「建設業実践Web講座2025秋」基調講演登壇のお知らせ

株式会社フローワークス

「BIMを誰もが簡単に」をビジョンに掲げ、BIMの普及と活用支援を行う株式会社フローワークス（愛知県名古屋市、代表取締役：横関 浩）は、2025年10月15日（水）から17日（金）にオンラインで開催される「建設業実践Web講座2025秋」（主催：株式会社大塚商会）において、代表の横関が基調講演に登壇することをお知らせします。基調講演は10月15日（水）10:45～11:15の講演枠を予定しており、参加費は無料（事前申込制、締切：10月9日［木］17:00まで）、全国どこからでもご参加いただけます。

「建設業実践Web講座2025秋」基調講演に登壇

近年、日本の大手から中堅の設計事務所ではRevitの導入が進む一方で、プレゼンや基本計画フェーズにおいてはVectorworksを活用するケースも多く見られます。しかし両者の間にはワークフローの断絶が存在し、設計現場における大きな課題となっています。

本講演では、建築設計事務所、内装・店舗設計会社、ゼネコンBIM部門、教育機関の方々を対象に、VectorworksとRevitの双方の長所を活かし、短所を補完し合う設計環境をテーマに解説します。最新の運用事例や技術支援のアプローチを共有し、二度手間をなくす効率的な設計プロセスの可能性について具体的に紹介します。

■登壇概要- セミナー名：BIM Dual Power Strategy 2025～Vectorworks × Revit連携とBIM導入支援の最前線～- 開催日時：2025年10月15日（水）10:45～11:15 【A02】- 会場：オンライン（Zoom配信）- 参加費：無料（事前申込制）- 申込締切：2025年10月9日（木）17:00- 主催：株式会社大塚商会

イベント詳細は以下「建設業実践Web講座2025秋」のページを御覧ください（大塚商会イベントページ）

https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/25/csf2025a/

■講演者プロフィール

株式会社フローワークス代表取締役社長 横関 浩

株式会社フローワークス代表取締役。建築設計事務所「スタンズアーキテクツ」の代表も務める現役の建築士。設計者としての豊富な経験を基に、建築業界におけるBIM（Building Information Modeling）の普及と導入支援を推進している。特に、Vectorworksを活用した実践的なBIM導入支援に強みを持ち、日本の建築業界に適したテンプレートやリソースの開発を手がける。ベクターワークスジャパン株式会社との業務提携を通じて、設計者や施工者の現場での課題解決に注力。全国で講習会を開催し、初心者から上級者まで幅広いユーザーに対応。設計と技術の架け橋として、建築業界の効率化と品質向上に寄与している。

株式会社フローワークスについて

株式会社フローワークスは、「BIMを誰もが簡単に」を掲げ、BIMの普及と活用支援を通じて、設計環境を大きく改善するデジタル設計インフラ構築に注力しています。2018年の設立以来、中小設計事務所から国土交通省（BLCJ）やUR都市機構のプロジェクトまで幅広いニーズに応じたテンプレート作成を手掛けてきました。近年は、省エネ計算やLCA（ライフサイクルアセスメント）を含むGX関連の取組みを強化し、国の建築DX・GX戦略とも連動したBIM導入支援を提供しています。

＜会社概要＞

会社名： 株式会社フローワークス（https://flowworks.jp/）

設立： 2018年12月3日

代表者： 代表取締役 横関 浩

所在地： 愛知県名古屋市中区千代田一丁目10番28号 IB303

資本金： 1,050千円

事業内容： Vectorworks BIMコンサルテーション、Vectorworks BIM講習、Vectorworks BIMソリューションの提案・提供