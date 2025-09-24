シリーズ売上77万本突破！セシールの大人気「綿混ハイパーストレッチ」を素材リニューアルして『のびチノ』グ～ンと新登場！

株式会社セシール

株式会社セシール（本社：東京都新宿区）は、リニューアルした「綿混ハイパーストレッチ素材」を使用した『ベイカーパンツ』『ストレートパンツ』『ベイカースカート』を9月1日に販売開始しました。伸び感と戻りの良さはそのままに、さらに綿混率をアップし、よりチノライクに！見た目はチノだけどジャージ級のはき心地なので、これからのシーズン、旅行にもおすすめです♪

■綿混ハイパーストレッチシリーズ

ジャージ級のストレッチ性はそのままに、綿混率をアップし程よいハリ感をプラスしたことで、より“チノ”ライクに仕上げました。（レーヨン38％綿33％ナイロン25％ポリウレタン4％ → 綿40％レーヨン32％ナイロン25％ポリウレタン3％）

お客様の声を反映し、ベイカーパンツ、ストレートパンツは股下2丈展開にし、スカートタイプも新登場！

全商品がベルトやボタンがなく、ウエストが総ゴムで、手で引っ張り上げるだけで簡単に着用できるプルオンタイプで快適なはき心地♪お手入れがしやすく、カジュアルからきれいめまで着回し力◎の商品です。

■おすすめポイント

１. スゴ楽！ストレッチ

セシールの中でも特に伸び感と戻りの良さに優れた商品

１. 背中が出にくい安心設計

ウエスト総ゴム仕様で、しゃがんだ時にも背中にフィットして安心

１. ストレッチ性と肌ざわりの両立

程よいハリ感とストレッチ性のある生地に、コットンをプラス。従来よりも綿混率を高め、さらにやわらかな肌ざわりの生地感に。

■商品の特徴

『綿混ハイパーストレッチベイカーパンツ』

程よくワーク感があり、メンズライクもフェミニンもOK。ウエスト総ゴム仕様で、しゃがんだ時にも背中にフィットして安心です。お客様の声にお応えし、2丈展開になりました。

品番：MP-2848

価格：3,949円（税込）～

カラー：ブラック、ベージュ、アイボリーベージュ、グレイッシュオリーブ

サイズ：S・M・L・LL・3L（股下68cm・72cm）

■綿40%レーヨン32%ナイロン25%ポリウレタン3%(チノハイパー)

●ウエスト総ゴム仕様・前後左右ポケット

●洗濯機OK

●中国製・カンボジア製

URL：https://www.cecile.co.jp/detail/MP-2848/

カタログ：2025年レディースセシール秋号44・45P掲載

『綿混ハイパーストレッチストレートパンツ』

カラー展開：上からブラック、ベージュ、アイボリーベージュ、グレイッシュオリーブ

肉感を拾わず、すっきり細見えする女性らしいシルエットです。お客様の声にお応えし、2丈展開になりました。

品番：MP-2849

価格：3,289円（税込）～

カラー：ブラック、ベージュ、アイボリーベージュ、グレイッシュオリーブ

サイズ：S・M・L・LL・3L（股下68cm・72cm）

■綿40%レーヨン32%ナイロン25%ポリウレタン3%(チノハイパー)

●ウエスト総ゴム仕様・前左右飾りポケット・後左右ポケット

●洗濯機OK

●中国製・カンボジア製

URL：https://www.cecile.co.jp/detail/MP-2849/

カタログ：2025年レディースセシール秋号44・45P掲載

『綿混ハイパーストレッチベイカースカート』

カラー展開：上からブラック、ベージュ、グレイッシュオリーブ

センタースリット入りで足さばきも◎。裾が広がりすぎない大人に似合うデザインで1年中履けます。

品番：AZ-1689

価格：3,949円（税込）～

カラー：ブラック、ベージュ、グレイッシュオリーブ

サイズ：S・M・L・LL・3L

■綿40%レーヨン32%ナイロン25%ポリウレタン3%(チノハイパー)

●ウエスト総ゴム仕様・前後左右ポケット・前スリット入り

●洗濯機OK

●中国製・カンボジア製

URL：https://www.cecile.co.jp/detail/AZ-1689/

カタログ：2025年レディースセシール秋号44・45P掲載

■MDからの一言

「ストレスフリーな穿き心地」とお褒めの声をたくさんいただいているハイパーシリーズ。こちらの綿混タイプは、ジャージ級のストレッチ性やプルオン仕様で着心地が軽いことから、日常着はもちろんお仕事着やお出かけまで幅広いシーンで活躍しますので、是非、お試しください。

【会社概要】

社名 ： 株式会社セシール

代表者 ： 村上正和

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー17F

設立 ： 2020年12月1日

事業内容： 総合通信販売事業

URL ： https://corp.cecile.co.jp/

セシールでは、お客様の声を聴き、改善をしながら「お客様に寄り添った商品づくり」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。

