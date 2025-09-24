『ランドクルーザーオフィシャルアイテムズ』東京、大阪、岡山の高島屋でPOP-UP STOREキャラバン開始！

写真拡大 (全8枚)

トヨタ・コニック・プロ株式会社

トヨタ・コニック・プロ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：武田淳一郎、以下「トヨタ・コニック・プロ」）より、『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS（ランドクルーザーオフィシャルアイテムズ）』は、10～11月にかけて東京（新宿、玉川）、大阪、岡山の高島屋にてPOP-UP STOREをオープンいたします。本企画よりローンチする新商品や限定アイテムなど、ぜひ店頭にてご覧ください。




[ 開催スケジュール ]


・岡山高島屋　5階　POP UP studio


　10/03（金）～10/14（火）10:00 - 19:00


・新宿高島屋　オム・メゾン4階　サロン ルシック セレクト


　10/08（水）～10/14（火）10:30 - 19:30


・玉川高島屋S.C.　本館4階　CSケーススタディ


　10/29（水）～11/11（火）10:00 - 20:00


・大阪高島屋　6階　ローズパティオ


　11/12（水）～11/18（火）10:00 - 20:00



※最終日の営業時間は店舗によって異なります。詳細は各店舗のHPをご確認ください。




ランドクルーザー公式のライフスタイルアイテムコレクション

『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS』とは、ランドクルーザーの「どこへでも行き、生きて帰って来られる」というアイデンティティや世界観をプロダクトに落とし込んだランドクルーザー公式のライフスタイルアイテムコレクションです。





『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS』POP-UP STORE@高島屋 LINE UP


≪NEW ARRIVAL≫



■IMABARI JACQUARD SPORTS TOWEL


・PRICE：\3,500（税込）


・SIZE：100×33cm






■FOLDING STOOL


・PRICE：\3,900（税込）


・SIZE：


　[使用時]


　幅31.5cm×高さ23cm×奥行20cm


　[収納時]


　幅49cm×高さ34cm×厚み6.5cm





≪LINE UP (image)≫



※店舗により取り扱い商品が異なります。あらかじめご了承ください。画像は一部イメージで実際の商品とは仕様が異なる場合がございます。

限定アイテム「LAND CRUISER × REVOMAX. VACUUM BOTTLE “SHORT”」



■LAND CRUISER × REVOMAX. VACUUM BOTTLE ”SHORT“


　（ランドクルーザー×REVOMAX真空断熱炭酸ボトル - ショート）



現行のラインアップにない、限定のスペシャルカラー＆サイズのREVOMAXコラボボトルを発売いたします。


・PRICE：\5,940（税込）






※各店舗在庫に限りがございます。あらかじめご了承ください。


※画像は一部イメージで実際の商品とは仕様が異なる場合がございます。


POP-UP STORE ご購入者・SNSフォロワー特典


⑴ 1万円(税込)以上ご購入者様限定 特典


会場にて合計1万円以上(税込)のお買い上げいただいた方に、ステッカーを2枚プレゼントいたします。


⑵ Instagram & LINEフォロワー様限定 特典


公式InstagramとLINEをフォローいただいた方に、それぞれステッカーを1枚ずつプレゼントいたします。



※数に限りがございます。画像はイメージで実際の品と仕様が異なる場合があります。

【ブランド情報】 LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS（ランドクルーザーオフィシャルアイテムズ）


〇WEBサイト


https://toyota.jp/info/landcruisercollection/


〇オンラインストア


・Yahoo! ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tcollection/


・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/tcollection/


○Official Instagram


https://www.instagram.com/land_cruiser_collection/



【会社概要】トヨタ・コニック・プロ株式会社




■社　名：トヨタ・コニック・プロ株式会社


■設　立：2021年1月（創立1949年3月）


■資本金：50百万円


■株　主：トヨタ・コニック株式会社（100%）


　　　　　＜トヨタ・コニック株主：トヨタ自動車株式会社（66%）株式会社電通グループ（34%）＞


■代表者：代表取締役社長　武田 淳一郎


■事業内容：トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティサービス事業など


■ウェブサイト：https://toyotaconiq-pro.co.jp



【リリースに関するお問い合わせ】


トヨタ・コニック・プロ株式会社　広報：河本　担当：宮崎、堀内、石川


Mail：tqhp_release@toyotaconiq.co.jp


※上記の問い合わせ先につきましては媒体への掲載はご遠慮ください。