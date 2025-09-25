こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
「BioJapan 2025展」に出展
ハリマ化成グループは、10月8日（水）～10日（金）にパシフィコ横浜で開催されるバイオビジネスにおけるアジア最大のパートナリングイベント「BioJapan 2025」に出展します。
当社は、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が展開している「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」事業において、「高吸収型天然カロテノイドの大量生産システム実証」として助成を受けており、RITE（公益財団法人地球環境産業技術研究機構）と共同で実施しています。「BioJapan 2025」では、NEDOブース内で展示します。
https://jcd-expo.jp/jp/
【展示会情報】
・日時
10月8日（水）～10日（金）、10:00～17:00
・会場
パシフィコ横浜
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
アクセス：https://www.pacifico.co.jp/access
・入場料
無料（事前登録制）
＊下記より事前登録できます。
https://biojapan2025.jcdbizmatch.jp/jp/Registration
【当社情報】
・ブース番号
C-53（NEDOブース内）
・出展情報
「スマートセルを用いたカロテノイド生産プロセス実証開発」
【関連情報】
NEDO特設サイト