メタオプティクス、台湾にダイレクトレーザー書き込み装置を導入、試作と生産を強化

シンガポール、2025年9月24日 /PRNewswire/ -- 最先端の半導体光学企業メタオプティクス株式会社（Catalist: 9MT）は、台湾・桃園市のピンジェイ・ナノテクノロジーズ株式会社にダイレクトレーザー書き込み装置を導入しました。これにより、金属レンズの試作と製造が地域の半導体供給網に近い場所でできるようになり、メタオプティクスの世界展開における重要な一歩が達成されました。

地域の開発能力を底上げすることで、メタオプティクスは提携企業が迅速に試作を繰り返し、構想から製品化までを効率的に進められるよう支援します。桃園拠点は、今後の生産拡大と協業の起点ともなります。さらに、ダイレクトレーザー書き込み装置と自動試験装置を追加導入し、金属レンズの需要増に対応する生産能力の拡大を計画しています。これらの取り組みの一部として、メタオプティクスは共同パッケージ光学（CPO）向けの金属レンズソリューションを開発中で、150nm以下のナノ製造能力を実現しています。CPOは、銅から光ベースのデータ伝送に移行することにより、AIインフラに革新的な変化をもたらす技術として注目されています。メタオプティクスの金属レンズ配列により、従来の微小光学よりもさらに小型の光学受信器や送受信器を実現し、より小さく拡張展開しやすいシステムが可能になります。

「台湾は半導体業界の中心地です。今回の導入により、提携企業との距離が縮まり、迅速な対応、優れた統合、そして事業の拡張展開が可能となります」と、メタオプティクスのマーク・ティング執行会長兼最高経営責任者は述べています。

台湾での金属レンズ生産能力の拡大に加え、メタオプティクスは主要顧客への対応強化のため、米国での拠点設立も検討しています。この事業進出を支えるため、同社はダイレクトレーザー書き込み装置の迅速な増設に向け、調達や製造に時間がかかる部品をすでに確保しました。メタオプティクスのダイレクトレーザー書き込み装置は、競合システムを上回る最小線幅90nmの精度を達成しています。

将来的には、メタオプティクスは大手半導体製造装置メーカーと協力し、ダイレクトレーザー書き込み技術を12インチ形式にも対応させ、複数レンズの同時書き込みを可能にすることを目指しています。このマスクレスプロセスと複数レンズ書き込みの組み合わせは、生産量を大幅に増やし、新たな事業展開の機会を開くと期待されます。

これらの取り組みは、金属レンズ技術をより身近にし、設計、試験、実用化を簡素化するというメタオプティクスのビジョンの一部です。ダイレクトレーザー書き込み装置の導入により、2025年度の同社の収益は2024年度を大幅に上回る見込みです。

メタオプティクス株式会社について

メタオプティクス株式会社（Catalist: 9MT）は、AIによる画像処理によってガラスを使った金属レンズソリューションをリードする半導体光学企業です。高度な光学設計と拡張可能な12インチ深紫外線リソグラフィプロセスを活用し、共同パッケージ光学、モバイル、拡張現実・仮想現実、自動車、その他の新興市場向けの次世代アプリケーションを支えています。メタオプティクスはシンガポールに本社を置き、現代の革新的な技術企業が求める信頼性と拡張性を備えた高性能光学を提供することを目指しています。営業に関するお問い合わせはsales@metaoptics.sgまでお願いいたします。

