オクトパスエナジー、エネルギー設備サービス「グリーン＆ゼロハウス(R)︎」を発表！

TGオクトパスエナジー株式会社

テクノロジーの力で、CO2を排出せず地球環境への負担を軽減する再生可能エネルギーを、魅力的な価格とユニークなサービスを通じて世界中に提供するオクトパスエナジーは、個人および法人向けに、住宅・施設のエネルギー設備サービスを総合的に提供する新ブランド「グリーン＆ゼロハウス（略称：グリゼロハウス）」を発表しました。

これまでオクトパスエナジーは、ソーラー初期ゼロプランや蓄電池導入支援といった個人向けサービスに加え、ハウジング事業会社との協業を通じた法人向けソリューションも展開してまいりました。

今回、それらを体系化し「グリーン＆ゼロハウス」として総称することで、個人・法人双方のお客さまに向け、より包括的なエネルギーソリューションを提供してまいります。

「グリーン＆ゼロハウス」とは

オクトパスエナジーの「グリーン＆ゼロハウス」（略称：「グリゼロハウス」）は、脱炭素時代の新しい住まいのあり方を、エネルギー設備の導入からご提案・サポートするサービスです。

ソーラー、蓄電池、給湯器などの住宅エネルギー設備を初期費用や手間を抑えて導入できるよう支援するだけでなく、導入後はAIによるスマート制御と独自の電気料金プランを組み合わせることで、「設備投資コスト」、「CO2排出」、そして「家計負担」の軽減を同時に実現します。

さらに、法人・パートナー向けには住宅事業やリフォーム事業との協業、販売・施工パートナーとの連携、施設やサービスへの再エネ導入支援を展開。個人のお客さまだけでなく、企業や地域とともに住まいとエネルギーの未来を共創する総合ブランドです。

▶︎「グリーン＆ゼロハウス」プランのホームページ詳細はこちら(https://octopusenergy.co.jp/octopus-green-and-zero-house)

サービスの特徴：

個人のお客さま向けサービス

- ソーラー設置（オーナープラン、初期ゼロプラン）- 家庭用蓄電池設置（「家庭用蓄電池DR補助金」を活用したプラン）- 給湯器など住宅エネルギー設備の導入支援

法人向けサービス

オクトパスエナジーは、法人・パートナー企業に向けて多様なソリューションを提供し、再生可能エネルギー導入の推進に取り組んでいます。

- 住宅事業：初期ゼロを活用したソーラー／蓄電池設置住宅の企画・販売相談、補助金対応、住宅トップランナー基準への適合支援- リフォーム事業：リフォーム時の初期ゼロ活用、エネルギー設備導入の提案- 販売パートナー：ソーラーや蓄電池などエネルギー設備の販売に関する協業- 施工パートナー：エネルギー設備設置工事に関する協業- 再エネ導入：事業用太陽光発電、PPAサービス導入のご相談

補助金活用サポート

国や自治体が用意する補助金を最大限活用できるよう、申請手続きを代行。

エネルギーマネジメント

導入した設備はAIで制御し、独自の電気料金プランと組み合わせることで、設備投資の負担軽減と再エネの最適利用を実現します。

オクトパスエナジーの「グリーン＆ゼロハウス」が目指すもの

オクトパスエナジーは、英国で契約件数No.1※の電力会社として、電力小売事業にとどまらず、ソーラー設置、PPAサービス、家庭用蓄電池導入支援など、再エネを基盤とした多様な事業を展開してきました。

英国では、エネルギー代のかからない暮らしを実現する「Zero Bills House」基準を打ち出し、住宅メーカーと連携して「光熱費ゼロの家」の普及にも取り組んでいます。

（参考：Octopus launches global Zero Bills Standard for energy-bill-free living(https://octopus.energy/press/octopus-launches-global-zero-bills-standard-for-energy-bill-free-living/)）

こうしたグローバルでの知見を活かし、「グリーン＆ゼロハウス」の立ち上げにより、日本でも住宅から法人までCO2排出を含めた様々な「コスト」をゼロに導く総合ソリューションサービスを目指しシームレスに対応する総合ブランドを展開してまいります。

オクトパスエナジーは、電気を供給するだけでなく、「住まいとビジネスのエネルギー改革を支えるパートナー」として、お客さまとともに歩みます。「グリーンな選択が、家計にとっても企業活動にとっても最適解となる社会」を実現するために、個人から法人まで安心して任せられるサービスを「グリーン＆ゼロハウス」を通じて推進してまいります。

オクトパスエナジーについて

オクトパスエナジー（本社：英国）は、テクノロジーを活用してグリーンなエネルギーを低価格で提供し、透明性のあるサービスとともにお客さまの体験を変革することを使命としています。2016年から英国で事業をスタートし、事業開始からわずか9年で世界で約900万以上の世帯に再生可能エネルギー由来の電力を提供しています。

現在、日本を含む、英国、ドイツ、スペイン、イタリア、フランス、ニュージーランド、米国の8か国で電力小売事業を展開。日本では、2021年に東京ガスとの合弁会社「TGオクトパスエナジー」を設立し、事業を開始しました。

公式サイト：https://octopusenergy.co.jp/

公式ブログ：https://octopusenergy.co.jp/blogs

※2024年10月時点の契約件数。Ofgem’Retail Market Indicators’調べ