最古の花街、京都上七軒より―

株式会社CyberomiX

ー伝統と変革がゲノミクスを変える。日本最古の花街、上七軒より。空間遺伝子発現解析は病理に新しい世界観を。シングルセル遺伝子解析は生命の病理を解き明かす。ー

株式会社CyberomiXは今学会に社運を賭けて研究者・臨床医の皆様に最先端の解析技術をお届けします。

ホスピタリティスペース/2025年9月24日撮影

ランチョンセミナー概要

【ランチョンセミナー LS9】

日時：2025年9月25日（木）11:50～12:40

会場：ANA クラウンプラザホテル金沢 3F 鳳の間（中）第 12 会場

テーマ：空間ゲノム解析の臨床応用の可能性/Clinical potential of Spatial Transcriptome Analysis for Cancer Genomics

演者：西原 広史 先生（慶應義塾大学）

座長：渡辺 亮（株式会社CyberomiX）

【ランチョンセミナー LS31】

日時：2025年9月27日（土）11:50～12:40

会場：ANA クラウンプラザホテル金沢 3F 鳳の間（中）第 12 会場

テーマ：高解像度空間トランスクリプトーム解析が語る腫瘍微小環境の真実/The truth about the tumor microenvironment revealed by high-resolution spatial transcriptomics analysis

演者：高阪 真路 先生(国立がん研究センター研究所 細胞情報学分)

座長：渡辺 亮（株式会社CyberomiX）

企業展示/ホスピタリティスペース

株式会社 CyberomiX はTop-tierスポンサーとして、最大規模の展示スペース「ホスピタリティスペース」を設置いたします。

展示ブースでは、飲み物と京菓子でゆったりとした時間を過ごしていただきながら、当社が展開する空間トランスクリプトーム解析・シングルセル解析の最新技術を社員が丁寧におご説明いたします。

アンケートにご回答いただいた方限定でガラガラ抽選会にご参加いただけます。

抽選会では、CyberomiXロゴ入りの非売品・豪華景品をご用意しております。

CyberomiXロゴ入りガラガラ抽選会景品

株式会社CyberomiXは、日本最古の花街・上七軒から、伝統と革新を融合させた研究姿勢で、がん研究の未来を切り拓いてまいります。空間遺伝子発現解析やシングルセル解析を通じて、病理に新しい世界観を提示し、人々の健康と生命を守る新たな可能性を追求してまいります。本学会での挑戦に、ぜひご注目ください。