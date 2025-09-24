東京中小企業投資育成主催「採用ブランディング導入セミナー」にて、イマジナが根本的な解決策を提示

株式会社イマジナ

株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野 吉記）は、2025年9月24日（水）に東京中小企業投資育成株式会社が主催した「採用ブランディング導入セミナー」に、代表取締役社長の関野 吉記が講師として登壇し、大きな反響を得たことをお知らせいたします。

本セミナーでは、「採用は人事部の仕事ではなく全社戦略である」という認識のもと、急激に進む人口減少や賃金上昇の停滞など、世界的に見ても難易度の高い日本の採用市場の現状を深く掘り下げ、企業成長に不可欠な「人」を集め、育て、残すための本質的な解決策が提示されました。

【注目ポイント】中小企業を蝕む「離職コスト」と「人財育成の停滞」

講演の中で、多くの中小企業が直面する深刻な人財課題をクローズアップしました。特に、人件費を「コスト」と捉えて抑えようとする今までの日本の企業体質が、結果として多大な離職コストを生んでいる現状を指摘しました。SHRM（米国人材マネジメント協会）の調査から、社員の離職により、その年収の10倍以上の損失が発生するケースもあると警告しました。

この状況に対し、経営者が向き合うべき真の採用課題は「数を集めることではなく、育てて定着させること」であると強調。さらに、日本においては、新人教育以降、20代後半から社員教育を含めた会社からのメッセージやフィードバックが激減し、社員が「やるべきことが不明確」な状態で放置され、30代でエンゲージメントが大きく落ち込んでしまうという実態を明らかにしました。

組織を活性化させる「インナーブランディング」の鍵は管理職の育成

セミナーでは、この難局を乗り越える解決策として、関野が3,000社以上の実績に基づき提唱する「人」にフォーカスしたブランディング手法が解説されました。ブランディングを「未来への投資」と位置づけ、企業の理念や文化を組織内部に浸透させる「インナーブランディング」と、外部に魅力的に発信する「アウターブランディング」の両輪の重要性が説かれました。

特に、優秀な人材を獲得し、定着させるための核となる考え方として、「あるべき姿」の追求を提唱しました。社員一人ひとりがリアルに想像できる具体的な「あるべき自分像」を持つことで、意思決定時間が短縮され、判断や言動に一貫性が出ると解説しました。これにより、社員は「余計なことはしない」「極力挑戦したくない」といった消極的な姿勢から脱却し、個人と組織への貢献を両立する「あるべき姿」の実現へと着実に成長できる道筋が示されました。

関野は、「理念をつくって終わらせず、評価に落とし込み浸透を加速させる」こと、そして、自身の可能性を最大限に引き出すための「あるべき姿を描くための5つのポイント」（自分の強みを知る、シナジーを生み出す、ゴールから逆算する、本当に優先すべきことをやる、主体性をもつ） を具体的に紹介し、参加者からの大きな共感を呼びました。

株式会社イマジナについて

株式会社イマジナは、代表取締役社長 関野 吉記が「世界で活躍している会社は社員を活かす教育が上手い！」という海外での気付きから、日本企業のさらなる成長を支援すべく、2006年に日本へと拠点を移して設立されました。以来、人材育成・理念浸透に特化した企業支援を中心にこれまで3,000社に伴走しています。

関野 吉記は、15歳でアメリカ留学、21歳でイタリア就職、26歳でNY起業という経歴を持ち、独自の「組織心理学」「行動経済学」を用いたブランディング手法を駆使し、企業の根幹となるブランド基盤の確立を支援しています。



【会社概要】

会社名：株式会社イマジナ

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-2

設立：2006年6月

代表者：代表取締役社長 関野吉記

事業内容：企業ブランディング事業、コンサルティング事業、企業研修事業

URL：https://www.imajina.com

【お問い合わせ先】

株式会社イマジナ

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com