Chery International User Summitに注目：LEPASが価値を最大限に引き出し、世界中のユーザーを優雅な共創の旅へと誘います

中国・蕪湖、2025年9月24日 /PRNewswire/ -- 2025年10月17日から21日まで、「CO-CREATE•CO-DEFINE（共創・共定義）」をテーマに、製品、コミュニケーション、エコシステムの共創のためのグローバルプラットフォームとしてChery International User Summitが開催されます。このサミットの中心となるのは、奇瑞グループの新たなグローバル新エネルギーブランド「LEPAS」です。LEPASは、製品展示、新技術発表、安全性能デモンストレーション、ユーザー参加型イベントなどを通じて、エコシステム2.0のビジョンを世界に発信します。同ブランドはまた、グローバル・エレガンス・ライフスタイル・パートナー・プログラムを推進し、世界中のユーザーとエレガントなモビリティのエコシステムを共同構築します。



LEPAS flagship SUV L8



「エレガントなモビリティライフのための選ばれるブランド」を標榜するLEPASは、「Drive Your Elegance（エレガンスを駆使して）」という理念を掲げています。奇瑞グループは、22年連続で中国の乗用車輸出台数トップを誇り、世界で1,744万人のユーザーを持つ企業です。LEPASは、このような強みを基盤に、国際市場で急速に成長しています。L8 SUVを筆頭とする同社のデビューラインナップは、インドネシア国際オートショーで大きな関心を集め、「ヒョウの美学」デザイン、インテリジェントな機能、実用性が高く評価されました。

2025年のサミットは、LEPASが世界中のユーザーにその価値を伝える重要な機会となります。 サミット期間中、LEPASは「グローバル・エレガンス・ドライブ」の一環として、中国各地でL8のインテリジェントな全地形走行性能を体験できるイベントを開催します。メディアやユーザーは、L8を通して「人×車×環境」の融合を体感できます。また、LEPASは初の「エコ共創グローバルブティックストア」をオープンし、ライフスタイルに特化した参加型ブランド空間を提供します。一方、LEPAS DAYでは画期的な技術が初公開され、ワークショップ、試乗、ブランドの信頼性を強調する公開安全実験などが行われます。

サミットと密接に連携する「グローバル・エレガンス・ライフスタイル・パートナー・プログラム」では、アウトドア旅行、ホームリビング、ファッション、グルメ、フィットネスの5つの分野で、ライフスタイルにこだわりを持つユーザーやクリエイターを募集し、100の洗練されたライフスタイル・シナリオを共創します。この取り組みは、LEPASが「一方通行の情報発信」から、ユーザーとの真の共創へと進化していくことを意味します。募集は9月に開始され、選ばれたパートナーは早期の試乗アクセス、限定セッションへの招待、そして製品、シナリオ、コンテンツの定義に役立つLEPASのKOC（Key Opinion Consumer）ネットワークへの参加権を獲得しました。

このサミットは、LEPAS が立ち上げ段階からユーザーとの共同創造と共同定義の新しい時代へと移行することを示すものです。LEPASは、テクノロジー、製品、ライフスタイルを結び付けることで、「エレガントテクノロジー」に根ざした新たな価値を新エネルギーモビリティ市場に注入することを目指しています。

