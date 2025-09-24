【お笑い好き必見!!】東西の笑いの精鋭たちが激突する『松竹秋の大笑宴祭～若手もベテランも汗かきます～』大阪・東京の代表芸人は…!?
10/19(日)大阪会場・10/26(日)東京会場で開催される松竹芸能のお笑いライブ『松竹秋の大笑宴祭(だいしょうえんさい)～若手もベテランも汗かきます～』(https://www.shochikugeino.co.jp/topics/live-performance/150641/)では、東西の代表として選ばれた精鋭たちのネタバトルが繰り広げられます。
大阪の笑い、東京の笑い、それぞれのプライドをかけた戦いに代表入りした面々をご紹介いたします。
また、本ライブでは、東西バトル以外に「ネタコーナー」やライブならではの予測不能な「バラエティコーナー」など、ここでしか見られない企画が盛りだくさんです。
大阪会場・東京会場ともにMCは「ますだおかだ」「なすなかにし」の2組が努めます。
<大阪会場> -女性芸人ネタバトル- ※10/19(日)18:00開演◇大阪代表メンバー
パピヨンズ
圧倒的で強烈な笑いに巻き込まれた人は数知れず…！強さと華やかさで舞台を舞う女性漫才師のボス的存在
チキチキジョニー
実力派漫才コンビ！ふたりが舞台に立てば空気が変わる！一度掴んだ空気とお客さんは離さない!！
アルミカン
今が一番面白い！を更新中！個性的なキャラのマッチョ赤阪×キレのあるツッコミのさおりんのネタは観たものを虜に…(ハート)
イヌダ
スルーしてしまいそうな日常の気付きを笑いに変える天才!!知ってほしいランキングNo1若手女性ピン芸人
小林シャネル
これぞエンターテイナー!!独創的なネタは見た瞬間惹きつけられてしまうこと間違いなし！
◇東京代表メンバー
紺野ぶるま
母でも芸人でも全力投球！!THE W2024 準決勝、知性とユーモアを兼ね備えた女性芸人。
河邑ミク
古巣・大阪に凱旋！女優仕込みの演技力を活かしたコントで笑いを量産、松竹孤高のプリンセス「かわいいだけじゃ、ダメなんです。」
百瀬さつき
どこか親しみやすい彼女が見ている普通の日常。そんな日常の瞬間を巧みに切り取りクスっと笑わせる百瀬ワールドをお届けします！
大吟嬢
女性は共感、男性は耳が痛くなる…!?ツッコミの五島とボケの浅川からなる人妻コンビは今日も毒舌漫才で観客をしびれさせます！
おなご
ISTPのそらとENFJのかすみんによるビジュも笑いも爆盛れの若手コンビ！止まらないガールズトーク漫才で大阪の地で暴れます！
<東京会場> -若手芸人ネタバトル- ※10/26(日)18:30開演◇東京代表メンバー
森本サイダー
R-1グランプリ2021ファイナリスト！独特な世界観がクセになる、パワータイプの陰キャ！一度見たら気になってしょうがなくなる唯一無二のピン芸人！
ブリキカラス
独特な漫才のつかみと低音ボイスが癖になる！原宿出身の黒田と11年間伸ばし続けているメロディのロン毛がトレードマークの期待の漫才師
デンドロビーム
ミステリー作家の顔を持つカモシダせぶんと鋭いツッコみで支えるオオトウからなる実力派コンビ。緻密に組まれたネタはまるで推理小説！
トワイライト渚
キングオブコント2025準々決勝進出！2人だけの世界観で観客を惹き込む、注目の新世代コント師。
二代目ちくわぶ
ツギクル芸人グランプリ2025決勝進出！歌×コントを武器に！メロディで魅せる芸で観客を巻き込む期待のピン芸人！
◇大阪代表メンバー
たらちね
京大出身インテリの草山と自由奔放なSAITAによる知性とユーモアの化学反応が織りなすオールマイティな技巧派
森田GM
大阪大学卒業 ジャンル問わずの膨大な知識と熱量が舞台を席関する！日常を独自の視点から斬り込む孤高のピン芸人
オーパスツー
第14回ytv漫才新人賞決定戦進出！声のデカさと“顔”で笑いを巻き起こす大阪松竹若手漫才師のエース
ハスキーポーズ
ユニークな視点から生み出されるネタは逸品！個性豊かなキャラが際立つ松竹芸能が誇る次世代トリオ漫才師
3番ゲート
社会人と芸人の二足のわらじを履くきっさんとマッチョなヒナタが繰り広げるパワー全開の若きフルスロットル漫才師
〈公演情報〉
▼タイトル
松竹秋の大笑宴祭 ～若手もベテランも汗かきます～
▼料金※東阪共通
前売4,000円 / 当日4.500円
チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2531943)・FANY(https://ticket.fany.lol/search/event?keywords=%E6%9D%BE%E7%AB%B9%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%AC%91%E5%AE%B4%E7%A5%AD+-%E8%8B%A5%E6%89%8B%E3%82%82%E3%83%99%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%82%E6%B1%97%E3%81%8B%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99-&search_type=search_string)にて販売中
＊お問い合わせ：
大阪(06-6258-8085) / 東京(03-3545-1544)※営業時間は平日10:00-19:00
◇Day1：大阪
▼スケジュール
10/19(日) 開場17:15 / 開演18:00
▼会場
ABCホール(https://www.asahi.co.jp/abchall/map/)
(大阪府大阪市福島区1-1-30)
※阪神本線「福島駅」JR東西線「新福島駅」から徒歩5分、JR大阪環状線「福島駅」から徒歩7分
▼出演者
MC：ますだおかだ(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/masudaokada/) / なすなかにし(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/nasunakanishi/)
