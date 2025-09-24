FRUITS ZIPPER¡¢4th¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª / JAM¡Ù¤è¤êÉ½Âê¶Ê¡ÖJAM¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡ª
º£Ç¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー³Ú¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー3¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥âー¥É¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤¬¡¢2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë4th¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª / JAM¡Ù¤è¤ê¡¢É½Âê¶Ê¡ÖJAM¡×¤ò9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
4th¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª / JAM¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È
º£²óÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖJAM¡×¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤¬ºî»ìºî¶ÊÊÔ¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Î¡È¥Õ¥ëー¥Ä¡É¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¡ÈJAM¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¡£KAWAII LAB.¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÌÚÂ¼¥ß¥µ¤Ï³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÝÂ¸¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ç°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÆü¡¹¤Î°¦¤ª¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆüÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥·¥ó¥°¥ëCD¤òÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ëÅ¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºßFRUITS ZIPPER¤ÏÁ´¹ñ¤ÇCD¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£KAWAII LAB.¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ÌÚÂ¼¥ß¥µ ¥³¥á¥ó¥È
¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç½¸¤á¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤®¤å¤Ã¤È¼ÑµÍ¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¥¸¥ã¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÝÂ¸¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ç°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÆü¡¹¤Î°¦¤ª¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¶ì¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÊõÊª¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£
»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ë¿Æ¿´¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î¤Ê¤¤¥é¥Ö¡É¤Ç°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Ý¯°æÍ¥°á ¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Ê¤¿¤è¤ê¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¦¤è¤ê¤â¤¿¤Ã¤Ã¤Ã¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤ï¤¿¤·¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿(¥Ïー¥È)º£Æü¤âÌÀÆü¤â·¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î¤Ê¤¤¥é¥Ö¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹(¥Ïー¥È)¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Í(¥Ïー¥È)
¢£ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë ¥³¥á¥ó¥È
¤´µ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ëº£Æü¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¥Ñ¥ó¤Ë¥¸¥ã¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤è¡£¤¼¤ÒÂç»ö¤Ê¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤Í¡ª¡ª
¡ãÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡ä
FRUITS ZIPPER Digital Single¡ÖJAM¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://kawaii-lab.lnk.to/JAM
¡ãCDÈ¯Çä¾ðÊó¡ä
FRUITS ZIPPER 4th¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª / JAM¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËKLF_10021
01 ¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª
02 JAM
03 ¹¥¤¡¢¤ª´ê¤¤
04¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ïー¤ë¤É (Live from FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY Ä¶¤á¤Ç¤¿¤¤¥é¥¤¥Ö -¤µ¤ó-)
¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¡ß FRUITS ZIPPERÈ×¡¡1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËKLF_10022
01 ¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª
02 JAM
03 ¹¥¤¡¢¤ª´ê¤¤
04 ¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª -TV size-
ÄÌ¾ïÈ×¡¡1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËKLF_10023
01 ¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª
02 JAM
03 ¹¥¤¡¢¤ª´ê¤¤
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://lnk.to/FZ_4thSG_CD
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/52944
½é²ó¸ÂÄêÈ×
¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¡ß FRUITS ZIPPERÈ×
ÄÌ¾ïÈ×
¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¡ß FRUITS ZIPPERÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÁÇºà¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÊ»µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦£Á£Ä£Ë
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¢£¡ØFRUITS ZIPPER Road To TOKYO DOME ～¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Ö¡ª～¡Ù
ÆüÄø¡§10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÀéÍÕ¸©¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì ¥Ûー¥ë8
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÂçºåÉÜ¡¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 5¹æ´Û
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/55779
¢£¡ØFRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026¡Ù
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Åìµþ¥Éー¥à
»þ´Ö¡§³«¾ì 15:00 / ³«±é 17:30
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/special_live_2026
¡ã¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¾ðÊó¡ä
¡ØFRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025¡Ù
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡ËÂæËÌ ¡¡²ñ¾ì¡§Zepp New Taipei
2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¾å³¤¡¡²ñ¾ì¡§µ×»ö¡¦¾å³¤¾¦¾ë·à±¡
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥½¥¦¥ë¡¡²ñ¾ì¡§ ¸÷±¾Âç³Ø Åì³¤Ê¸²½·Ý½Ñ´Û
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/51924
¡ãFRUITS ZIPPER Profile¡ä
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤è¤ê2022Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× FRUITS ZIPPER¡£¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡¢¸ÄÀ¤Î½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³¹¡È¸¶½É¡É¤«¤é¡ÖNEW KAWAII¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
2022Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤¬TikTok¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢TikTokÆâ¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÌó30²¯²ó¡¢MV¤Ï6,300ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£
2023Ç¯9·î¤Ë1st CD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Billboard JAPAN Top Singles Sales¤Ç3°Ì¤ò¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì4°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
2023Ç¯12·î¡¢ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ2Days³«ºÅ¤·¡¢Ìó24,000¿Í¤òÆ°°÷¡£½©¤Ë¤Ï½é¤Î¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¡¢Á´¹ñ12ÅÔ»Ô15¸ø±é¤ÇÌó40,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£12·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤Ë¤Æ¡ÖNEW KAWAII¡×¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¿À¸Í¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
2025Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKawaii¤Ã¤ÆMagic¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥°¥ëー¥×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï·îÂÅ·²»¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤Î7¿Í¡£
