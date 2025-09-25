Nintendo Switch 2『ギア・クラブ アンリミテッド３』 2025年12月18日（木）発売決定＆予約開始！ アナウンストレーラーも公開
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、リアル系レーシングゲーム『ギア・クラブ・アンリミテッド３』をNintendo Switch 2向けに2025年12月18日（木）に発売することを発表、合わせてアナウンストレーラーを公開しました。本日より予約受付を開始いたします。
Nintendo Switch2『ギア・クラブ アンリミテッド３』アナウンストレーラー▼
リアルレースゲームの最新作が早くもNintendo Switch 2に登場！
ギア・クラブ アンリミテッドがついに帰ってきた！
本作では、プレイヤー自身の「ギア・クラブ」を日本に設立し、さらに進化したお馴染みのワークショップでマシンを自由自在にカスタマイズ可能。数々の高性能マシンを駆り、これまで以上に没入感あふれる新たなドライビング体験を味わえます。
『ギア・クラブ アンリミテッド』（2017年）、『ギア・クラブ アンリミテッド2』（2018年）、『WRC 10』（2022年）、『WRC Generations』（2022年）、そして『Test Drive Unlimited Solar Crown』（2024年）など、数々の人気タイトルを手掛けてきた3gooが、その豊富なレースゲームラインナップをさらに広げる最新作です。
本作ではアドレナリン全開のドライビング体験を提供。日本の山道からコート・ダジュールの美しい海岸線まで、50種類のコースで40台の名マシンを乗りこなそう。
さらにシリーズ初の新モードも追加！友達と白熱の一騎打ちを楽しめる「デュエルモード」、交通量の多い高速道路を全速力で駆け抜け、ライバルを追い抜くスリリングな「ハイウェイラッシュモード」など、多彩なゲームモードで、これまでにないレース体験が味わえます。
【商品概要】
タイトル：ギア・クラブ アンリミテッド３
発売日：2025年12月18日
価格：税込6,800円（パッケージ版およびダウンロード版）
対応機種：Nintendo Switch 2（パッケージ版およびダウンロード版）
ジャンル：リアル系レーシングゲーム
プレイ人数: オフライン1 - 2人
対応言語: 日本語、英語、韓国語、中国語（簡体）
製品紹介ページ：https://3goo.co.jp/product/gcu3/
発売元：株式会社3goo
コピーライト：（C）2025 published by Nacon S.A. and developed by Eden Games. All right reserved. “Gear Club” is a registered trademark of Eden Games. All rights reserved. The manufacturers, cars, names, brand and associated imagery featured in the game are trademarks and/or copyrighted material of their respective owners. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
3goo について
2009 年設立。海外ゲームを中心とした家庭用/PC ゲームソフトのパブリッシング事業を展開し、『Dead by DaylightTM』『オーバーライド巨大メカ大乱闘 スーパーチャージエディション』『ギア・クラブ アンリミテッド』シリーズ、『WRC10 FIA 世界ラリー選手権』『エイリアン: ファイアーチーム エリート』『ロボコップ: ローグ シティ』『Dead Cells: Return to Castlevania Edition』『UFO ロボ グレンダイザー：たとえ我が命つきるとも』『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』『ザ・ランブルフィッシュ 2』『ベア・ナックル IV スペシャルエディション』など多数のタイトルをリリース。2023 年より、Nacon のゲーミングアクセサリを日本国内で独占的に販売する販売代理店事業を開始。（C）3goo K.K. all rights reserved.
