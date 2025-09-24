【河村真木子が運営する日本最大級・会員数1.5万人越のオンラインコミュニティ】選出されたオーナーによるカフェが全国へ展開

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップグループのコア事業を担う株式会社サニーサイドアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：リュウ シーチャウ）とスペシャリスト契約を結ぶ起業家・河村真木子（MZソーシャル株式会社 代表取締役）が運営する会員制カフェ「Holland Village Private Cafe」 （以下、HVPC）は、2025年4月に始動した全国へ展開する事業をプロジェクト化し、日本全国13都市に新店舗を展開いたします。その第一弾として、 8月2日（土）に広島店 、 8月18日（月）に神戸店、 9月8日（月）に新宿店、 9月25日（木）に代々木上原店を順次オープンいたします。

●全国へ展開する「Holland Village Private Cafe」

「Holland Village Private Cafe」は、河村が運営するコミュニティ「Holland Village Members’ Club」からスタートし、「無添加*・オーガニック食材を多く用いた美味しい料理を届けたい」、「いつでも立ち寄りたくなる、そんな場所を作りたい」という思いからオープンしたカフェ。全国へ展開する事業をプロジェクト化し、「日本にオーガニックを広めたい」という思いをもつコミュニティ内の有志メンバーが、選考・面接を経てオーナーとなり、それぞれの街で店舗運営を担います。この仕組みによって、HVPCが手がけるこだわりの食材を使った食事を、店内でのご飲食やテイクアウトを通じて、全国各地のコミュニティメンバーはもちろん、一般の方々にもお楽しみいただけます。河村の「ヘルシーで食材にこだわったカフェを全国に広げたい」という夢が、こうして各地の店舗として形になっていきます。国内外のコミュニティメンバーをはじめ、その理念に共感する方々や食に関心の高い皆さまとともに、その輪をさらに広げてまいります。

*無添加：保存料、着色料、香料、甘味料不使用

河村真木子コメント

私が運営する「Holland Village Private Cafe」は、これまで東京・大阪の2都市を中心に展開してまいりましたが、この度、全国13都市への展開を本格的にスタートできたことを心から嬉しく思います。「オーガニックやヘルシーな食をもっと身近に」という想いを共にするHVPCの仲間たちとともに、このカフェを単なる飲食店にとどまらない、「サードプレイスとして人と人が繋がる場」として育ててきました。全国から集まった50名以上の熱意ある応募者の中から、厳正な審査を経て選ばれた13名のオーナーたちが、それぞれの地域に根ざし、カフェを新たなコミュニティの拠点として広げてくれています。

今後も、オンラインとオフラインが交差する楽しさを広めるとともに、オーガニック普及活動については行政と協業しながら、全国展開を一層加速してまいります。

街の中心に、緑あふれるオアシス「Holland Village Cafe Hiroshima」

◼︎ 「Holland Village Cafe Hiroshima」コンセプト

「Holland Village Cafe Hiroshima」のコンセプトは“街の中心に、緑あふれるオアシスを”。店内彩る豊かなグリーンと、開放感のある空間で、訪れる人の心をやさしく包みます。地元野菜を取り入れた彩り豊かなメニューは、身体にやさしく、心まで満たすひと皿です。自然の恵みとやすらぎを、 「Holland Village Cafe Hiroshima」でご体感ください。

◼︎店舗のこだわり

店内は、豊かなグリーンと自然光が織りなす癒しの空間となっています。植物に囲まれたお席で、どの角度からも緑を感じられるようデザインされています。ゆったりと過ごせるソファ席や、会話が弾むテーブル席など、おひとりでも大勢のグループでも、シーンに合わせた多彩なレイアウトも魅力となっています。街中にいながらもリゾートのような癒しのひとときをお届けします。

◼︎ 「Holland Village Cafe Hiroshima」 限定メニュー

客家擂茶（ハッカ・ルイチャ）\2,233

中国の客家（ハッカ）の文化をモチーフにした伝統料理。

お肉を使用せず、野菜と穀物を使用したヘルシーなメニューです。

擂茶（れいちゃ）を注いでお茶漬けのように召し上がっていただく、ハーブの香りとやさしい味わいの身体が喜ぶ逸品です。

無添加ファラフェルと色々野菜のピタサンド \1,451

ひよこ豆のコロッケ「ファラフェル」とアボカドやトマトなど、色々な野菜をたっぷりと詰め込んだピタサンド。野菜とソースのハーモニーがやみつきになること間違いなしです。

