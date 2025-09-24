BraveJIG、アナログ出力センサーの電流（4-20mA）/電圧を取得する新モジュール2製品を発売
株式会社Braveridge（ブレイブリッジ、本社：福岡県福岡市西区、代表取締役社長 小橋泰成、以下Braveridge）は、本日2025年9月24日より、産業現場向けIoT／センサー接続の自由度を大きく拡大する新モジュールを2製品発売します。
これにより、BraveJIGは、発表当初に構想していた第1弾モジュールラインアップ11機種が揃い※、幅広いニーズに応える強力なプラットフォームとして、現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）化を強力に後押しします。
※ラインアップは今後さらに充実予定です。詳細は後述する展示会でご確認ください。
■ 9月24日発売製品
● BraveJIG 2ch 4-20mAモジュール
4-20mA出力のアナログセンサーなどから出力された電流値を取得するモジュール。プロセス制御、産業設備のモニタリングなどで典型的な4-20mA信号を直接扱えることで、既設のセンサーやBraveJIGのラインアップにないセンサーなどを、後付けでかんたんに無線化することができます。
https://jig.braveridge.com/product/4-20mAmodule
製品情報 :
https://jig.braveridge.com/product/4-20mAmodule
● BraveJIG 2ch ADCモジュール
電圧出力のアナログセンサーや制御盤から出力された電圧値をADC（アナログ-デジタル変換）で取得するモジュール。機器の稼働状況や、電力計測などで利用可能。また、既設のセンサーやBraveJIGのラインアップにないセンサーなどを、後付けでかんたんに無線化することができます。
https://jig.braveridge.com/product/ADCmodule
製品情報 :
https://jig.braveridge.com/product/ADCmodule
■ BraveJIGについて
BraveJIGは、センサーの無線ネットワーク化や製品化の悩みを解決し、産業機器やセンサーをかんたんにIoT化できるモジュラーデバイスシリーズです。現場に合わせた多様なインターフェースを提供し、既存設備に後付けで導入できる柔軟性を備えています。
● BraveJIG 製品情報サイト：https://jig.braveridge.com/
詳細を見る :
https://jig.braveridge.com/
● BraveJIGストア：https://jig-store.braveridge.com/
BraveJIGストア :
https://jig-store.braveridge.com/
■ BraveJIG PLUGもバージョンアップ
Braveridgeが提供するアプリケーション 「BraveJIG PLUG」も新モジュールに対応しました。ユーザーはWindows環境で、仮想マシンを介さずにBraveJIGをよりスムーズに利用できます。
● BraveJIG PLUG：https://jig.braveridge.com/support/software/application/bravejig_plug
BraveJIG PLUG :
https://jig.braveridge.com/support/software/application/bravejig_plug
■ パートナー体制も拡大 ― 導入支援パートナー11社で導入をサポート
BraveJIGの販売と導入支援を行う「導入支援パートナー」が、2025年9月24日現在で11社登録済みとなりました。さらに数十社が登録に向けて評価検証を行っています。Braveridgeでは、地域・業界を問わず、導入企業の「相談」「設置」「運用」までをより迅速・密にサポートできる体制の強化を図っていきます。
● 導入支援パートナー 11社（2025年9月24日現在）
パートナー企業のネットワークを活かし、DX化の相談、現地訪問、現場での導入設置、運用まで幅広く支援いたします。BraveridgeではBraveJIGを導入する企業が安心して導入できる体制を整えるため、引き続き導入支援パートナーを募集しています。
導入支援パートナー：https://jig.braveridge.com/partner/
導入支援パートナー :
https://jig.braveridge.com/partner/
■ 展示会で直接見て・触れて・相談できる機会を強化！
Braveridgeは、今後、下記の国内外展示会にBraveJIGを出展予定です。ブースでは現行のフルラインアップのほか、今後製品化を予定しているラインアップを展示。導入支援パートナーの紹介コーナーも新設します。
現場でのデモ、技術者との対話、用途・要件相談、パートナー紹介など、導入を検討中の皆さまには絶好の機会です。ぜひブースで新モジュールを直接ご体験ください。
モノづくりフェア 2025（福岡）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34341/table/21_1_fd4a42e952cbb400d2cfe92cb6ee2022.jpg?v=202509250856 ]
IoT・エッジコンピューティングEXPO 秋 / Japan IT Week 秋
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34341/table/21_2_58ded401c4c52da52cfa2d04becfe9a2.jpg?v=202509250856 ]
METALEX 2025（タイ：バンコク）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/34341/table/21_3_f2a2a171b991d9c39745c25cbc41c14e.jpg?v=202509250856 ]
AIoT Korea Exhibition & Conference 2025（韓国：ソウル）
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/34341/table/21_4_d7a483df295e3d936cf60a033586597c.jpg?v=202509250856 ]
スマート工場EXPO 2026
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/34341/table/21_5_bdfaf729410410e43cbd59a5cca9329d.jpg?v=202509250856 ]
現場DXを推進するBraveJIGの展開
Braveridgeは、現場の声を取り入れ、現場にフィットした「見える化」の実現を徹底追求し、この秋から冬にかけて、製品ラインアップの拡充、さらなるパートナーの充実、展示会への出展を行っていきます。