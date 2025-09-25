株式会社サンクユー、「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」をわかりやすく解説するコラムを公開｜最新EC市場動向と成功のヒントを提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330289&id=bodyimage1】
2025年9月25日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、経済産業省が公表した「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」をわかりやすく整理し、BtoB・BtoC・CtoCの市場動向と今後のEC戦略に役立つポイントを解説するコラムを公開しました。
■ 背景：変化を続けるEC市場のいま
経産省の最新調査によれば、BtoB-ECの市場規模は拡大を続け、EC化率は43.1％に達しました。
製造業・卸売業・印刷業を中心に、受発注のデジタル化が急速に進んでいます。
またBtoC-ECや越境ECも成長を続けており、モバイル経由の取引増加や消費者の購買行動の多様化が顕著になっています。
■ コラムの見どころ
今回のコラムでは、調査結果を踏まえて以下のポイントをわかりやすく解説しています。
・BtoB・BtoC・CtoC・越境ECそれぞれの市場規模と成長傾向
・製造業・卸売業・印刷業などがEC化を進める際に直面する課題と解決策
・顧客体験を向上させるために必要な機能やシステム要件
・今後の事業拡大に向けた「着手すべき優先順位」
■ 読むメリット
・最新の市場データをもとに、自社のEC戦略を見直せる
・DX推進やECリニューアルを検討する経営層・担当者にとって即戦力の知見が得られる
・専門会社による視点から「実際にどう活用すべきか」が理解できる
■ コラムはこちら
2024年版EC市場のいまが3分でわかる経産省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」をやさしく解説 | ECサイト構築会社サンクユー
https://www.thank-u.net/blog/ecommerce/market_research_on_electronic_commerce_2024/
■ お問い合わせ
ECサイトに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
2025年9月25日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、経済産業省が公表した「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」をわかりやすく整理し、BtoB・BtoC・CtoCの市場動向と今後のEC戦略に役立つポイントを解説するコラムを公開しました。
■ 背景：変化を続けるEC市場のいま
経産省の最新調査によれば、BtoB-ECの市場規模は拡大を続け、EC化率は43.1％に達しました。
製造業・卸売業・印刷業を中心に、受発注のデジタル化が急速に進んでいます。
またBtoC-ECや越境ECも成長を続けており、モバイル経由の取引増加や消費者の購買行動の多様化が顕著になっています。
■ コラムの見どころ
今回のコラムでは、調査結果を踏まえて以下のポイントをわかりやすく解説しています。
・BtoB・BtoC・CtoC・越境ECそれぞれの市場規模と成長傾向
・製造業・卸売業・印刷業などがEC化を進める際に直面する課題と解決策
・顧客体験を向上させるために必要な機能やシステム要件
・今後の事業拡大に向けた「着手すべき優先順位」
■ 読むメリット
・最新の市場データをもとに、自社のEC戦略を見直せる
・DX推進やECリニューアルを検討する経営層・担当者にとって即戦力の知見が得られる
・専門会社による視点から「実際にどう活用すべきか」が理解できる
■ コラムはこちら
2024年版EC市場のいまが3分でわかる経産省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」をやさしく解説 | ECサイト構築会社サンクユー
https://www.thank-u.net/blog/ecommerce/market_research_on_electronic_commerce_2024/
■ お問い合わせ
ECサイトに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