エスニック香る南国ご飯 カオマンガイ\1,675

香り高いジャスミンライスとしっとり柔らかく蒸し上げた鶏肉のハーモニー。甘辛い特製ソースを絡めれば、本場タイの味が口いっぱいに広がります。

◼︎ 「Holland Village Cafe Hiroshima」詳細

【住所】広島県広島市中区大手町1丁目5-3広島県民文化センターB1F

【営業時間】11:30～18:00（定休日なし）

【問い合わせ先】TEL：082-569-6535（Instagramからのご予約は現状承っておりません。 ）

【店舗URL】 https://www.instagram.com/hollandvillagecafe_hiroshima/

※価格は全て税込表記です。

※2025年8月時点は店内提供のみ。テイクアウトは2025年10月以降開始予定。

カフェとレストラン、ふたつの顔をもつ「Holland Village Cafe KOBE」

◼︎ 「Holland Village Cafe KOBE」コンセプト

神戸の街並みに溶け込むような、洗練された空間で、心も身体も満たされる時間をお届けします。日常の喧騒を忘れ、ふらっと立ち寄ってホッと一息つけるような場所を目指しています。

◼︎店舗のこだわり

日中は、「Holland Village Cafe KOBE」として、アラカルトメニューや朝から楽しめるシャンパンをご用意。陽光が差し込む開放的な空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。夜は一転して、落ち着いた雰囲気の「Restaurant Holland Village KOBE」へ変貌。厳選した素材を活かしたコース料理で、特別なひとときを演出します。カフェとレストラン、ふたつの顔をもつ神戸店だからこそ味わえる贅沢な時間を、お楽しみください。

◼︎ 「Holland Village Cafe KOBE」 限定メニュー

Holland 特製アボカドトースト \1,700

兵庫県産の小麦を100%使用したサワードゥブレッドと、相性のいい具材を合わせた、心も体も満たされるオープンサンド。5000年以上前からある伝統的な製法で作られたパンと有機アボカドをたっぷりを使用したトーストは、カフェの顔ともいえる一皿です。

有機ワイルドルッコラと無添加生ハムのサラダ

フルサイズ \2,200 ハーフサイズ \1,400

トレンディーな本店舗のシグネチャーサラダ。

有機ワイルドルッコラの爽やかさと無添加生ハムのまろやかな塩味が調和するため、シンプルなドレッシングでお楽しみいただけます。前菜にも、グラスシャンパンのお供にもぴったりなサラダです。

LYBM（Love You Berry Matcha） \1,760

TWO Matcha(TM)の希少な京都産有機宇治抹茶を100%使用したマインドフルな抹茶ドリンク。農薬や化学肥料を使わずに育てられた茶葉を使用し、からだにもやさしく、ひと口ごとに奥深い香りが広がります。

◼︎ 「Holland Village Cafe KOBE」詳細

【住所】兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目11-22

【営業時間】2025年8月中 ：10:00～17:00

2025年9月以降：カフェ 10:00～17:00 レストラン 18:00～22:00

【定休日】日曜日、第2、第4月曜日

【問い合わせ先】https://www.instagram.com/hollandvillagecafe_kobe/ DMにて承っております。

【店舗URL】 https://www.instagram.com/hollandvillagecafe_kobe/

※価格は全て税込表記です。

8席だけの“小さなパリのサロン” 「Holland Village Cafe Shinjuku」

◼︎ 「Holland Village Cafe Shinjuku」コンセプト

「Holland Village Cafe Shinjuku」のコンセプトは、 「ほっと一息ついて、上向く大人の時間」。麻布十番本店のニュアンスを受け継ぎつつ、8席だけの“小さなパリのサロン”を思わせる空間としてオープンします。フードはもちろん、ドリンクは“お茶”を主役に、多くの無添加の素材を採用。日本のカフェシーンに、より豊かなお茶文化を根づかせることを目指します。本店舗オリジナルのメニューは、プロフェッショナルと共に開発し、厳選された満足度の高い一皿と一杯をお届けします。貸切時はレイアウト変更にも対応し、少人数の集いやお勉強会、ミニアトリエなど、多様な用途で“サードプレイス”としてご利用いただけます。