海原はるか・かなた(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/unabaraharuka-kanata/) / パピヨンズ(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/papillons/) / シンデレラエキスプレス(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/cinderellaexpress/) / 有野晋哉(よゐこ)(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e6%9c%89%e9%87%8e%e6%99%8b%e5%93%89%ef%bc%88%e3%82%88%e3%82%90%e3%81%93%ef%bc%89/) / アメリカザリガニ(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/americazarigani/) / チキチキジョニー(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/chikichikijohnny/) / 紺野ぶるま(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/konnobloomers/) / アルミカン(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/arumikan/) / 河邑ミク(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/kawamuramiku/) / 百瀬さつき(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/momosesatsuki/) / オーパスツー(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%84%E3%83%BC/) / 大吟嬢(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/daiginjo/) / おなご(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/onago/) / はっぴちゃん。(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e6%88%b8%e8%b0%b7%e8%8e%89%e8%8f%9c-%e3%81%af%e3%81%a3%e3%81%b4%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93/) / イヌダ(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e3%82%a4%e3%83%8c%e3%83%80/) / 小林シャネル(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e5%b0%8f%e6%9e%97%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%8d%e3%83%ab/) /他
◇Day2：東京
▼スケジュール
10/26(日) 開場17:45 / 開演18:30
▼会場
草月ホール(https://www.sogetsu.or.jp/about/hq-building/hall/)
(東京都港区赤坂7-2-21 草月会館地下1階)
※東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営地下鉄大江戸線「青山一丁目駅」南青山4番出口から徒歩5分
▼出演者
MC：ますだおかだ(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/masudaokada/) / なすなかにし(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/nasunakanishi/)
森脇健児(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/moriwakikenji/) / アメリカザリガニ(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/americazarigani/) / オジンオズボーン篠宮暁(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/shinomiyaakira/) / 池城どんぐし(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/ikeshirodongushi/) / 森本サイダー(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/morimotocider/) / たらちね(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%a1%e3%81%ad/) / 森田GM(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/zettaiteki7percent-2/) / ブリキカラス(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/burikikarasu/) / デンドロビーム(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/dendorobi-mu/) / トワイライト渚(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/twilightnagisa/) / オーパスツー(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%84%E3%83%BC/) / ハスキーポーズ(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e3%83%8f%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%ba/) / 二代目ちくわぶ(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/nidaimechikuwabu/) / 3番ゲート(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/132816/) /他