TikTok、創造性と発信力により社会に前向きな変化をもたらしたクリエイター50組を「2025 TikTok Change Makers」として発表。 日本からは2組のクリエイターが選出

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、創造性と発信力により社会に前向きな変化をもたらしたクリエイター50組を「2025 TikTok Change Makers」としてグローバルで選出し、発表します。



TikTokは、単なるトレンドの発信の場ではなく、TikTokを起点に社会的なムーブメントが生まれ、世界中へと広がっています。メンタルヘルスの啓発やデジタル安全の推進など、TikTokクリエイターの皆さんは10億人を超える世界中の人々に向けて、自身の情熱をリアルなストーリーを通じて発信しています。その活動は、つながりを生み、学びを深め、社会に変化をもたらしています。

例えば、重要な課題を支援するチャリティー活動、専門的で魅力的な天文物理学の知識を通じて「誰もが自分らしく輝ける社会」を目指す取り組み、漫画を活用し「心とからだ」をわかりやすく学べるコンテンツの発信など、クリエイターはそれぞれのユニークな方法でコミュニティを動かし、国境を越えた対話を生み出し、社会を前進させています。



この度、TikTok内外でポジティブな変化を推進するクリエイターを称え、支援するグローバルプログラム「2025 TikTok Change Makers」を発表します。本プログラムは、今年で2年目の実施となり、5ヶ月間にわたり、研修や限定イベント、実社会での活躍機会の提供などを通じて彼らの活動をさらに後押しします。さらに、本プログラムにおける限定イベントを通じて、クリエイターは仲間や社会変革の最前線に立つリーダーたちとつながり、学びを深めながら、影響力を一層広げていきます。

日本からは2組のクリエイターが「2025 TikTok Change Makers」に選出

「2025 TikTok Change Makers」には、社会課題に向き合い、地域や世界にインスピレーションと学びを届けるクリエイターが世界各地から50名選ばれました。日本から選出されたクリエイターは以下の2組です。



天文物理学者BossB🌟 （＠herosjourneygc(https://www.tiktok.com/@herosjourneygc)）

「宇宙思考」を通じて、誰もがあるがままに輝ける社会の実現をめざし、愛・平和・自由のメッセージを発信。二人の息子を愛する母であり、ハイブリッドな生き方を楽しむ永遠の探検家。信州大学工学部准教授。米国コロンビア大学博士課程修了後、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、ドイツ・マックス・プランク天文学研究所などで研究活動に従事。10年間の自主的育児休業を経て、2014年より日本で教育・研究活動を再開。著書に『宇宙思考』『すごすぎる宇宙・天文図鑑』がある。



モアドア【公式】（＠moredoor_official(https://www.tiktok.com/@moredoor_official)）

漫画で学ぶ「心とからだ」をテーマに、メンタルヘルスや女性の健康課題に関するオリジナル漫画をTikTokに投稿している。投稿は若年層からの共感を多く集めており、企業や自治体とのコラボレーションも多数実現。

「人生の選択に迷ったとき、前向きな気持ちで扉を開けるヒントとなる鍵を届けたい」。この思いから、様々な可能性を持つ人々がさらにハッピーになるためのコンテンツ発信を目指している。「TikTok Awards Japan 2023」の「Animation Creator of the Year」部門にノミネート、「Year on TikTok 2024」の「TikTokを通じた社会貢献」部門に選出。