◼︎店舗のこだわり

店内は“温かいラグジュアリー”を合言葉に、自然素材と端正な造作を重ね合わせてデザインされています。ラタンのチェア、日本上陸まもない新作タイルで仕上げたカウンター、職人と造作した大理石調テーブルが、柔らかな陰影と手仕事のニュアンスを引き出します。壁面は落ち着いたトーンで仕上げ、カウンターの一部には手描きのオリジナルアートをあしらい、空間に穏やかなリズムを与えました。象徴は、窓際に配した“鳥のシャンデリア”。特別なアート照明を自然光と重ね、日中は羽のエッジが繊細に浮かび、夕景以降はテーブルに柔らかなグラデーションを落とします。入店から着席までのわずかな動線で“撮りたくなる瞬間”が立ち上がるよう、高さと角度をミリ単位で調整。光と素材の粒度を整え、写真でも記憶でも美しく残る一カットを設計しています。

◼︎ 「Holland Village Cafe Shinjuku」 限定メニュー

生ハムとルッコラとブラータチーズのMARIサラダ \2,800

ピリッとしたルッコラの苦みと、生ハムの旨み・塩味、そこにフレッシュチーズのやわらかなコクが重なります。ワインにもお茶にも寄り添う、最初の一皿です。

有機玉ねぎのキッシュ \1,500

具材は有機玉ねぎのみ。じっくり火を入れて水分を飛ばし、自然な甘みとコクを引き出した有機玉ねぎに、卵と生クリームの軽やかな卵液とチーズを合わせ、香ばしいタルト生地で焼成しました。余計な香辛料は控え、塩の輪郭で味を整えたミニマル設計。お茶にも白ワインにも寄り添う、看板の一品です。

ビューティーエナジー ローズヒップジャスミンティー \1,000

農薬不使用のローズヒップベースに檸檬を合わせたフレッシュブレンド。視覚と香り、味わいの三方向から気分を“上向き”にしてくれる一杯です。ノンアルコールでありながら、アペリティフのように食前・ティータイム・バータイムのどのシーンにも寄り添います。

◼︎ 「Holland Village Cafe Shinjuku」詳細

【住所】東京都新宿区四谷3-8三橋萬寿ビル2F

【営業時間】12:00-24:00 ※10月から18時オープンに変更

【問い合わせ先】 https://www.instagram.com/hollandvillagecafe_shinjuku/

DMにて承っております。

【店舗URL】 https://www.instagram.com/hollandvillagecafe_shinjuku/

※価格は全て税込表記です。

洗練と寛ぎが共存するモダンラグジュアリーな 「Holland Village Cafe Yoyogi-Uehara」

◼︎ 「Holland Village Cafe Yoyogi-Uehara」コンセプト

世界のクラシックメニューをアレンジしたオリジナルメニューを中心に、多くのオーガニック・無添加の食材を使用し、身体にやさしく心まで満たす料理とドリンクを提供します。日常の中に新しい発見と感動をもたらす“サードプレイス”。食を通じて生まれる心地よいひとときと、人との豊かなつながりをご体感いただけます。

◼︎店舗のこだわり

洗練と寛ぎが共存する「モダンラグジュアリー」をテーマにデザイン。深みのあるグリーンと上品なゴールドを基調に、天然木や真鍮など質感豊かな素材を組み合わせ、時を重ねても色褪せない上質さを追求しました。天井高約2.8mの伸びやかな空間に、外光をたっぷりと取り込むガラスファサード。昼は明るく爽やかに、夜は間接照明がしっとりと大人の雰囲気を纏わせます。心を解きほぐし、時間を忘れて過ごせる、そんな“特別な日常”を叶える空間です。

◼︎ 「Holland Village Cafe Yoyogi-Uehara」 限定メニュー

ヴィーガンビビンバ丼 \1,800

彩り豊かな季節野菜と発酵食材を贅沢に盛り合わせた、植物性素材のみのビビンバ。アボカドのまろやかさとキムチの奥行きある旨みが調和し、ヘルシーかつ満足感のある一皿です。

