日本のアクション映画の動向、パワフルアクションへと波及！アジアの凄腕! パワー系アクション俳優の大東賢監督・主演「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
大東賢監督の「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がインドネシアのバリ島の教育機関である学校や芸術祭で２０２６年８月に上映が決定される事になり、パワー系アクション俳優の大東賢さんがアジアのパワー系アクション俳優として世界のパワー系アクション俳優、ブルース・リーさんやアーノルド・シュワルツェネッガーさん、シルヴェスター・スタローンさん等とネット検索で名前が並び注目を浴びています。
また、香港アクション映画界のレジェンドである染野行雄さんからブルース・リー以来の「グローブ」と評されています。
2025年になり、1970年代～1980年代にアクション俳優として武道系の特殊能力を持つ倉田保昭さんや千葉真一さんのようなアクション俳優としてでなく、大東賢さんのように前腕全盛期４５センチ、握力８５キロ、日本アクション俳優握力NO,1のようなパワー系アクション俳優で表現し、限られた特殊能力を持つ日本人が日本のアクション映画を盛り上げ、海外へパワフルな日本のアクション映画として上映され、ハリウッドでも対抗できる日本のアクション映画にならなければならない時代ではないでしょうか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330103&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330103&id=bodyimage2】
近年ではCG技術の向上により、必ずしも武道や格闘技の経験が無くてもアクションを演じる事が可能になっています。
しかし、肉体で表現する事がアクション俳優の魅力でもあります。
香港映画でも１９７０年代～１９８０年代のアクション映画ではブルース・リーやジャッキー・チェンが相手を倒し、拳をブルブル震わすシーンでは前腕部の筋肉の太さは戦いの強さとパワーが印象付けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330103&id=bodyimage3】
大東賢さんの全盛期の前腕の太さは４５センチ、８５キロの握力でリンゴを潰していました。
アニメのポパイも前腕が太く、前腕こそアクション俳優の強さを印象付けると思い大東賢さんは鍛えてきました。
大東賢さんが公開するYouTube番組の「前腕を太くする簡単な筋力トレーニング方法」です。
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=PY_y_ngLXL_IwUc3
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330103&id=bodyimage4】
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、アームレスラー、ボディビルダー等もアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」には現役ボディビルダーの元日本王者、白川奉信さんも出演されています。
