【オンライン開催・ジョホールバルの不動産所有者限定】株式会社RAIDが2025年10月18日（土）に『売り時が見えてきた！ジョホールバル不動産売却の勉強会』を開催
報道関係者各位
2025年9月25日
株式会社RAID
今回、株式会社RAID（東京都豊島区、以下、RAID）は、現地ジョホールバルの不動産管理会社・JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.（以下、JC ASSET社。マレーシア）と共催で、2025年10月18日（土）にオンラインで『売り時が見えてきた！ジョホールバル不動産売却勉強会』を開催します。
ジョホールバル物件所有者の皆様に、2025年急激に変化中のジョホールバルの不動産市場をアップデートし、所有不動産の売却タイミングのヒントを提供します。また、売却の基礎知識、必要書類等についても説明します。
【第１部・ジョホールバル不動産の売却の最良な時期はいつ？】
・激変中のジョホールバル不動産の市場動向
・ジョホールバル不動産を売却するよいタイミングが見えてきた！
【第２部・ジョホールバル不動産の準備】
・ジョホールバル不動産売却の基礎知識・注意点
・売却の必要書類
【第３部・ジョホールバル不動産の売却成功事例】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330364&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330364&id=bodyimage2】
RAIDはこれまで、『RAIDマンション売却テラス』のウェブサイトを開設し、不動産売却について情報提供や相談窓口を設置するとともに、マレーシア不動産投資クラブを運営し、不動産購入後の運用管理や出口戦略のアドバイスを行ってきました。
マレーシア・ジョホールバルは東南アジアの金融センターであるシンガポールの対岸に位置し、シンガポールとの距離もわずか1kmに満たず、陸路（橋）でつながっているという立地が特徴的であるため、物価や賃料の安いマレーシアに住んで賃金の高いシンガポールに毎日通勤する人が数多くいます。日本では、サッカー日本代表が初めてワールドカップ出場を決めた「ジョホールバルの歓喜」の舞台として有名です。
マレーシア政府は、このジョホールバルを住居・教育・医療・観光・物流・商業・産業等を総合的に開発する国家プロジェクトであるイスカンダル計画を2006年頃から20年程度の長期計画で開発を行ってきました。このイスカンダル計画に着目して2010～2014年頃にジョホールバルの不動産に投資された日本人は数多くおられます。
そのイスカンダル計画の目玉であったシンガポール・ジョホールバル間を繋ぐ電車・RTSの計画は当初の計画から大きく遅延した苦節を乗り越えて、現在まさに、2027年初の開業に向けて急ピッチで工事が進行中です。さらに、2025年からジョホールバルの王様がマレーシア国王となったことなども好影響となり、ジョホール・シンガポール経済特別区（JS-SEZ）のコンセプトのもと、マレーシア全体を巻き込んでジョホールバルに注力する姿勢が鮮明となってきています。国内外から新規の投資が集まり、2030年の現国王の在任期間に完成に向けて進捗するプロジェクトが次々に発表されています。
このような不動産市場の大きな変化の中で、ジョホールバルの不動産所有者に売却のチャンスが到来しつつありますが、現地の不動産の最新情報は、遠く離れた外国や日本には届いていない現状があります。今回の勉強会では、ジョホールバル不動産の近況についてアップデートされた情報を提供して売却のタイミングのヒントを提供するとともに、マレーシア不動産売却の基礎知識や注意点、必要書類などの実務的な内容、さらに売却の成功事例など、マレーシア・ジョホールバルに不動産を所有するオーナーが知りたい情報を提供して、売却の成功に向けて準備を進めていただくための勉強会となります。
2025年9月25日
株式会社RAID
今回、株式会社RAID（東京都豊島区、以下、RAID）は、現地ジョホールバルの不動産管理会社・JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.（以下、JC ASSET社。マレーシア）と共催で、2025年10月18日（土）にオンラインで『売り時が見えてきた！ジョホールバル不動産売却勉強会』を開催します。
ジョホールバル物件所有者の皆様に、2025年急激に変化中のジョホールバルの不動産市場をアップデートし、所有不動産の売却タイミングのヒントを提供します。また、売却の基礎知識、必要書類等についても説明します。
【第１部・ジョホールバル不動産の売却の最良な時期はいつ？】
・激変中のジョホールバル不動産の市場動向
・ジョホールバル不動産を売却するよいタイミングが見えてきた！
【第２部・ジョホールバル不動産の準備】
・ジョホールバル不動産売却の基礎知識・注意点
・売却の必要書類
【第３部・ジョホールバル不動産の売却成功事例】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330364&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330364&id=bodyimage2】
RAIDはこれまで、『RAIDマンション売却テラス』のウェブサイトを開設し、不動産売却について情報提供や相談窓口を設置するとともに、マレーシア不動産投資クラブを運営し、不動産購入後の運用管理や出口戦略のアドバイスを行ってきました。
マレーシア・ジョホールバルは東南アジアの金融センターであるシンガポールの対岸に位置し、シンガポールとの距離もわずか1kmに満たず、陸路（橋）でつながっているという立地が特徴的であるため、物価や賃料の安いマレーシアに住んで賃金の高いシンガポールに毎日通勤する人が数多くいます。日本では、サッカー日本代表が初めてワールドカップ出場を決めた「ジョホールバルの歓喜」の舞台として有名です。
マレーシア政府は、このジョホールバルを住居・教育・医療・観光・物流・商業・産業等を総合的に開発する国家プロジェクトであるイスカンダル計画を2006年頃から20年程度の長期計画で開発を行ってきました。このイスカンダル計画に着目して2010～2014年頃にジョホールバルの不動産に投資された日本人は数多くおられます。
そのイスカンダル計画の目玉であったシンガポール・ジョホールバル間を繋ぐ電車・RTSの計画は当初の計画から大きく遅延した苦節を乗り越えて、現在まさに、2027年初の開業に向けて急ピッチで工事が進行中です。さらに、2025年からジョホールバルの王様がマレーシア国王となったことなども好影響となり、ジョホール・シンガポール経済特別区（JS-SEZ）のコンセプトのもと、マレーシア全体を巻き込んでジョホールバルに注力する姿勢が鮮明となってきています。国内外から新規の投資が集まり、2030年の現国王の在任期間に完成に向けて進捗するプロジェクトが次々に発表されています。
このような不動産市場の大きな変化の中で、ジョホールバルの不動産所有者に売却のチャンスが到来しつつありますが、現地の不動産の最新情報は、遠く離れた外国や日本には届いていない現状があります。今回の勉強会では、ジョホールバル不動産の近況についてアップデートされた情報を提供して売却のタイミングのヒントを提供するとともに、マレーシア不動産売却の基礎知識や注意点、必要書類などの実務的な内容、さらに売却の成功事例など、マレーシア・ジョホールバルに不動産を所有するオーナーが知りたい情報を提供して、売却の成功に向けて準備を進めていただくための勉強会となります。