Desay SV、スペインのインテリジェント・ファクトリーの竣工で欧州開発における重要な節目を祝う

スペイン、リナレス、2025年9月24日 /PRNewswire/ -- 2025年9月19日、Desay SVは、リナレス市政府との共同プロジェクトであるインテリジェント・ファクトリーの竣工を祝いました。この画期的な出来事は、Desay SV の欧州成長戦略における重要な一歩を強調するものです。式典には、リナレス市長のオクシ・デル・オルモ（Auxi del Olmo）氏、地元関係者、デサイSVの会長である高大鵬氏、そしてCOOの凌剣輝氏が出席しました。また、地元企業、協力企業であるSEAT、そしてアンダルシア地方の主要メディア関係者も出席し、この重要な出来事を共に祝いました。



Desay SV Spanish Intelligent Factory





Desay SV COO Ling Jianhui



式典では、リナレス市長のオクシ・デル・オルモ氏は工場の着工に際し、Desay SV に祝辞を述べました。彼女は自動車情報分野における Desay SV の強力な専門知識と業界価値を認め、このプロジェクトが地元の自動車サプライチェーンを強化し、新たな雇用を創出し、地域経済の活力を高めるだろうと指摘しました。また、これは政府と企業間の効果的な連携のモデルとなる、とも強調しました。

Desay SVのCOOである凌剣輝氏は、出席したゲストに感謝の意を表しました。同氏は、このプロジェクトが同社の欧州開発コンセプト「欧州で、欧州と共に、すべての人のために」の重要な実践であると強調しました。そして、Desay SV は高い基準で建設を進め、地域の産業の持続可能な成長に貢献していくことを改めて表明しました。

Desay SV の欧州開発コンセプト「欧州で、欧州と共に、すべての人のために」は、技術革新とオープンなコラボレーションを通じて欧州の産業エコシステムに深く統合するという同社の取り組みを強調しています。地元パートナー企業と緊密に連携することで、同社は自動車産業の変革を推進し、世界中のユーザーに高品質な製品とサービスを提供することを目指しています。この式典とプロジェクトはアンダルシアの主要メディアで広く報道され、スペインにおける Desay SV のブランド認知度と業界への影響力をさらに強化し、モビリティ テクノロジーのリーディングカンパニーとしてのイメージを強化しました。



Group Photo of Representatives from Desay SV and Linares Officials



このスマートファクトリーの竣工は、プロジェクトチームの弛まぬ努力はもちろんのこと、地元自治体、企業、そして顧客からの信頼と支援があったからこそ実現できたものです。今後もDesay SVは、欧州のサプライチェーン開発に積極的に投資し、パートナーや地方自治体との連携を深めて自動車産業の成長を支援していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com