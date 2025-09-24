＜企業の営業活動に関する調査＞営業活動における課題・悩みは「新規リードの不足」「アポイント不足」「営業人材の人数不足」

カクトク株式会社

日本最大級の営業マッチングプラットフォーム「カクトク」を運営するカクトク株式会社（本社：大分県別府市、代表取締役：満田 聖也、以下「カクトク」）は、営業に関わる経営者・会社員500名を対象に「企業の営業活動に関する調査」を実施しました。

■調査結果概要

1.製品の優位性に関して、優位性を感じている企業が66.4%、感じていない企業が33.6%。

2.営業目標の達成状況に関して、「ほぼ目標通り」が36.2%と最も多い一方で、「目標を上回って達成」が31.0%、「未達」が22.8%と二極化している。

3.営業活動における課題・悩みは、「新規リードの不足」「アポイント不足」「営業人材の人数不足」が上位に。

4.製品の優位性を感じている企業は、9割以上が営業目標を達成している。また、目標を上回って達成している割合は、全体と比べて約2倍という結果に。

■解説

・企業を取り巻く環境が激変するなか、営業目標の達成状況は2極化していることが明らかになりました。また、営業における課題、悩みは、リード数・アポ数に対する課題と人材に関する課題が多い結果となりました。

・こうした課題を解決する手法として、外部のプロ人材を活用する「営業外注」は注目を集めており、変化の激しい時代において、営業変革に欠かせない手法となりつつあります。

1.製品の優位性に関して、優位性を感じている企業が66.4%、感じていない企業が33.6%。

自社製品の優位性に関して、優位性を感じている企業が66.4%、感じていない企業が33.6%と二極化していることが明らかになりました。

2.営業目標の達成状況に関して、「ほぼ目標通り」が36.2%と最も多い一方、「目標を上回って達成」が31.0%、「未達」が22.8%と二極化している。

直近数年の営業目標の達成状況に関して、「ほぼ目標通り」が36.2%と最も多い結果になりました。その一方で、目標を上回って達成している企業が31.0%、目標未達の企業が22.8%とこちらも二極化していることが分かりました。

3.営業活動における課題・悩みは、「新規リードの不足」「アポイント不足」「営業人材の人数不足」が上位に。

営業活動における課題・悩みは、「新規リード数（見込み顧客）の不足」（38.8%）、「商談数（アポイント）の不足」（26.4%）、「営業人材の人数が足りていない」（22.8%）が上位に挙がりました。他に「受注率が低い」、「スキルの高い営業人材が足りていない」といった回答も挙がっており、成果と営業人材に関する課題・悩みを抱えている企業が多いことが明らかになりました。

4.製品の優位性を感じている企業は、9割以上が営業目標を達成している。また、目標を上回って達成している割合は、全体と比べて約2倍という結果に。

自社製品に優位性を感じている企業の9割以上が、営業目標を達成していることが明らかになりました。また、営業目標を上回って達成している企業の割合は、全体と比べて約2倍という結果になり、製品の優位性と営業目標の達成状況には相関が見られました。

■調査概要

調査名 ：企業の営業活動に関する調査

調査対象 ：営業に関わる会社員・経営者（22～60歳の男女）

有効回答数 ：500名

調査期間 ：2025年7月14日

調査方法 ：インターネット調査

調査主体 ：カクトク株式会社

※全調査結果は以下のURLよりご覧ください。

https://bit.ly/3IgjShD

■カクトクについて

「カクトク」は、魅力的な商品やサービスを持ちながら営業に課題を抱える企業と、営業経験や業界知見が豊富な”プロ営業”をつなぐ日本最大級の営業マッチングプラットフォームです。1.7万人を超えるフリーランス・副業の営業人材、600社以上の営業代行会社が登録しており、企業側は最短3営業日で営業戦略などの営業支援領域から、新規開拓、クロージングなどの営業代行領域を含む、すべての営業プロセスをアウトソースすることができます。

・営業の外部人材活用をしたい企業の方はこちら

https://bit.ly/3Vbs19K

・営業をしたい個人の方はこちら

https://bit.ly/4mSqVM5

・営業をしたい法人の方はこちら

https://bit.ly/3JupG7j

■会社概要

社名：カクトク株式会社

所在地： 〒874-0909 大分県別府市田の湯町3-7 アライアンスタワーZ 4階

代表： 代表取締役 満田 聖也

設立： 2016年2月2日

会社HP：https://kakutoku.co.jp/corporate

サービスサイト：https://kakutoku.co.jp