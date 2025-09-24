【現役WEリーガーがプロデュース】障がいや性別に関係なく誰もがスポーツを楽しめるイベントを開催

一般社団法人 S.C.P. Japan

一般社団法人S.C.P. Japan（代表理事：井上由惟子、所在地：千葉県）と宮崎県新富町は、2025年7月に結んだ連携協定に基づき、インクルーシブなスポーツイベント「FindFun 新富キッズエンジョイDAY」を2025年10月25日（土）、26日（日）に新富町体育館で開催します。

本イベントは、障がいの有無や性別に関係なく、子どもたちが安心してスポーツを楽しめる場を提供することを目的としています。ニュースポーツや運動遊びを通じて、仲間と力を合わせる喜びや、新しいチャレンジの楽しさを体験できます。

イベント概要

日時・対象

１.2025年10月25日（土）14:00-15:30

対象：障がいのある子ども（小学生～高校生）と保護者

定員：親子15組（30名）程度

２.2025年10月26日（日）10:00-12:00

対象：小学生（障がいの有無や種別に関係なく、自立歩行ができる人）

定員：40名程度

３.2025年10月26日（日）14:00-16:00

対象：小学生（障がいの有無や種別に関係なく、どなたでも）

定員：40名程度

会場：新富町体育館（宮崎県新富町上富田7485-4）

参加費：無料

持ち物：運動できる服装、室内シューズ、飲み物、汗拭きタオル

定員：各回先着順

実施内容

１. ニュースポーツ（クロリティ、フロッカーなど、ターゲットを狙うゲーム ）で遊ぼう！

２. 色々な鬼ごっこや運動遊びで思いきり身体を動かそう！

３. みんなでニュースポーツ（キンボール、クロリティ、フロッカーなど）で遊ぼう！



当日は、元ヴィアマテラス宮崎所属、現在WEリーグで活躍する 齊藤夕眞選手 をはじめ元女子サッカー選手のスタッフが参加し、子どもたちと一緒にスポーツの楽しさを共有します。

齊藤夕眞選手からのメッセージ

「障がいの有無に関係なく、みんなが笑顔でスポーツを楽しんでくれたら嬉しいです！ 新しい仲間と出会い、体を動かすワクワクを思いっきり感じましょう！」

主催・協力

主催：新富町役場 総合政策課

協力：一般社団法人 S.C.P. Japan

申し込み方法

右記のQRコードよりフォームからお申し込みいただくか、下記問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ

一般社団法人S.C.P. Japan

Mail：info@scpjapan.com

Tel：080-3559-8485（担当：繁浪）

※先着順のため、お早めにお申し込みください。

団体概要

一般社団法人S.C.P. Japan

S.C.P. Japanは「一人ひとりが自分らしく歩んでいける未来をつくる」をビジョンに掲げ、スポーツを通じて共生社会の実現を目指し、2020年に設立。１.運動プログラム、２.研修・啓発活動、３.交流プログラムを柱に、障がい、女性、LGBTQ+、国際協力、人権／セーフガーディングの5つのテーマに注力して、多様な団体と連携しながらプロジェクトを実施しています。

公式ホームページ：https://scpjapan.com/



また、「ちがいをこえて、いっしょに育つ。」をテーマにFindFunシリーズの運動教室や、サッカーチーム活動など、一人ひとりのニーズに合った形で選択して、参加できる多様なスポーツの機会づくりを行なっています。

FindFun：https://scpjapan.com/findfun/