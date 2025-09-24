Farmers Tables が「自由が丘で味わう、京都丹波の特別な収穫祭」を開催します！！

福知山フロント株式会社

開催概要

地元で人気のレストラン、カフェ、クラフトビールだけでなく、農家・猟師・漁師も大集合！

丹波の黒枝豆、丹波栗、万願寺とうがらし、ジビエ、由良川の天然スッポン、京丹後のイカなど、旬の食材を使った飲食店と生産者のコラボメニューで秋の味覚をぜひご堪能ください。

産直ブースでは「黒枝豆の量り売り」と「万願寺とうがらしの詰め放題」を数量限定でやりますよ！！

Farmers Tables @自由が丘Tamba Autumn Food Party ―自由が丘で味わう、京都丹波の特別な収穫祭―

日時：2025年10月19日 (日) 12:00～19:00

会場：de aone TERRACE CLUB(https://jiyugaoka-de-aone.aeonmall.com/#access)（JIYUGAOKA de aone 3F）

※雨天時は2階屋根付きスペースで開催

出店数：12店舗

自由が丘のデュ・アオーネにて定員制のパーティとして開催します！

産直ブースのみのご利用はチケット無しでご入場頂けます。

Food Party 前売りチケット

・おひとり様 3,000円（300円×11枚綴り）

・3部制

第1部 12:00～14:00

第2部 14:30～16:30

第3部 17:00～19:00

チケットのお申込みはこちら :https://peatix.com/sales/event/4572226/ticketsFarmersTables＠自由が丘Tamba Autumn Food Party―自由が丘で味わう、京都丹波の特別な収穫祭―

出店者情報はホームページまたはInstagramでチェック！！

■HP https://www.farmers-tables.jp

■Instagram @farmerstables2610(https://www.instagram.com/farmerstables2610/)

FarmersTables【ファーマーズ テーブルズ】とは

「地域と人と美味しい暮らし」をテーマに、「食」を通じて丹波地方や福知山の魅力を知ってもらうため2022年から福知山と大阪で季節ごとに開催しています。

地元で人気のレストランが勢揃いするほか、丹波エリアの農家・猟師・養蜂家などの生産者も出店。旬の食材を使った生産者と飲食店のコラボメニューも人気の企画です。

木製のテーブルやベンチでゆっくりと食事を楽しむことができます（写真：2024年秋 福知山駅北口公園）飲食ブースの他に魚つかみや万願寺釣りなどの縁日が並ぶことも！（写真：2024年夏 大阪市北区 西田ビル）

Farmers Tables

主催者：福知山フロント株式会社

ご質問はホームページのお問い合わせフォーム(https://www.farmers-tables.jp/contact/)からお願い致します。