ジャンボンブランとバターのパリ風バゲットサンド \ 1,500

エシレバターとジャンボンブランを、香ばしいバゲットに挟んだクラシックサンド。

シンプルながらも、素材の上質さが際立つフランス定番の一品。

ブッラータと季節のフルーツ \3,000

クリーミーで繊細な味わいのブッラータに、旬のフルーツを合わせました。

果実の瑞々しい甘みとチーズのコクが重なり合う、軽やかでエレガントな一皿です。

◼︎ 「Holland Village Cafe Yoyogi-Uehara」詳細

【住所】東京都渋谷区大山町17-20 Libres代々木上原1階

【営業時間】 2025年9月25日オープン予定 10:00～22:00

【問い合わせ先】吉野由美 E-MAIL：yumiyoshino_@allure.co.jp TEL：080-5183-7964

【店舗URL】 https://www.instagram.com/hollandvillagecafe_y.uehara/

※価格は全て税込表記です。

朝から夜まで麻布十番で過ごすことができる「Holland Village Private Cafe 2号店」

◼︎ 「Holland Village Private Cafe 2号店」コンセプト

2022年のオープン以来、麻布十番を拠点に“サードプレイス”として多くのHolland Village Members’ Clubのメンバー様に愛されてきた「Holland Village Private Cafe」。2025年9月より、 BreakfastからDinner timeまで1日を通して楽しめる贅沢なカフェ体験に進化した新しいスタイルでゲストをお迎えします。

Breakfast｜8:00～11:00（L.O.10:30）

1日の始まりに、上質なオーガニックを。シンプルな朝食でもオーガニック食材を多く用いたメニューを追求します。

Step by Step｜11:00～15:00（L.O.14:00）

「腸活」をテーマにした“オーガニック＆ヘルシー”なワンプレートランチ。

Cafe Time｜15:00～17:00（L.O.16:30）

テイクアウト商品をそのまま店内で。HAPPY HOURも楽しめるカジュアルな時間。

Dinner｜17:00～22:00（L.O.21:30）

夜はディナータイムへ。季節を彩る一皿で、1日の締めくくりを演出します。

◼︎ 「Holland Village Private Cafe 2号店」 Breakfast メニュー

オーガニックあんこと天然酵母パンの発酵バタートースト \800

旬のサラダとフルーツも添えられ、至福のひとときが広がります。

WASHOKU \1,800

和の要素を取り入れた、体にやさしい朝食を。

平飼い卵のエッグベネディクト \2,000

アメーラトマトとアボカドも添えた贅沢な一皿です。

無添加ソーセージと平飼い卵を使ったエッグマフィン \1,800

好評をいただいていたエッグマフィンが復活して登場しました。

ブレックファストプレートカンパーニュと平飼い卵 \1,800

定番アメリカンを、体にやさしい一皿に仕上げています。

オーガニックパンケーキ \1,500

シンプルで体に優しい、オーガニック素材を多く用いたパンケーキです。

◼︎ 「Holland Village Private Cafe 2号店」詳細

【住所】東京都港区麻布十番1丁目5-25 麻布十番ハイツ1F

【営業時間】 8:00-22:00(L.O.21:00)

【問い合わせ先】 070-6993-4122

【店舗URL】カフェ公式Instagram : https://www.instagram.com/hollandvillage_privatecafe/

カフェ予約用Instagram : https://www.instagram.com/hvpc_cafe_tokyo

※価格は全て税込表記です。

河村真木子／Makiko Kawamura プロフィール

河村真木子／Makiko Kawamura

▼Instagram（@makikokawamura）：https://www.instagram.com/makikokawamura_/

1976年奈良県生まれ。父の転勤に伴い、10歳～15歳をシンガポールで過ごし、'92年に帰国。

大阪府の公立高校に入学したものの、'94年、単身でアメリカに渡り、ロサンゼルスのLe Lycee Francaise de Los Angels高校に編入。'96年同校卒業後、関西学院大学に入学するも自主退学し、再び渡米。コミュニティカレッジを経てUCバークレーに編入し、2000年に卒業。外資金融機関などでキャリアを積んだ後、2021年、オンライン事業Holland Village Members’ Clubを設立。

2025年DMMオンラインサロン大賞にて三年連続で大賞を受賞。著書に『超フレキシブル人生論”当たり前“を手放せば人生はもっと豊かになる』を出版。